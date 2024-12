AI & Design per Tecnici: la newsletter essenziale per innovare nel settore AEC

L’Intelligenza Artificiale si sta imponendo come una risorsa imprescindibile per architetti, ingegneri e designer, offrendo strumenti in grado di ridefinire i confini della progettazione (ne stiamo parlando anche nella nostra nuova rubrica settimanale Architectural Prompting).



Per rispondere a questa trasformazione, è nata AI & Design per Tecnici, una newsletter LinkedIn gratuita – a cura di Mauro Ferrarini, senior editor di Maggioli editore (area Architettura, Design, Ingegneria) – dedicata ai professionisti che desiderano integrare l’innovazione tecnologica nel proprio lavoro quotidiano.



Newsletter LinkedIn AI & Design per Tecnici: i contenuti Il primo numero della newsletter, disponibile esclusivamente per gli utenti LinkedIn, ha esplorato temi come il prompting per la progettazione architettonica e ingegneristica e le novità presentate da OpenAI, evidenziando le potenzialità di strumenti come MidJourney e ChatGPT. Questi approfondimenti hanno mostrato come l’IA possa supportare i professionisti nella creazione di progetti più efficienti e creativi.



Nel secondo numero, i lettori troveranno: Strategie avanzate per utilizzare ChatGPT in ambiti tecnici, con consigli pratici per ottimizzare i processi di progettazione.

Approfondimenti su strumenti innovativi come Maket, ARCHITEChTURES e il nuovissimo modello Sora di OpenAI, che promette di rivoluzionare la generazione video. La newsletter non si limita a presentare tecnologie, ma offre una guida concreta per sfruttarle al meglio, aiutando i professionisti a rimanere competitivi in un settore in rapida evoluzione.



