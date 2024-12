Architectural prompting: prompt per guidare un processo di progettazione ingegneristica

Nell’ambito della nostra nuova rubrica settimanale Architectural Prompting – che inauguriamo oggi – la sezione Il Prompt del Tecnico. Strumenti di IA generativa per professionisti della progettazione è curata da Giovanna Panucci, avvocato specializzato in protezione dei dati personali e intelligenza artificiale, esperta in prompt engineering.



Questa sezione nasce con l’obiettivo di democratizzare l’uso degli strumenti di intelligenza artificiale, rendendoli accessibili e utili anche per ingegneri, architetti, geometri e tecnici, soprattutto per chi è meno avvezzo alla tecnologia. Ogni articolo traduce la complessità dei prompt in un linguaggio pratico e orientato all’uso quotidiano, per aiutare i professionisti a sfruttare appieno il potenziale dell’IA.



Il Prompt del Tecnico: cosa troverete in questa sezione Nella sezione Il Prompt del Tecnico. Strumenti di IA generativa per professionisti della progettazione a cura di Giovanna Panucci, troverete: Prompt chiari e specifici per risolvere problemi complessi, dalla progettazione strutturale alla gestione dei cantieri.

per risolvere problemi complessi, dalla progettazione strutturale alla gestione dei cantieri. Esempi pratici e suggerimenti per ottimizzare processi e migliorare la qualità del lavoro tecnico.

per ottimizzare processi e migliorare la qualità del lavoro tecnico. Spunti per colmare il divario tra tecnica e tecnologia, trasformando strumenti come ChatGPT in alleati strategici. Perché è importante? Un prompt ben progettato è come una buona clausola contrattuale: se preciso, porta a risultati eccellenti. Ma ricordate, l’IA è uno strumento; la supervisione e l’esperienza umana restano essenziali per garantire sicurezza e qualità. Iniziamo!

Prompt per guidare un processo di progettazione ingegneristica Ecco il prompt da utilizzare: Agisci come un ingegnere esperto. Aiutami a progettare [NOME DEL PROGETTO, AD ESEMPIO: UNA TRAVE IN ACCIAIO PER UN CAPANNONE INDUSTRIALE]. Segui questi passaggi: 1. Identificazione Normativa :

: Elenca le normative applicabili (specifica l’area geografica o il settore, ad esempio EN 1993 per le strutture in acciaio o standard ISO).



Fornisci un breve riassunto delle sezioni normative chiave da considerare.

2. Pre-Dimensionamento :

: Spiega il processo, con formule dettagliate per il calcolo delle sollecitazioni e delle dimensioni iniziali.



Includi esempi pratici e dati standard (ad esempio, carichi tipici o materiali).

3. Ottimizzazione :

: Suggerisci strategie per migliorare efficienza e stabilità, come l’uso di materiali innovativi o configurazioni particolari.



Fornisci indicazioni su come minimizzare costi o impatti ambientali.

4. Modellazione FEM :

: Guida alla configurazione di un modello FEM: parametri essenziali (mesh, condizioni al contorno, carichi); suggerimenti per il software (esempi: Abaqus, ANSYS).



Offri indicazioni su come validare i risultati e interpretare i dati.

5. Fonti e Risorse :

: Elenca riferimenti normativi, articoli tecnici o manuali utili per approfondire.

Istruzioni, scopo, contesto consigliato, efficacia Istruzioni: Personalizza il prompt fornendo dettagli aggiuntivi, come il contesto d’uso, i vincoli progettuali o gli obiettivi principali (ad esempio, massimizzare la durata o ridurre i costi).

Scopo: guidare il processo di progettazione ingegneristica, dall’identificazione delle normative fino alla modellazione FEM, fornendo strumenti pratici, calcoli e riferimenti normativi per decisioni informate e precise.

Contesto Consigliato: Progetti complessi: dove ogni fase deve essere ben documentata (edifici, ponti, impianti industriali).

dove ogni fase deve essere ben documentata (edifici, ponti, impianti industriali). Ingegneri junior: che hanno bisogno di maggiore guida nei processi tecnici.

che hanno bisogno di maggiore guida nei processi tecnici. Professionisti esperti: che vogliono risparmiare tempo ricevendo indicazioni focalizzate su dettagli specifici. Efficacia: risparmiare tempo su ricerche e calcoli e ottenere risultati tecnici immediatamente applicabili.

Ricorda: ogni prompt è migliorabile. Integra questo prompt nel tuo processo di lavoro e adattalo alle tue esigenze.

La rubrica settimanale “Architectural Prompting” è a cura degli esperti Luciana Mastrolia, Giovanna Panucci e Andrea Tinazzo, continua a seguirci per le prossime uscite!



