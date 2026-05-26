IVA in edilizia, al 10% per schermature solari e zanzariere

IVA agevolata in edilizia sempre oggetto di dubbi, specialmente quando si tratta di beni che non sono propriamente legati alle attività di costruzione, come ad esempio le tende da sole e i sistemi oscuranti.



Con l’estate alle porte il dibattito puntualmente si riapre, grazie anche al fatto che i documenti di prassi dell’Agenzia delle entrate, che dovrebbero chiarire tutti i dubbi per tecnici e operatori del settore, alle volte contengono invece una formulazione che piuttosto che scioglierli ne fa sorgere di nuovi.



In questo caso, però, a mettere la parola fine e chiarire l’interpretazione autentica delle disposizioni ci ha pensato il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF). La questione è stata infatti oggetto di una specifica interrogazione parlamentare e la risposta ha sciolto definitivamente tutti i dubbi.



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Il punto di partenza: la circolare ADE 15/E del 2018 Il regime IVA agevolato per i sistemi oscuranti trova la propria base nella circolare dell’Agenzia delle entrate n. 15/E del 2018, che al paragrafo 2.2.1 ha chiarito il trattamento fiscale di tapparelle, scuri e veneziane nell’ambito di interventi di manutenzione.



Il documento ha stabilito che questi sistemi, a eccezione dei casi in cui siano strutturalmente integrati negli infissi, sono dotati di autonomia funzionale rispetto al manufatto principale, dal momento che svolgono una diversa funzione. Quindi in quanto tali il loro costo non concorre a formare il valore degli infissi come “beni significativi” ai sensi del decreto ministeriale del 29 dicembre 1999, ma rientra nel valore della prestazione di servizio soggetta all’aliquota del 10%.



La stessa circolare ha esteso il medesimo trattamento alle zanzariere, in ragione della loro analoga autonomia funzionale rispetto agli infissi.

L’estensione alle tende da esterno e alle schermature solari Il perimetro dell’agevolazione è stato ampliato con la consulenza giuridica n. 10 del 2 ottobre 2020, con cui l’Agenzia delle entrate ha risposto a un’istanza presentata da un’associazione di categoria del settore legno-arredo. Il quesito riguardava l’applicabilità dell’IVA al 10% a tipologie di prodotti non espressamente contemplate dalla circolare del 2018: i frangisole – schermature a lamelle orientabili in alluminio funzionalmente analoghe alle veneziane – e le tende oscuranti a rullo per esterni, alternative alle tapparelle tradizionali.



L’Agenzia ha ritenuto che queste tipologie presentino caratteristiche analoghe ai sistemi oscuranti già ricompresi nella circolare 15/E, in quanto dotate di propria autonomia funzionale rispetto agli infissi e installate con le medesime finalità di protezione dalla luce e dal calore.



Il riferimento tecnico-normativo per individuare le categorie ammesse è l’allegato M al decreto legislativo n. 311 del 2006, che elenca le tipologie di schermature solari riconosciute ai fini delle agevolazioni per il risparmio energetico: tende esterne conformi alla norma UNI EN 13561, chiusure oscuranti conformi alla UNI EN 13659, dispositivi di protezione solare con i requisiti di benessere termico e visivo della UNI EN 14501, dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate con calcolo della trasmittanza ai sensi delle norme UNI EN 13363.01 e UNI EN 13363.02.

L’affermazione ambigua e la risposta netta La consulenza ribadisce l’applicazione dell’IVA al 10% ma relativamente a tende da esterno e schermature solari “installate in alternativa o in sostituzione dei sistemi oscuranti tradizionali”. Due termini “in alternativa” e “in sostituzione” che hanno fatto ipotizzare la possibilità che l’IVA ridotta al 10% fosse o meno applicabile in caso di nuova installazione, ovvero indipendentemente dalla presenza sullo stesso immobile di sistemi oscuranti (veneziane, avvolgibili e persiane e altro).



La risposta della sottosegretaria del MEF Lucia Albano ha fatto chiarezza una volta per tutte, spazzando via gli equivoci. Il testo infatti è netto e l’indicazione definitiva. Alla luce delle regole di legge per i bonus fiscali e dei documenti delle Entrate – ha detto infatti la Albano – “si ritiene che l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10% spetti per l’installazione e/o la sostituzione di sistemi oscuranti effettuate nell’ambito di interventi di recupero agevolati”.

Leggi e scarica qui la risposta del MEF RISPOSTA-MEF.pdf 153 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter Settimanale Patologie Edilizie Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



Le regole per i bonus edilizi Quanto ai bonus edilizi, vale la pena di ricordare che il trattamento varia a seconda della natura del prodotto installato. Le tende da esterno, essendo un intervento finalizzato al risparmio energetico ma non rientrando nella definizione di “impianti” accedono esclusivamente all’Ecobonus previsto dall’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, nei limiti e con i requisiti tecnici stabiliti dall’allegato M al d.lgs. 311/2006.



Le schermature solari certificate, in quanto solidali con l’involucro edilizio, possono invece accedere sia all’Ecobonus sia al Bonus Ristrutturazione di cui all’articolo 16-bis del TUIR; i due regimi non sono cumulabili sullo stesso intervento e il contribuente deve optare per uno dei due.



Il Bonus Ristrutturazione è invece l’unico strumento disponibile per tapparelle, scuri, veneziane e zanzariere, che rientrano negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ma non soddisfano i requisiti tecnici per l’accesso all’Ecobonus.

IVA sempre al 22% per gli acquisti diretti In tutti i casi l’aliquota ridotta del 10% si applica esclusivamente alla prestazione che include la posa in opera, sia in caso di appalto sia in caso di fornitura del bene con installazione. In caso di acquisto diretto del prodotto senza installazione, si applica l’aliquota ordinaria del 22%.

IVA al 10% e bonus per schermature solari: tabella di riepilogo Ecco una tabella di riepilogo sui bonus edilizi sfruttabili (Ecobonus o Bonus Casa/Ristrutturazione), e sull’aliquota IVA applicabile, per l’acquisto e l’installazione di tende solari, schermature solari certificate, tapparelle, scuri, veneziane e zanzariere:

Tipologia Ecobonus Bonus Casa IVA con posa in opera IVA solo acquisto Tende da esterno ✓ se rispettano requisiti allegato M (d.lgs. 311/2006) ✗ 10% 22% Schermature solari certificate ✓ se rispettano requisiti allegato M ✓ 10% 22% Tapparelle, scuri, veneziane, zanzariere ✓ se rispettano requisiti allegato M ✓ 10% 22%

Ricordiamo che Ecobonus e Bonus Casa non sono cumulabili sullo stesso intervento.

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