Bonus Mobili ed Elettrodomestici: c’è la proroga anche per il 2026

Come anticipato, anche la Legge di Bilancio 2026 ha confermato il Bonus Mobili ed Elettrodomestici anche per il 2025. Così come il Bonus Ristrutturazioni, che resterà al 50%, ma solo per le prime case, come nel 2025 (>> qui l’articolo dedicato).
Il Bonus Mobili 50%, come sappiamo, riguarda l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici collegato agli interventi di ristrutturazione edilizia che usufruiscono del Bonus Ristrutturazione. Per il 2026 il tetto di spesa è fissato a 5 mila euro, come nel 2024 e 2025.
Bonus Mobili per interventi edilizi tra 2025 e 2026: cosa si può detrarre?
Per le spese sostenute nel 2025, come abbiamo visto, è possibile usufruire di una detrazione del 50% su un importo massimo di 5 mila euro (ottenendo quindi un massimo di 2500 euro di rimborso, in 10 anni, previo inserimento delle spese sostenute nel proprio 730).
Spesso però i dubbi dei contribuenti riguardano i lavori a cavallo di due anni, e quindi ad esempio il pagamento di acconti entro il 2025, con saldo successivo nel 2026.
Le regole stabilite dall’articolo 16, comma 2, del decreto legge n. 63/2013 prevedono che l’acquisto di mobili ed elettrodomestici sia collegato a lavori di ristrutturazione, ma senza che sia necessario attendere la conclusione dei lavori per poter effettuare l’acquisto. Quello che conta, infatti, è l’inizio dei lavori, che deve essere precedente al primo acquisto di mobili/elettrodomestici.
Anche per il 2026 il massimale di spesa è di 5 mila euro, quindi, se si sono già effettuate spese nel 2025, il limite di 5 mila euro relativo al 2026 è da considerarsi al netto delle spese sostenute nell’anno precedente per le quali si è fruito della detrazione.
Bonus Mobili 2026 confermato, e il Bonus Elettrodomestici?
Il Bonus Mobili – il cui tetto di spesa negli ultimi anni è stato sempre modificato al ribasso – non si è quindi concluso alla fine del 2025, come si pensava, ma proseguirà almeno per un altro anno. In aggiunta, per il 2025 era stata introdotta una nuova agevolazione per l’acquisto di elettrodomestici, il cosiddetto Bonus Elettrodomestici Green, o semplicemente Bonus Elettrodomestici.
Si tratta però di un bonus sotto forma di voucher dell’ammontare di 100 o 200 euro, svincolato da interventi edilizi ma vincolato alla rottamazione di un vecchio elettrodomestico della stessa tipologia >> leggi tutto qui.
In questo articolo abbiamo anche fatto un confronto con il Bonus Mobili.
