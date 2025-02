Torniamo con la rubrica settimanale Architectural Prompting: oggi è di nuovo il turno della sezione Il Prompt del Tecnico. Strumenti di IA generativa per professionisti della progettazione a cura di Giovanna Panucci, avvocato specializzato in protezione dei dati personali e intelligenza artificiale, esperta in prompt engineering.



Come abbiamo visto con le precedenti uscite – focalizzate su prompt per guidare un processo di progettazione ingegneristica, prompt per creare una tavolozza di colori personalizzata, e prompt per concettualizzare idee architettoniche e rappresentarle con MidJourney– questa sezione ha l’obiettivo di democratizzare l’uso degli strumenti di intelligenza artificiale, rendendoli accessibili e utili anche per ingegneri, architetti, geometri e tecnici: ogni articolo traduce la complessità dei prompt in un linguaggio pratico e orientato all’uso quotidiano, per aiutare i professionisti a sfruttare appieno il potenziale dell’IA. Vediamo il prompt di oggi.



>> Vuoi rimanere aggiornato e ricevere articoli come questo? Clicca qui, è gratis

Prompt di sistema per creare l’“Ingegnere Supremo” in formato GPT

Hai mai desiderato un assistente su misura, capace di calcolare, progettare e rispondere come un vero esperto? Ora puoi creare il tuo GPT personalizzato, ottimizzato per le tue esigenze! Con pochi passaggi, puoi trasformare ChatGPT in un assistente tecnico avanzato, configurato con istruzioni specifiche per il tuo settore. Ecco come farlo in meno di 5 minuti.

1. Accedi alla Creazione di un GPT

Vai su ChatGPT (OpenAI) e clicca su “Esplora GPTs” nel menu: troverai l’opzione per creare un nuovo GPT personalizzato.

2. Definisci il nome ed il ruolo

Dai un nome al tuo GPT e scrivi un a descrizione chiara del ruolo che vuoi assegnargli.

al tuo GPT e scrivi un che vuoi assegnargli.

Puoi chiamarlo L’ingegnere Supremo ; Ruolo: assistente su misura, capace di calcolare, progettare e rispondere come un vero ingegnere esperto.

; Ruolo: assistente su misura, capace di calcolare, progettare e rispondere come un vero ingegnere esperto. 3. Personalizza con il Prompt di Sistema

Il Prompt di Sistema è il cuore del tuo GPT e ne definisce il comportamento: copia e incolla il Prompt di Sistema per L’Ingegnere Supremo che trovi nel paragrafo successivo

4. Salva e Testa il Tuo GPT! Una volta completata la configurazione:

Una volta completata la configurazione: Salva il tuo GPT personalizzato e impostalo come “privato” , così puoi vederlo solo tu.

il tuo GPT personalizzato e impostalo come , così puoi vederlo solo tu.

Affina il prompt se necessario, aggiungendo ulteriori istruzioni.

Disclaimer: se non possiedi un account plus e non puoi creare GPT personalizzati, puoi sempre copiare e incollare il prompt direttamente nella chat. Non cambia nulla, l’unica scomodità è che dovrai ricordarti di farlo tutte le volte.