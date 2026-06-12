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Direzione lavori nei cantieri privati: un corso online su gestione del contratto, varianti e rischi

Dalla gestione del contratto agli atti che proteggono il professionista: regole operative, rischi civili e penali e strumenti pratici per il direttore dei lavori.

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La figura del Direttore dei Lavori (DL) nei cantieri privati non si limita al controllo tecnico dell’esecuzione: rappresenta una vera e propria posizione di garanzia, con responsabilità civili e penali che possono emergere anche a distanza di anni.

Varianti non gestite correttamente, controlli non documentati o comunicazioni incomplete possono esporre il professionista a contestazioni, richieste di risarcimento o procedimenti giudiziari. Per questo motivo è sempre più necessario affiancare alle competenze tecniche una solida conoscenza degli obblighi normativi, delle procedure operative e degli strumenti di tutela.

Il corso online Direzione lavori: gestione operativa del contratto, varianti e rischi nel cantiere privato, in programma il 23 giugno 2026 (ore 14:00 – 17:30, con possibiltà di rivedere la registrazione per 365 giorni), nasce proprio per fornire un supporto concreto ai professionisti che svolgono o intendono svolgere questo incarico. Vediamo i dettagli.

Indice

Obiettivi del corso

Il corso online ha un taglio pratico e orientato alla prevenzione del rischio, con l’obiettivo di:

  • chiarire il ruolo del Direttore dei Lavori come soggetto responsabile nell’ambito del cantiere privato;
  • comprendere come gestire correttamente varianti progettuali e istruzioni del committente;
  • approfondire i principali profili di responsabilità civile e penale;
  • fornire strumenti concreti per documentare l’attività svolta e tutelarsi in caso di contenzioso;
  • acquisire metodi operativi per una gestione corretta del contratto e delle criticità esecutive.

Il corso si rivolge in particolare a:

  • architetti, ingegneri, geometri e periti impegnati nella direzione lavori;
  • professionisti che operano nei cantieri privati;
  • tecnici che intendono rafforzare la propria tutela professionale e la gestione del rischio;
  • figure che assumono anche occasionalmente il ruolo di Direttore dei Lavori.

La quota di partecipazione comprende il materiale didattico e la possibilità di rivedere la registrazione per 365 giorni. Il corso online è accreditato per la formazione continua dei Geometri e Geometri Laureati (3 CFP) ed è in corso di accreditamento per la formazione continua degli Architetti.

Contenuti del corso

Uno dei focus centrali del corso riguarda la gestione delle varianti e il ruolo di vigilanza del DL. Viene analizzata la posizione di garanzia del direttore dei lavori e l’applicazione dell’art. 29 del D.P.R. 380/2001, con riferimento ai casi in cui il professionista può essere chiamato a rispondere per abusi edilizi commessi dall’impresa. Particolare attenzione è dedicata anche alle modalità di difesa del professionista, alle procedure di esonero dall’incarico e ai rischi legati ai reati di falso in ambito edilizio.

Il corso approfondisce inoltre i principali riferimenti normativi e chiarisce come il Direttore dei Lavori debba operare con una diligenza qualificata, andando oltre il semplice adempimento formale dell’incarico. Vengono inoltre analizzati i rischi legati alla mancata verifica documentale, alla gestione delle modifiche richieste dal committente e all’inefficacia delle liberatorie generiche, spesso ritenute erroneamente uno strumento di tutela.

Uno degli aspetti più operativi del corso è il laboratorio dedicato agli atti fondamentali nella gestione del cantiere, veri e propri strumenti di difesa per il Direttore dei Lavori:

  • Ordine di servizio, con indicazioni pratiche per redigerlo correttamente;
  • Giornale dei lavori, documento chiave per ricostruire i fatti nel tempo;
  • utilizzo della PEC e dei verbali per garantire la “data certa”;
  • check-list di fine lavori per la corretta chiusura dell’intervento.

Questi strumenti rappresentano elementi essenziali per dimostrare la correttezza dell’operato professionale in caso di contestazioni.

Il docente

Il corso è tenuto da Andrea D’Antonio, avvocato e formatore, specializzato in responsabilità civile e contrattualistica. La sua attività è focalizzata sulla prevenzione del contenzioso e sulla tutela dei professionisti tecnici, con un approccio concreto e orientato ai casi reali .

La direzione lavori è oggi una delle attività più esposte a responsabilità. Conoscere regole, strumenti e procedure significa ridurre il rischio professionale, operare con maggiore consapevolezza e garantire una gestione corretta e documentata del cantiere.

Scopri il programma completo del corso e iscriviti:

CORSO DI FORMAZIONE

Direzione lavori: gestione operativa del contratto, varianti e rischi nel cantiere privato

Con laboratorio operativo e regole pratiche per il direttore dei lavori

23 Giu 2026   ore 14.00 – 17.30

108.58 €

Scopri di più

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