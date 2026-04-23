Nuova relazione ex Legge 10 e APE: cosa cambia con il Decreto Requisiti Minimi 2025, un corso online

Con l’entrata in vigore del nuovo Decreto Requisiti Minimi, il quadro normativo in materia di prestazione energetica degli edifici subisce un aggiornamento significativo, con ricadute dirette sulla progettazione, sulle verifiche termotecniche e sulla redazione della documentazione tecnica.
Le novità riguardano in particolare la relazione ex Legge 10/91, che viene profondamente aggiornata, e l’Attestato di Prestazione Energetica (APE), destinato a evolversi con nuovi criteri e modalità di calcolo.
Per supportare i professionisti in questa fase di transizione normativa, è stato organizzato il corso online La nuova relazione ex legge 10 e l’evoluzione dell’attestato di prestazione energetica (APE) in programma il 27 e 29 maggio 2026 (ore 14.30 – 17.30, con possibilità di rivedere la registrazione per 365 giorni). Vediamo meglio i contenuti e gli obiettivi del corso.
Obiettivi del corso
Il corso, interamente online, si propone come una guida operativa completa, andando oltre la semplice lettura della norma per analizzarne le reali implicazioni nel lavoro quotidiano dei tecnici. In particolare, il percorso consente di:
- comprendere il nuovo quadro normativo e il rapporto con il D.Lgs. 192/2005 e il precedente DM 26/06/2015;
- valutare l’impatto delle nuove disposizioni sulle scelte progettuali involucro–impianto;
- aggiornare le modalità di redazione della relazione tecnica ex Legge 10;
- applicare correttamente i nuovi criteri di verifica e calcolo;
- affrontare le novità introdotte nella redazione dell’APE.
Il corso si rivolge in particolare a progettisti termotecnici e certificatori energetici, architetti, ingegneri e geometri, direttori dei lavori, consulenti energetici ed EGE (Esperti in Gestione dell’Energia).
Contenuti del corso
Uno dei focus principali del corso riguarda la revisione della relazione tecnica ex Legge 10/91, con indicazioni pratiche su come adeguarsi alle nuove modalità operative. Tra gli aspetti più rilevanti:
- aggiornamenti nei parametri di calcolo, tra cui il coefficiente di scambio termico H’t;
- nuova gestione dei ponti termici, ora integrati nell’edificio di riferimento;
- modifiche al concetto stesso di edificio di riferimento, con impatti diretti sulle verifiche progettuali.
Questi cambiamenti richiedono un aggiornamento concreto delle procedure e degli strumenti utilizzati dai progettisti. Il corso affronta anche la cosiddetta “rivoluzione dell’APE”, con un’analisi approfondita delle nuove modalità di redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica. Verranno infatti fornite indicazioni operative per interpretare correttamente i nuovi criteri e per integrare le modifiche nella pratica professionale quotidiana, evitando errori che potrebbero compromettere la validità della certificazione.
Un ulteriore ambito di aggiornamento riguarda la progettazione impiantistica e le nuove disposizioni legate alle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, sempre più integrate nei requisiti degli edifici. Il corso analizza le implicazioni tecniche e normative di queste novità, fornendo indicazioni utili per la progettazione e la verifica degli impianti.
Scopri il programma completo e iscriviti qui:
La nuova relazione ex legge 10 e l’evoluzione dell’attestato di prestazione energetica (ape)
Il nuovo Decreto Requisiti Minimi (DM 28/10/2025): guida operativa per progettisti e tecnici27 Mag 2026 – 29 Mag 2026 2 appuntamenti, ore 14.30 – 17.30
219.60 €
Docente del corso
Il corso è tenuto dall’ing. Sergio Pesaresi, progettista specializzato in edilizia sostenibile e consulente dell’Agenzia CasaClima, con esperienza nella progettazione di edifici ad alta efficienza e nella formazione professionale. Con Maggioli editore ha pubblicato i seguenti volumi:
Le patologie del cappotto termico
Il cappotto termico si è imposto come il sistema più adatto a migliorare l’efficienza energetica degli edifici esistenti e a risolverne i ponti termici presenti, e il più utilizzato per garantire un basso fabbisogno energetico ed un alto comfort abitativo negli edifici di nuova costruzione.Anche se i primi cappotti sono stati installati trent’anni, fa spesso con metodi “naif”, la stragrande maggioranza ha meno di dieci anni e questo significa che le prime patologie si stanno palesando proprio ora. Il sottotitolo “prevenzione e diagnosi” riassume il programma e il metodo con i quali questo libro intende procedere per affrontare il tema delle patologie del cappotto termico.Rappresentano i due punti di vista di un medesimo tema, sguardi antitetici ma fra loro complementari. La prevenzione delle patologie edilizie è il compito del progettista, di colui che crea l’opera. Egli deve applicare tutte le conoscenze che ha appreso per ottenere qualità costruttiva e per evitare che l’opera progettata possa, in un lasso di tempo inferiore rispetto alla durata programmata e richiesta, ammalarsi e divenire obsoleta o, addirittura, pericolosa. Il suo è un intervento a monte, ante. La diagnosi delle patologie è compito del perito. Egli deve saper individuare le cause che le hanno determinate e, quando richiesto, saperle curare.Spesso viene chiamato anche ad anticipare un probabile danno futuro interpretando i piccoli segnali visibili o utilizzando tecnologie adatte a monitorare un processo patologico nascosto in corso o sul punto di attivarsi. Il suo è un intervento a valle, post. Dal suo operato e dalla sua perizia tecnica deve risultare con chiarezza sia la causa dei danni che si sono manifestati sia le responsabilità di quanto, purtroppo, accaduto. L’obiettivo dichiarato di questo quaderno, che esce per la apprezzata collana dedicata alle patologie edilizie, è fornire le conoscenze dei meccanismi che sovrintendono al corretto comportamento del sistema cappotto in modo tale che possano essere utilizzate indifferentemente sia in sede di prevenzione che di diagnosi. A rafforzare il taglio pratico e operativo dell’opera contribuiscono i casi di studio che l’autore propone, descrivendo svariati casi di patologie che hanno interessato i cappotti termici.Sergio PesaresiIngegnere civile, progettista specializzato in costruzioni ecosostenibili e di bioarchitettura. È consulente e docente dell’Agenzia CasaClima di Bolzano. Progettista di case passive certificato dal Passvhaus Institut di Darmstadt (D) e accreditato presso il PHI-Ita di Bolzano. Supervisor della Fondazione ClimAbita e SouthZeb designer. Tecnico base di ARCA e Tecnico ufficiale Biosafe Certificato EES Avanzato – Esperto in Edilizia Sostenibile italiana. Studioso delle tematiche del Paesaggio e della Mobilità Sostenibile. È docente in corsi di aggiornamento professionale e consulente di Fisica Edile.
