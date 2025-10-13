Bonus Edilizi 2026, verso la proroga del 50% per la prima casa: anticipazioni sulla nuova Legge di Bilancio

Detrazione per ristrutturazione ancora al 50% per il 2026 sulla prima casa: il ribasso sarà rimandato al 2027. Ancora un anno con le stesse regole anche per l’Ecobonus. È questo l’accordo raggiunto sulla Manovra nelle ultime ore. Sarà confermata ancora per un anno anche l’aliquota del 36% per gli altri immobili, che non scenderà al 30% come programmato.



Nessuna indicazione invece per quanto riguarda il Bonus Barriere Architettoniche e il Bonus Mobili ed Elettrodomestici in scadenza entrambi a fine anno. La presentazione della legge di Bilancio al Parlamento è in programma per il 15 ottobre, e solo allora si avranno certezze. Intanto ecco il riepilogo delle regole attuali.



>> Vorresti ricevere articoli come questo? Clicca qui, è gratis

Suggeriamo: FORMATO EBOOK Rendite catastali e bonus edilizi: come mettersi in regola Affrontare le rendite catastali e i relativi obblighi non è mai stato così semplice. Questo eBook, scritto con chiarezza e competenza da Antonella Donati, fornisce un quadro completo e aggiornato delle normative catastali legate agli interventi edilizi, con un focus particolare sui bonus edilizi come il Superbonus. Il volume è uno strumento essenziale sia per i tecnici del settore (geometri, architetti, ingegneri e amministratori immobiliari) sia per i proprietari di casa che vogliono comprendere meglio come gestire le rendite catastali e garantire la conformità normativa. Dalla determinazione della rendita fino alla gestione delle lettere di compliance dell’Agenzia delle Entrate, questa guida offre soluzioni pratiche e casi concreti per ogni esigenza. All’interno dell’eBook troverai:- Spiegazioni pratiche delle procedure di aggiornamento catastale, incluse quelle legate al Superbonus.- Approfondimenti sulle sanzioni e sugli strumenti di regolarizzazione per evitare costi inutili.- Un linguaggio chiaro e accessibile, adatto sia a esperti che a chi si avvicina per la prima volta al tema.- Analisi di casi pratici e modelli di documenti utili.Antonella Donati è giornalista professionista e autrice di numerosi volumi e saggi in materia fiscale, contributiva e previdenziale. Con anni di esperienza nel giornalismo parlamentare, si è specializzata nell’analisi delle normative finanziarie e di bilancio, offrendo contenuti affidabili e pratici per professionisti e cittadini. Antonella Donati | Maggioli Editore 2024 10.97 € Scopri di più

La riduzione prevista dal 2026 Come sappiamo, la legge di Bilancio per l’anno in corso ha previsto criteri più stringenti per il Bonus Ristrutturazioni, limitando l’aliquota più elevata (50%) alla prima casa e fissando l’aliquota del 36% per gli altri appartamenti, e introducendo ulteriori riduzioni per gli anni successivi. In base a quanto previsto attualmente, infatti, verrebbe ridotto al 36% per la prima casa a partire dal 1° gennaio 2026, mentre l’aliquota per per gli altri immobili, attualmente al 36% dovrebbe scendere al 30%. Ulteriore ribasso dal 2027. Le stesse aliquote differenziate riguardano anche l’Ecobonus, che però è in scadenza al 31 dicembre 2027.

Il concetto di abitazione principale Ai fini della detrazione, per abitazione principale si intende quella nella quale il proprietario abita e risulta residente, oppure quando si tratta di casa di proprietà ma nella quale è residente solo un proprio familiare, a patto di non avere altre case intestate. L’agevolazione con l’aliquota più elevata è ammessa anche per chi compra una casa da ristrutturare, a patto di trasferire la residenza al termine dei lavori.



Sulla base di queste precisazioni contenute nelle norme, in caso di comproprietà, quando non tutti i proprietari abitano nell’appartamento, gode della detrazione del 50% solo chi è residente.



Le pertinenze seguono l’abitazione principale per regole e aliquote. Bonus al 50% anche per chi realizza, o acquista dal costruttore un box auto, come pure per chi acquista un appartamento all’interno di un immobile ristrutturato da impresa. Stesse aliquote anche nel caso del sismabonus o del sismabonus acquisti.

