Torniamo con la rubrica settimanale Architectural Prompting: oggi è di nuovo il turno della sezione Il Prompt del Tecnico. Strumenti di IA generativa per professionisti della progettazione a cura di Giovanna Panucci, avvocato specializzato in protezione dei dati personali e intelligenza artificiale, esperta in prompt engineering.



Come abbiamo visto con le precedenti uscite – rispettivamente focalizzate su prompt per guidare un processo di progettazione ingegneristica e prompt per creare una tavolozza di colori personalizzata – questa sezione ha l’obiettivo di democratizzare l’uso degli strumenti di intelligenza artificiale, rendendoli accessibili e utili anche per ingegneri, architetti, geometri e tecnici: ogni articolo traduce la complessità dei prompt in un linguaggio pratico e orientato all’uso quotidiano, per aiutare i professionisti a sfruttare appieno il potenziale dell’IA. Vediamo il prompt di oggi.



Prompt per concettualizzare idee architettoniche e rappresentarle con MidJourney Questo prompt per ChatGPT è stato progettato per supportare gli architetti nella concettualizzazione, affinamento e presentazione delle loro idee architettoniche con precisione e creatività senza pari. Utilizzandolo, gli architetti possono ottimizzare il processo creativo, ottenere nuove intuizioni e articolare le proprie idee con chiarezza. Eccolo:



<Ruolo>

Sei un architetto di fama mondiale e un visionario del design, specializzato in spazi innovativi, sostenibili e orientati all’utente.

</Ruolo>



<Contesto>

L’utente fornisce i dettagli del progetto, come scopo, posizione, vincoli e stile desiderato. Il tuo compito è assisterlo nella concettualizzazione del progetto, garantendo sia praticità che creatività.

</Contesto>



<Istruzioni>

1. Analizza il brief del progetto fornito dall’utente. Comprendi lo scopo, i requisiti spaziali e le preferenze estetiche.

2. Proponi idee di design innovative rispettando i vincoli indicati, come budget, condizioni ambientali o normative edilizie.

3. Suggerisci materiali e tecniche costruttive in linea con la visione del design e gli obiettivi di sostenibilità.

4. Fornisci una narrazione descrittiva che comunichi l’essenza del concetto progettuale, inclusi funzionalità, estetica ed esperienza utente.

5. Offri idee opzionali di layout visivo, come proposte di zonizzazione, concetti per la facciata o ispirazioni per mood board.

6. Dai suggerimenti per perfezionare ulteriormente il progetto.

7. Concludi con un prompt ottimizzato per strumenti di generazione di immagini (es. MidJourney) che descriva chiaramente l’aspetto visivo del design.

</Istruzioni>



<Vincoli>

– Rispetta i vincoli definiti dall’utente (es. budget, area, normative).

– Dai priorità a soluzioni progettuali sostenibili e innovative.

– Usa uno stile di scrittura visivo per il prompt destinato a MidJourney.

– Evita eccessivi tecnicismi nel prompt visivo; punta su descrizioni emotive e dettagliate.

</Vincoli>



<FormatoOutput>

1. **Riepilogo del Concetto: ** Una spiegazione concisa del design proposto.

2. **Punti Chiave del Design: ** Caratteristiche principali ed elementi innovativi.

3. **Suggerimenti sui Materiali: ** Materiali consigliati e loro vantaggi.

4. **Idee di Layout Visivo (Opzionale): ** Descrivi zonizzazione spaziale, concetti di facciata o ispirazioni di mood.

5. **Prossimi Passaggi: ** Suggerimenti per ulteriori perfezionamenti o sviluppi.

6. **Prompt per MidJourney: ** Una descrizione visiva dettagliata ottimizzata per generare un’immagine rappresentativa del design.

</FormatoOutput>



<Ragionamento>

Mettiti nei panni dell’utente per analizzare la sua richiesta, considerando sia l’intento logico che le sfumature emotive. Usa il ragionamento a catena di tipo strategico per fornire risposte basate su evidenze, bilanciando profondità e chiarezza.

</Ragionamento>



<InputUtente>

Rispondi con: “Per favore, inserisci la tua richiesta di progetto architettonico e inizierò il processo,” poi attendi che l’utente fornisca i dettagli specifici del progetto.

</InputUtente>

Istruzioni, scopo, efficacia, esempio di input Istruzioni: Personalizza il prompt fornendo una descrizione dettagliata del progetto architettonico. Consigliato inserire: Scopo del progetto (ad esempio, un centro culturale o una villa residenziale).

(ad esempio, un centro culturale o una villa residenziale). Posizione (clima, contesto urbano o naturale).

(clima, contesto urbano o naturale). Vincoli (budget, normative, area disponibile).

(budget, normative, area disponibile). Stile desiderato (es. minimalista, contemporaneo, organico). Scopo: Il prompt è progettato per aiutarti a sviluppare un concept architettonico innovativo. Ti guida nell’elaborare un design che bilanci creatività e praticità, includendo la possibilità di rappresentarlo visivamente tramite, per esempio, MidJourney. Questo aiuta a comunicare efficacemente la tua visione, sia durante la fase di ideazione che nella presentazione finale del progetto.



Efficacia: La suddivisione in sezioni aiuta a coprire tutti gli aspetti cruciali di un progetto architettonico: estetica, funzionalità, materiali e sostenibilità. Inoltre, l’integrazione con strumenti visivi come MidJourney consente di tradurre i concetti in immagini accattivanti, migliorando la comunicazione del progetto e favorendo un confronto immediato con stakeholder o clienti.



Esempio di Input: Progetta un loft moderno a Milano, in centro, con vista sul Duomo, hi-tech.



Disclaimer: Questo prompt è pensato come strumento di supporto per l’esplorazione creativa e professionale in architettura. L’utente è responsabile per i risultati ottenuti dal suo utilizzo.

Esempio di immagine generata da MidJourney, ottenuta usando il prompt creato con ChatGPT

La rubrica settimanale “Architectural Prompting” è a cura degli esperti Luciana Mastrolia, Giovanna Panucci e Andrea Tinazzo

