Architectural prompting: prompt per creare una tavolozza di colori personalizzata

Torniamo con la prima uscita del 2025 della nostra rubrica settimanale Architectural Prompting: oggi è il turno della sezione Il Prompt del Tecnico. Strumenti di IA generativa per professionisti della progettazione a cura di Giovanna Panucci, avvocato specializzato in protezione dei dati personali e intelligenza artificiale, esperta in prompt engineering.



Come abbiamo visto con la precedente uscita – Architectural prompting: prompt per guidare un processo di progettazione ingegneristica – questa sezione ha l’obiettivo di democratizzare l’uso degli strumenti di intelligenza artificiale, rendendoli accessibili e utili anche per ingegneri, architetti, geometri e tecnici: ogni articolo traduce la complessità dei prompt in un linguaggio pratico e orientato all’uso quotidiano, per aiutare i professionisti a sfruttare appieno il potenziale dell’IA. Vediamo il prompt di oggi.



Prompt per creare una tavolozza di colori personalizzata Ecco il prompt da utilizzare per creare una tavolozza di colori personalizzata per un progetto: Sei un grafico esperto incaricato di creare una tavolozza di colori personalizzata per un **[DESCRIZIONE DEL PROGETTO] **. La tua proposta deve rispondere ai seguenti criteri: 1. Obiettivi del progetto

Associa ogni colore a uno specifico obiettivo progettuale (es. comunicare fiducia, stimolare creatività, creare contrasto).



Spiega come i colori riflettono lo scopo del progetto e il contesto d’uso (es. interno/esterno, digitale/fisico).

2. Pubblico di riferimento

Adatta i colori al target (es. età, cultura, valori) e al contesto del progetto.



Considera il comportamento dei colori con materiali come legno, vetro, cemento, e in diverse condizioni di illuminazione.

3. Estetica generale

Assicurati che la tavolozza rifletta lo stile richiesto (es. elegante, audace, minimalista, retrò).



Indica come l’estetica generale guida la scelta dei colori.

4. Composizione della tavolozza

Crea una palette con **6 colori principali**: specifica funzione (es. sfondo, pulsanti, testo, titoli, elementi decorativi); **3 colori complementari**: per accenti o varianti.



Fornisci i codici **HEX** e **RGB** per ciascun colore.

5. Analisi e spiegazione . Per ogni colore:

. Per ogni colore: Indica il significato emotivo (psicologia del colore).



Spiega come si integra con gli altri colori (contrasto, equilibrio, armonia).

6. Presentazione dei risultati

**Formato testuale**: Descrizione chiara e organizzata della tavolozza.



**Formato visivo con Dall-E**: Mood board o scala cromatica accattivante e intuitiva, evidenziando come i colori funzionano insieme.

Esempio di tavolozza di colori ottenuta usando il prompt Ecco un esempio di tavolozza di colori per un coworking space dedicato a giovani e start-up, ottenuta usando il prompt:

Istruzioni, scopo, contesto consigliato, efficacia Istruzioni: Personalizza il prompt fornendo una descrizione del progetto (nell’esempio che ho utilizzato io, un coworking space dedicato a giovani e start-up).



Scopo: Il prompt è progettato per generare una tavolozza di colori funzionale che non sia solo esteticamente gradevole, ma anche efficace nel comunicare messaggi e raggiungere gli obiettivi del progetto.



Contesto Consigliato: Progetti di branding:

Creazione di identità visive per aziende, startup o prodotti.



Sviluppo di loghi e materiali di comunicazione (es. siti web, brochure, packaging).

Design degli interni:

Progettazione di spazi fisici come uffici, coworking, showroom o abitazioni, dove i colori influenzano l’umore e la funzionalità.

Marketing e pubblicità:

Creazione di campagne digitali o cartacee, dove i colori giocano un ruolo chiave nel catturare l’attenzione del pubblico.

Design UX/UI:

Progettazione di interfacce digitali come app o siti web, in cui i colori influenzano l’usabilità e la percezione del brand. Efficacia: Il prompt non si limita a richiedere una tavolozza, ma guida il processo creativo fornendo domande e criteri precisi. La suddivisione in sezioni assicura che ogni aspetto rilevante (obiettivi, pubblico, estetica, funzionalità) venga considerato, evitando dimenticanze. Infine, tiene conto dell’interazione dei colori con materiali, cultura e illuminazione, fattori cruciali per progetti fisici e di branding.



Ricorda: ogni prompt è migliorabile. Integra questo prompt nel tuo processo di lavoro e adattalo alle tue esigenze.

