Direzione lavori nei cantieri privati: un corso online su gestione del contratto, varianti e rischi

La figura del Direttore dei Lavori (DL) nei cantieri privati non si limita al controllo tecnico dell’esecuzione: rappresenta una vera e propria posizione di garanzia, con responsabilità civili e penali che possono emergere anche a distanza di anni.



Varianti non gestite correttamente, controlli non documentati o comunicazioni incomplete possono esporre il professionista a contestazioni, richieste di risarcimento o procedimenti giudiziari. Per questo motivo è sempre più necessario affiancare alle competenze tecniche una solida conoscenza degli obblighi normativi, delle procedure operative e degli strumenti di tutela.

La quota di partecipazione comprende il materiale didattico e la possibilità di rivedere la registrazione per 365 giorni. Il corso online è accreditato per la formazione continua dei Geometri e Geometri Laureati (3 CFP) ed è in corso di accreditamento per la formazione continua degli Architetti.

Il corso online ha un taglio pratico e orientato alla prevenzione del rischio , con l’obiettivo di:

Uno dei focus centrali del corso riguarda la gestione delle varianti e il ruolo di vigilanza del DL . Viene analizzata la posizione di garanzia del direttore dei lavori e l’applicazione dell’art. 29 del D.P.R. 380/2001, con riferimento ai casi in cui il professionista può essere chiamato a rispondere per abusi edilizi commessi dall’impresa. Particolare attenzione è dedicata anche alle modalità di difesa del professionista, alle procedure di esonero dall’incarico e ai rischi legati ai reati di falso in ambito edilizio. Il corso approfondisce inoltre i principali riferimenti normativi e chiarisce come il Direttore dei Lavori debba operare con una diligenza qualificata , andando oltre il semplice adempimento formale dell’incarico. Vengono inoltre analizzati i rischi legati alla mancata verifica documentale , alla gestione delle modifiche richieste dal committente e all’inefficacia delle liberatorie generiche, spesso ritenute erroneamente uno strumento di tutela. Uno degli aspetti più operativi del corso è il laboratorio dedicato agli atti fondamentali nella gestione del cantiere , veri e propri strumenti di difesa per il Direttore dei Lavori:

Il docente

Il corso è tenuto da Andrea D’Antonio, avvocato e formatore, specializzato in responsabilità civile e contrattualistica. La sua attività è focalizzata sulla prevenzione del contenzioso e sulla tutela dei professionisti tecnici, con un approccio concreto e orientato ai casi reali .

La direzione lavori è oggi una delle attività più esposte a responsabilità. Conoscere regole, strumenti e procedure significa ridurre il rischio professionale, operare con maggiore consapevolezza e garantire una gestione corretta e documentata del cantiere.