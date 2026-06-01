Il Comune di Genova assume tecnici: due concorsi per funzionari e geometri

Il Comune di Genova ha recentemente indetto due concorsi pubblici, per esami, finalizzati all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di personale tecnico. Le procedure riguardano complessivamente 13 posti: 6 Funzionari Tecnici, inquadrati nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, e 7 Istruttori Tecnici-Geometri, inquadrati nell’Area degli Istruttori.



Le figure ricercate sono destinate a rafforzare le strutture tecniche dell’Ente in ambiti centrali per l’attività comunale: opere pubbliche, manutenzioni, infrastrutture, patrimonio immobiliare, urbanistica, mobilità, sostenibilità ambientale, gestione dei cantieri e procedimenti tecnico-amministrativi. Vediamo i dettagli



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Per la preparazione suggeriamo: VOLUME Area tecnica – Compendio per tutti i concorsi pubblici Il compendio, nato come strumento organico e multidisciplinare per la preparazione ai concorsi pubblici, coniuga con rigore e chiarezza le competenze ingegneristiche, giuridiche e digitali oggi indispensabili per operare nel rispetto della legalità e dell’interesse pubblico.Esamina in particolare:- Sicurezza strutturale e Normativa tecnica: analisi del rapporto tra il D.P.R. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) e le NTC 2018, con focus su progettazione sismica, gestione degli edifici esistenti e incolumità pubblica- Gestione del Patrimonio e dell’Ambiente: dall’estimo e l’economia immobiliare alle procedure di espropriazione per pubblica utilità, fino alla gestione del catasto e alla contabilità delle opere- Sicurezza e Cantieri: guida al D.Lgs. 81/2008, con l’analisi delle responsabilità di datori di lavoro, committenti e coordinatori, sia negli ambienti di lavoro che nei cantieri temporanei o mobili- Innovazione e Transizione digitale: approfondimento sul Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), uso del BIM come metodo di gestione informativa e impatto dell’Intelligenza Artificiale nella PA- Sostenibilità negli Appalti: Green Public Procurement, Criteri Ambientali Minimi (CAM) e principio DNSH, per un approccio, moderno e responsabile, all’appalto pubblico sostenibile- Responsabilità e Tutela giurisdizionale: Reati contro la PA, rimedi giurisdizionali nel settore dei contratti e responsabilità civili e amministrative.Completa l’opera una sezione dedicata a quesiti a risposta multipla commentati, ideali per verificare la preparazione e simulare le prove d’esame.Vito BivaccoArchitetto, Dirigente pubblico con oltre trent’anni di carriera nella Pubblica Amministrazione, attualmente impegnato in ruoli apicali presso il Comune di Bari. Specializzato in Urbanistica, Lavori pubblici e Restauro, affianca all’attività tecnica una solida produzione come autore di saggistica e narrativa, premiata nel 2026 al concorso “I Murazzi”. Vito Bivacco | Maggioli Editore 2026 26.60 € Disponibile su Amazon.it Acquista su Maggioli Editore

Posti disponibili e profili ricercati Il concorso per Funzionari Tecnici riguarda profili ad elevata specializzazione, chiamati a operare su programmazione, progettazione, direzione lavori, manutenzione di infrastrutture, impianti e opere pubbliche, pianificazione territoriale, rigenerazione urbana, mobilità, gestione del patrimonio immobiliare e infrastrutturale, sostenibilità ambientale ed energetica, innovazione digitale applicata ai processi tecnici della Pubblica Amministrazione. Il ruolo può includere anche attività di coordinamento di unità operative e di personale. Il concorso per Istruttori Tecnici-Geometri è invece rivolto a profili tecnici e istruttori impiegati nella gestione del patrimonio immobiliare, delle infrastrutture viarie, degli interventi di manutenzione e riqualificazione urbana, della progettazione di opere e infrastrutture pubbliche e della pianificazione del traffico e della sosta. Tra le attività previste rientrano rilievi, sopralluoghi, misurazioni, computi metrici, capitolati, contabilità lavori, supporto alle attività di cantiere e istruttoria di pratiche tecniche.