L’aliquota al 36% per gli altri casi e le altre case Quando non si tratta di prima casa la detrazione viene riconosciuta con l’aliquota del 36%. La differenza vale anche nel caso dei lavori condominiali: la destinazione ad abitazione principale deve esistere entro la fine dei lavori condominiali, altrimenti la detrazione sarà riconosciuta con aliquota al 36%.



Il 36% è previsto infine nel caso in cui a pagare le spese non sia il proprietario ma un suo familiare, purché si tratti di familiare anagraficamente convivente prima dell’avvio dei lavori. Da vedere quindi se la decisione di privilegiare “selettivamente” le prime case preannunciata da Giorgetti per il 2026 coinvolgerà o meno questa aliquota. Se non ci sarà la proroga secca scenderà al 30%.

Interventi e spese Il Bonus Ristrutturazioni è ammesso per tutti gli interventi che rientrano nella manutenzione straordinaria, anche quando si tratta di edilizia libera e non sono necessarie comunicazioni al Comune. In questo caso è sufficiente una semplice autocertificazione. Rientra nella detrazione anche l’installazione dei pannelli solari.



Obbligatorio il pagamento con il bonifico parlante. Per l’aliquota applicabile sull’agevolazione fa testo esclusivamente la data di pagamento, a prescindere da quando si concludono i lavori.

Ecobonus, stesse regole ma tetti di spesa diversi Anche l’Ecobonus segue le stesse regole: 50% per l’abitazione principale, 36% per tutti gli altri casi. Diversamente dal Bonus Ristrutturazioni, però, i tetti di spesa variano in quanto il meccanismo prevede un tetto in cifra fissa all’agevolazione che si può avere e che varia in relazione alla tipologia di lavori effettuati. Quindi l’ammontare della spesa ammessa cambia con i lavori.



Da quest’anno poi è esclusa dall’Ecobonus, come pure dal Bonus Casa, la sostituzione dell’impianto con caldaie che vanno solo a gas, anche se sono a condensazione di ultima generazione, nel rispetto del divieto entrato in vigore nel rispetto delle norme comunitarie. La precisazione in questo senso è stata introdotta proprio nella legge di Bilancio per il 2025, e non è detto che quest’anno non possano esserci altre sorprese da questo punto di vista.



Già in passato, ad esempio, per alcuni interventi di Ecobonus il governo ha ridotto l’aliquota dal 65% al 50% ritenendoli meno efficienti dal punto di vista energetico. Tra l’altro più volte nello stesso governo si è ipotizzata una revisione del meccanismo, con la volontà di agevolare in termini fiscali solo gli interventi più performanti, proprio nel rispetto delle indicazioni europee. Ci sarebbe quindi margine per eventuali interventi al di là della conferma dell’aliquota.

>> Se vuoi ricevere notizie come questa direttamente sul tuo smartphone iscriviti al nostro nuovo canale Telegram!

Ti potrebbe interessare anche: FORMATO EBOOK Conto Termico 3.0 – Versione eBook L’acquisto dell’eBook garantisce di ricevere gratuitamente l’aggiornamento con le regole applicative del GSE (in fase di emanazione a fine novembre 2025). La struttura normativa del Conto Termico 3.0 presenta una complessità intrinseca derivante dalla necessità di coordinare molteplici variabili: tipologie di interventi, categorie di beneficiari, zone climatiche, requisiti tecnici prestazionali, limiti GBER per le imprese ai sensi del regolamento Ue 1315/2023. Questo testo fornisce un’analisi sistematica del Conto Termico 3.0 attraverso l’esame della normativa di riferimento, l’illustrazione delle procedure operative, la spiegazione dei requisiti tecnici e amministrativi. Ogni capitolo affronta un aspetto specifico del meccanismo, fornendo gli elementi essenziali per la comprensione e l’utilizzo dello strumento incentivante evidenziando i nuovi requisiti di ammissibilità, le modalità di accesso e i criteri di calcolo dell’incentivo per ogni tecnologia, in modo da consentire un primo riscontro immediato. Antonella Donati giornalista professionista, ha al suo attivo diversi anni di giornalismo parlamentare con particolare attenzione all’approvazione delle misure di carattere finanziario e alle manovre di bilancio. In questo ambito si occupa espressamente di tematiche fiscali, edilizia, risparmio energetico. È autrice di numerosi volumi, articoli e saggi in materia. Antonella Donati | Maggioli Editore 2025 17.85 € Scopri di più