Sergio Pesaresi | Maggioli Editore 2023
34.20 €
Ponti termici: valutazione e correzione
I ponti termici, non risolti nella progettazione di un edificio nuovo o non attenuati e resi “inoffensivi” negli edifici esistenti, sono la plastica rappresentazione di un’edilizia inutilmente e colpevolmente energivora, di bassa qualità, destinata ad un rapido e costoso deterioramento. Quest’opera si rivolge ai tecnici che desiderano comprendere il “funzionamento” dei ponti termici per poterli valutare e correggere adeguatamente. Attraverso un linguaggio molto chiaro, il libro offre ai tecnici una guida pratica alla progettazione degli interventi correttivi dei ponti termici. Perché non basta inserire dati in un computer per avere la soluzione ai problemi del costruire e abitare sostenibile. Con questo manuale l’autore fornisce ai lettori uno stimolo costante ad approfondire gli aspetti del comportamento termo-igrometrico di ciascuna struttura, valutazioni indispensabili non solo per verificare le prestazioni energetiche dell’edificio e rispettare le prescrizioni di legge, ma anche per progettare edifici robusti e durevoli nel tempo e mantenere condizioni di comfort e salubrità all’interno degli ambienti. L’opera quindi si rivolge a tutti i progettisti che vogliono approfondire l’argomento, perchè ha il pregio di presentare i concetti in modo lineare, accompagnando i ragionamenti con diversi esempi chiarificatori. Sergio Pesaresi Ingegnere civile, progettista specializzato in costruzioni ecosostenibili e di bio-architettura. È consulente e docente dell’Agenzia CasaClima di Bolzano. Progettista di case passive certificato dal Passvhaus Institut di Darmstadt (D) e accreditato presso il PHI-Ita di Bolzano. Supervisor della Fondazione ClimAbita e SouthZeb designer. Tecnico base di ARCA e Tecnico ufficiale Biosafe Certificato EES Avanzato – Esperto in Edilizia Sostenibile italiana. Studioso delle tematiche del Paesaggio e della Mobilità Sostenibile. È docente in corsi di aggiornamento professionale e consulente di Fisica Edile.
Sergio Pesaresi | Maggioli Editore 2022
32.30 €
Suggeriamo anche l’ebook:
Il nuovo decreto requisiti minimi – eBook
l DM 28 ottobre 2025 ha messo mano in modo profondo al Decreto Requisiti Minimi del 2015. Non ha solo aggiornato numeri e allegati: ha cambiato il modo in cui involucro, impianti, APE, relazione tecnica e infrastrutture elettriche vanno pensati e verificati. Il presente eBook fornisce ai progettisti, ai tecnici e ai verificatori uno strumento completo per prepararsi a dovere all’entrata in vigore ufficiale delle nuove norme (giugno 2026). All’interno dell’opera il lettore troverà tutte le informazioni relative a quando scattano i nuovi obblighi, a quali interventi si applicano (nuove costruzioni, ristrutturazioni di 1° e 2° livello, riqualificazioni) e come gestire varianti, edilizia libera e avvio lavori. Ponti termici, parte opaca, riflettanza solare, ampliamenti, impianti “nuovi” o “ristrutturati”: il decreto introduce precisazioni che hanno un impatto diretto su calcoli e verifiche. L’eBook anallizza tutte queste nuove definizioni tecniche spiegate senza ambiguità. Una parte importante è dedicata all’ APE e alla relazione tecnica (edificio di riferimento, nuovi fattori di conversione, scala europea delle classi energetiche, contenuti obbligatori dell’APE, nuovi schemi e modalità della relazione tecnica). Antonella DonatiGiornalista professionista, ha al suo attivo diversi anni di giornalismo parlamentare con particolare attenzione all’approvazione delle misure di carattere finanziario e alle manovre di bilancio. In questo ambito si occupa espressamente di tematiche fiscali, edilizia, risparmio energetico. È autrice di numerosi volumi, articoli e saggi in materia.
Antonella Donati | Maggioli Editore 2026
13.52 €
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