Requisiti richiesti per Funzionari Tecnici e Istruttori-Geometri Per entrambi i concorsi sono previsti i requisiti generali normalmente richiesti per l’accesso al pubblico impiego: cittadinanza italiana o altra condizione ammessa dalla normativa, età non inferiore a 18 anni e non superiore a quella prevista per il collocamento a riposo, godimento dei diritti civili e politici, assenza di cause ostative all’assunzione presso una Pubblica Amministrazione, idoneità allo svolgimento delle mansioni e regolarità rispetto agli obblighi di leva, ove previsti.



Cambiano invece i requisiti specifici. Per i Funzionari Tecnici è richiesto il possesso di una laurea, vecchio ordinamento o corrispondente laurea specialistica/magistrale, in ambiti quali ingegneria civile, edile, edile-architettura, ambiente e territorio, materiali, industriale, meccanica, elettronica, elettrica, elettrotecnica, strutturale o architettura. È inoltre richiesta l’abilitazione all’esercizio della professione relativa al titolo posseduto.



Per gli Istruttori Tecnici-Geometri sono ammessi il diploma di maturità tecnologica indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio, il diploma di geometra o di perito industriale in edilizia. Sono inoltre indicati titoli di laurea assorbenti, tra cui architettura, ingegneria civile, ingegneria edile, urbanistica, ingegneria per l’ambiente e il territorio e classi di laurea triennale, specialistica e magistrale coerenti con edilizia, architettura, ingegneria civile, pianificazione territoriale e ambiente.

Domande su InPA: scadenze e bandi Le domande devono essere presentate esclusivamente tramite il Portale unico del reclutamento InPA (qui il link per Funzionari, qui il link per Istruttori).



Per il concorso da 6 Funzionari Tecnici la scadenza è fissata all’8 giugno 2026, ore 23:59; per il concorso da 7 Istruttori Tecnici-Geometri il termine è il 9 giugno 2026, ore 23:59. Non sono ammesse modalità diverse di invio della candidatura. Per partecipare occorrono SPID o CIE, una PEC personale, un indirizzo di posta elettronica ordinaria e il pagamento della tassa di partecipazione di 10 euro tramite PagoPA.

Scarica qui i bandi di concorso: BANDO-CONCORSO_FUNZIONARI-TECNICI.pdf 522 KB BANDO-ISTRUTTORI-TECNICI_GEOMETRI.pdf 465 KB

Prove di selezione e materie d’esame Entrambi i concorsi prevedono una prova scritta e una prova orale. Se il numero delle domande sarà particolarmente elevato, la Commissione potrà disporre una prova preselettiva da remoto, con questionario a risposta multipla sulle materie d’esame e/o su abilità logiche, matematiche, numeriche, deduttive e di ragionamento. In caso di preselezione, saranno ammessi alle prove d’esame i migliori 150 candidati per il concorso Funzionari Tecnici e i migliori 200 candidati per il concorso Istruttori Tecnici-Geometri, oltre agli eventuali pari merito all’ultimo posto utile e ai candidati esonerati secondo legge.



La prova scritta potrà consistere nella redazione di un elaborato, anche tecnico-progettuale, nella redazione di un atto, nello studio di un caso con relazione scritta o in quesiti a risposta sintetica. Il punteggio massimo è di 30 punti e la prova si supera con almeno 21/30. La prova orale, anch’essa valutata fino a 30 punti e superata con almeno 21/30, verterà sugli argomenti della prova scritta e comprenderà anche l’accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle applicazioni informatiche più diffuse. Per i Funzionari Tecnici è prevista anche la valutazione delle competenze trasversali, come capacità organizzative, relazionali e di problem solving.



Le materie riflettono i due diversi livelli professionali. Per i Funzionari Tecnici il programma comprende contratti pubblici e D.lgs. 36/2023, progettazione, costruzioni, infrastrutture, impianti, urbanistica, rigenerazione urbana, mobilità, ambiente, energia, sostenibilità, beni culturali, sicurezza nei cantieri, accessibilità, diritto amministrativo, ordinamento degli Enti locali e responsabilità del pubblico dipendente. Per gli Istruttori Tecnici-Geometri le materie includono appalti pubblici, contabilità lavori, computi metrici, edilizia e urbanistica, beni culturali e paesaggio, espropriazioni, costruzioni, topografia, estimo, catasto, sicurezza stradale e nei luoghi di lavoro, barriere architettoniche, ambiente, regolamenti comunali, TUEL, procedimento amministrativo, accesso agli atti, trasparenza, autocertificazione e privacy.

