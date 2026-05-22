Architectural Prompting: Midjourney 8.1. Velocità, efficienza e il flusso di lavoro perfetto per i concept

Bentornati nella nostra rubrica! Questo mese analizziamo una novità appena uscita che, come sempre, abbiamo testato a fondo per voi: il nuovo aggiornamento a Midjourney v8.1.
C’è sempre la corsa a decretare un “vincitore” assoluto quando esce un nuovo aggiornamento, ma come sappiamo, nel nostro campo, si tratta di trovare lo strumento giusto per la specifica fase del progetto. Vediamo cosa rende speciale questo rilascio e come si inserisce nel nostro flusso di lavoro.
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Midjourney non è solo uno strumento di intelligenza artificiale: è il nuovo compagno di viaggio per architetti, designer e creativi che vogliono dare forma alle idee più auda- ci. Questo libro guida il lettore passo dopo passo alla scoperta del suo potenziale, unendo pratica e visione critica, sperimentazione visiva e riflessione culturale. Dalla prima bozza al concept finale, dal fo- glio bianco alla suggestione generata, si apprenderà a dialogare con l’IA generativa come con un alleato creativo. Ma non solo: il lettore scoprirà come inte- grare Midjourney nel flusso di lavoro, come superare il blocco progettuale, come rendere unico ogni output, preservando stile, identità e sensibilità umana. Una guida operativa ma anche un manifesto per progettisti consapevoli, che non vogliono subire la tecnologia, ma usarla per spingersi oltre. Perché il futuro non lo costruisce chi lo aspetta. Ma chi lo immagina. Daniele VerdescaArchitetto. Direttore della Cassa Edile della provincia di Lecce e curatore della “Smart Ark Academy”. Membro del Comitato Scientifico della “Fondazione Umbra per l’Architettura” e Presidente dell’Associazione “Eligere Futuro”, per la promozione della cultura digitale nelle professioni. Fondatore di start-up sulla I.A. semantica, relatore in convegni ed eventi formativi, ha già pubblicato diversi articoli e libri sul tema della I.A. e del suo utilizzo nel mondo dell’architettura e del design.Giacomo SannaArchitetto. Laureato presso l’Università “La Sapienza” di Roma, con una solida formazione in disegno e progettazione (Maturità Artistica). Specializzato in intelligenza artificiale applicata, modellazione 3D parametrica e tecnologie avanzate per l’architettura, ha collaborato con rinomati studi internazionali (tra cui Zaha Hadid Architects e Schiattarella Associati). È fondatore di diverse startup innovative – tra cui Pop Pot, HDD Hemi Digital Design e Blueforward – dedicate a stampa 3D, realtà virtuale e soluzioni sostenibili per la ricettività turisti- ca. Docente in corsi accademici e seminari professionali, partecipa con progetti e prototipi a concorsi nazionali e internazionali, impegnandosi nelle ricerche sul design generativo e l’integrazione di sistemi IA nei processi creativi.
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Midjourney 8.1: novità principali
Ecco cosa salta subito all’occhio con la v8.1:
- Modalità HD fulminea: la modalità HD è ora 3 volte più veloce e 3 volte più economica. È così conveniente che è diventata l’impostazione predefinita per la V8.1. Questa velocità è davvero incredibile: le nuove immagini vengono create in appena 4 o 5 secondi. Un salto enorme, se pensiamo che poco tempo fa le stesse immagini richiedevano 30 o 45 secondi per essere generate, con una qualità persino inferiore a quella di oggi.
- Crediti ottimizzati: non solo le nostre immagini richiedono meno tempo, ma anche l’uso dei crediti è minore, diminuito del 25% per la generazione di una nuova immagine rispetto alle versioni precedenti. Il che vuol dire che, con lo stesso abbonamento, possiamo generare un numero decisamente maggiore di immagini.
- Comprensione e qualità: hanno migliorato notevolmente la lettura dei prompt e la qualità generale delle immagini.
Il grande dibattito: Midjourney vs. Gemini
Dopo questa parte di analisi, vorrei fare una breve comparazione. So che molti al momento si sono spostati su Gemini o GPT nella creazione di immagini. Per alcuni versi, queste piattaforme offrono una qualità maggiore, soprattutto se si tratta di inserire oggetti reali e contestualizzati.
Trovo però che Midjourney sia ancora di un’importanza fondamentale per la fase creativa e di concept. Quando cerchiamo la giusta atmosfera o abbiamo bisogno di mixare stili diversi, Midjourney ci permette di visualizzare variazioni di idee in modo molto più semplice e immediato. Molto spesso, infatti, su Gemini ci troviamo un po’ “bloccati” in questa direzione esplorativa: i tempi di risposta sono più lunghi, la macchina fatica a seguire propriamente i nostri dettagli stilistici e, creandone una alla volta, variare da quella prima generazione per esplorare strade diverse risulta molto difficile e frustrante.
Per questo credo che Midjourney sia ancora il motore migliore per mantenere un processo di lavoro fluido in fase iniziale. Ci fornisce la creta da modellare. Gemini, invece, dà un apporto importantissimo per quanto riguarda una fase secondaria di affinamento del progetto, dove molte cose sono già “stabili” e fissate, e abbiamo bisogno di estremo realismo.
In sintesi
Gestire l’IA non significa cercare uno strumento magico che faccia tutto, ma capire come orchestrare questi software affinché il risultato sia coerente con la nostra idea. Midjourney 8.1 ci restituisce tempo prezioso durante la fase di concept, permettendoci di esplorare più velocemente a costi minori. Alla prossima visualizzazione e ai prossimi test!
La rubrica settimanale “Architectural Prompting” è a cura degli esperti Luciana Mastrolia, Giovanna Panucci e Andrea Tinazzo
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