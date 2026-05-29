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Esame di Stato Architetto e Ingegnere 2026: uscite le date delle prove

Con la pubblicazione dell’ordinanza ministeriale 2026 prende il via il countdown per gli esami di stato in Architettura e Ingegneria: calendario delle prove, modalità d’esame e consigli pratici per organizzare al meglio la preparazione.

Scarica PDF Stampa Allegati

Pubblicata l’Ordinanza Ministeriale n. 694 del 27 maggio 2026 con le date, le modalità e le sedi degli Esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni per il 2026, tra cui quelle di Architetto e Ingegnere (e Architetto e Ingegnere iunior).

Gli Esami di Stato in Architettura e Ingegneria si terranno anche quest’anno in due sessioni a luglio e a novembre. Ecco le date:

  • Prima sessione (iscrizioni entro il 24 giugno 2026):
    • 27 luglio 2026 (sezione A – lauree magistrali/specialistiche)
    • 31 luglio 2026 (sezione B – lauree triennali)
  • Seconda sessione (iscrizioni entro il 21 ottobre 2026)
    • 16 novembre 2026 (sezione A – lauree magistrali/specialistiche)
    • 20 novembre 2026 (sezione B – lauree triennali)

Le modalità d’esame sono quelle ordinarie.

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Per la preparazione all’esame di stato, consigliamo

Esame di Stato Architetto e Ingegnere 2026: dettagli

Per tutti i dettagli sugli Esami di Stato 2026 (modalità di svolgimento, sedi, consigli sulla preparazione) rimandiamo alle nostre pagine speciali, e all’ordinanza 2026 (scaricabile in PDF):

Scarica il PDF dell’Ordinanza 2026

Ordinanza-Ministeriale-n.-694-del-27-05-2026.pdf 311 KB

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Per gli ingegneri consigliamo anche:

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Prontuario operativo di calcolo delle strutture

Questo prontuario si rivolge ai progettisti, già esperti o alle prime armi nel calcolo strutturale, e a tutti coloro che prendono parte al processo di progettazione o di costruzione, per rendere più sicure le opere di ingegneria civile.Risulterà utile anche a coloro che si apprestano a preparare e sostenere l’Esame di Stato per l’abilitazione alla libera professione.Si tratta di un testo che aiuta a comprendere le problematiche relative alla sicurezza strutturale, senza necessariamente entrare nel merito delle vicende in modo specialistico.Inoltre, gli argomenti trattati rendono l’opera utile anche per avere gli strumenti necessari a svolgere semplici calcoli strutturali, che capitano correntemente nella pratica professionale.Oltre a essere un prezioso riferimento per la comprensione delle attuali normative, che fanno riferimento alle NTC 2018 e relativa circolare, il prontuario rappresenta un valido aiuto per chi nella pratica professionale si trova a svolgere analisi strutturali semplici e ricorrenti, sia in strutture di nuova costruzione che in quelle esistenti.Gli esempi di calcolo svolti, sono anch’essi utili alla comprensione degli argomenti trattati.Il testo, nella sua semplicità, risulta estremamente completo, in quanto, oltre alla parte generale, tratta dalle fondazioni alle strutture in elevazione, relativamente a tutte le tipologie strutturali utilizzate nella pratica corrente.Un capitolo, infine, tratta gli interventi locali, che spesso vengono richiesti nelle costruzioni esistenti, come l’apertura di porte su muri portanti o di fori su solai, piuttosto che l’utilizzo di catene, aspetti molto importanti soprattutto in Italia, che è dotata di un ricco patrimonio edilizio esistente.Santino FerrettiIngegnere, svolge la libera professione nel settore delle costruzioni, occupandosi di progettazione geotecnica e di strutture antisismiche, nonché di adeguamento sismico delle strutture. Ha approfondito particolarmente la dinamica strutturale e la modellazione dei materiali sia in campo lineare che non lineare.

 

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