Consigli per la preparazione

Per la preparazione alle prove di selezione consigliamo il nuovo volume Maggioli editore Area tecnica – Compendio per tutti i concorsi pubblici, a cura di Vito Bivacco (>> questo il link per ordinarlo direttamente su Amazon), nato esplicitamente come strumento organico e multidisciplinare per la preparazione ai concorsi pubblici dell’area tecnica. Il testo coniuga con rigore e chiarezza le competenze tecniche, giuridiche e digitali oggi indispensabili per superare le selezioni e, in seguito, operare nel rispetto della legalità e dell’interesse pubblico:

VOLUME Area tecnica – Compendio per tutti i concorsi pubblici Il compendio, nato come strumento organico e multidisciplinare per la preparazione ai concorsi pubblici, coniuga con rigore e chiarezza le competenze ingegneristiche, giuridiche e digitali oggi indispensabili per operare nel rispetto della legalità e dell’interesse pubblico.Esamina in particolare:- Sicurezza strutturale e Normativa tecnica: analisi del rapporto tra il D.P.R. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) e le NTC 2018, con focus su progettazione sismica, gestione degli edifici esistenti e incolumità pubblica- Gestione del Patrimonio e dell’Ambiente: dall’estimo e l’economia immobiliare alle procedure di espropriazione per pubblica utilità, fino alla gestione del catasto e alla contabilità delle opere- Sicurezza e Cantieri: guida al D.Lgs. 81/2008, con l’analisi delle responsabilità di datori di lavoro, committenti e coordinatori, sia negli ambienti di lavoro che nei cantieri temporanei o mobili- Innovazione e Transizione digitale: approfondimento sul Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), uso del BIM come metodo di gestione informativa e impatto dell’Intelligenza Artificiale nella PA- Sostenibilità negli Appalti: Green Public Procurement, Criteri Ambientali Minimi (CAM) e principio DNSH, per un approccio, moderno e responsabile, all’appalto pubblico sostenibile- Responsabilità e Tutela giurisdizionale: Reati contro la PA, rimedi giurisdizionali nel settore dei contratti e responsabilità civili e amministrative.Completa l’opera una sezione dedicata a quesiti a risposta multipla commentati, ideali per verificare la preparazione e simulare le prove d’esame.Vito BivaccoArchitetto, Dirigente pubblico con oltre trent’anni di carriera nella Pubblica Amministrazione, attualmente impegnato in ruoli apicali presso il Comune di Bari. Specializzato in Urbanistica, Lavori pubblici e Restauro, affianca all’attività tecnica una solida produzione come autore di saggistica e narrativa, premiata nel 2026 al concorso “I Murazzi”. Vito Bivacco | Maggioli Editore 2026 26.60 € Disponibile su Amazon.it Acquista su Maggioli Editore

Date indicative delle prove e comunicazioni Per il concorso Istruttori Tecnici-Geometri, l’eventuale preselettiva potrà svolgersi indicativamente dal 25 giugno 2026, mentre la prova scritta potrà svolgersi dal 6 luglio 2026. Per il concorso Funzionari Tecnici, l’eventuale preselettiva è prevista indicativamente dal 29 giugno 2026 e la prova scritta dal 13 luglio 2026. Le prove potranno svolgersi in modalità digitale da remoto oppure in presenza, secondo quanto sarà comunicato dall’Amministrazione. Tutte le comunicazioni su prove, turni, orari, modalità operative, esiti ed eventuali modifiche saranno pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Genova e sul portale InPA, con valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati dovranno quindi monitorare periodicamente le pagine dedicate e conservare con cura il codice di candidatura, utilizzato per tutte le comunicazioni durante la procedura.

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