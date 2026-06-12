Architectural Prompting: Google Omni, quando l’AI smette di generare e inizia a comprendere lo spazio

Bentornati nella nostra rubrica! Se c’è una costante nel mondo dell’intelligenza artificiale, è che non ci si può distrarre un attimo. Le novità corrono a una velocità impressionante: ci ritroviamo di mese in mese a dover ridisegnare il nostro flusso di lavoro, oscillando tra una nuova versione di Midjourney e un aggiornamento sempre più potente di Gemini. L’AI come sempre corre velocissima.
Se l’anno scorso con il nostro amato “Nano Banana” avevamo esplorato tutta la potenza e la flessibilità della generazione di immagini pura, oggi ci troviamo di fronte a uno scenario completamente nuovo. Da qualche giorno, infatti, Google ha calato un nuovo asso: Google Omni. Ma di cosa si tratta esattamente, e perché cambia radicalmente le regole del gioco per noi progettisti? Vediamolo.
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Indice
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Progettare con le Intelligenze Artificiali
Midjourney non è solo uno strumento di intelligenza artificiale: è il nuovo compagno di viaggio per architetti, designer e creativi che vogliono dare forma alle idee più auda- ci. Questo libro guida il lettore passo dopo passo alla scoperta del suo potenziale, unendo pratica e visione critica, sperimentazione visiva e riflessione culturale. Dalla prima bozza al concept finale, dal fo- glio bianco alla suggestione generata, si apprenderà a dialogare con l’IA generativa come con un alleato creativo. Ma non solo: il lettore scoprirà come inte- grare Midjourney nel flusso di lavoro, come superare il blocco progettuale, come rendere unico ogni output, preservando stile, identità e sensibilità umana. Una guida operativa ma anche un manifesto per progettisti consapevoli, che non vogliono subire la tecnologia, ma usarla per spingersi oltre. Perché il futuro non lo costruisce chi lo aspetta. Ma chi lo immagina. Daniele VerdescaArchitetto. Direttore della Cassa Edile della provincia di Lecce e curatore della “Smart Ark Academy”. Membro del Comitato Scientifico della “Fondazione Umbra per l’Architettura” e Presidente dell’Associazione “Eligere Futuro”, per la promozione della cultura digitale nelle professioni. Fondatore di start-up sulla I.A. semantica, relatore in convegni ed eventi formativi, ha già pubblicato diversi articoli e libri sul tema della I.A. e del suo utilizzo nel mondo dell’architettura e del design.Giacomo SannaArchitetto. Laureato presso l’Università “La Sapienza” di Roma, con una solida formazione in disegno e progettazione (Maturità Artistica). Specializzato in intelligenza artificiale applicata, modellazione 3D parametrica e tecnologie avanzate per l’architettura, ha collaborato con rinomati studi internazionali (tra cui Zaha Hadid Architects e Schiattarella Associati). È fondatore di diverse startup innovative – tra cui Pop Pot, HDD Hemi Digital Design e Blueforward – dedicate a stampa 3D, realtà virtuale e soluzioni sostenibili per la ricettività turisti- ca. Docente in corsi accademici e seminari professionali, partecipa con progetti e prototipi a concorsi nazionali e internazionali, impegnandosi nelle ricerche sul design generativo e l’integrazione di sistemi IA nei processi creativi.
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Google Omni, di cosa si tratta
Omni non è semplicemente un altro generatore di immagini, è un modello nativo multimodale in tempo reale. In termini semplici, significa che Omni è in grado di elaborare, comprendere e connettere istantaneamente testo, audio, video e dati visivi complessi nello stesso esatto momento, senza passaggi intermedi.
Per chi lavora con lo spazio, l’architettura e il visual storytelling, questa non è solo un’evoluzione tecnica: è un salto quantico. Significa poter interagire con il modello parlandogli a voce mentre analizza un nostro schizzo a mano libera, o chiedergli di modificare l’atmosfera di un video renderizzato in tempo reale mentre gli spieghiamo l’idea di progetto. Non stiamo più solo dando dei comandi a una macchina; stiamo collaborando con un assistente che comprende il contesto visivo e spaziale esattamente come lo vediamo noi.
Un cambio di paradigma incredibile, che apre scenari fino a ieri impensabili per la gestione dei nostri concept e dei fotoinserimenti.
Il test: trasformare un singolo scatto in uno spazio navigabile
Ho voluto testare subito i muscoli di questo nuovo Omni per voi. Le promesse di Google sono sempre ambiziose, ma volevo vedere come si comporta nel nostro vero banco di prova: la comprensione e la navigazione dello spazio architettonico.
Ho fatto un esperimento concettualmente semplice, ma tecnicamente difficilissimo per un’intelligenza artificiale. Sono partito da un’immagine statica (un interno generato in precedenza) e, senza usare software 3D o mappare telecamere virtuali, ho semplicemente tracciato a mano libera un percorso sinuoso in rosso direttamente sulla foto.
Ho caricato l’immagine su Gemini chiedendogli una cosa molto specifica: “Generami il video di un drone in FPV che segua esattamente questa traccia rossa all’interno del mio spazio.”
Il risultato? Giudicate voi stessi:
Se teniamo conto che l’AI ha dovuto lavorare esclusivamente su quell’unico scatto di partenza, il risultato è a dir poco sorprendente. Omni non aveva a disposizione un modello tridimensionale né una mappa di profondità: ha dovuto comprendere i volumi, calcolare le distanze tra il divano e il tavolo, dedurre la prospettiva della stanza e animare una telecamera in modo fluido seguendo un banale segno grafico.
Conclusioni: oltre il render statico
Questo test ci fa capire una cosa fondamentale. Stiamo passando dalla generazione di “fotografie perfette” alla generazione di veri e propri “ambienti navigabili”. Certo, il risultato non è ancora impeccabile. Se guardate bene il video, noterete qualche incertezza prospettica: il divano, ad esempio, sembra ruotare leggermente in modo innaturale durante il passaggio della telecamera.
Ma attenzione al contesto: questo video è stato generato “buono alla prima”, prendendo il primo risultato assoluto senza andare a perfezionare o limare il prompt. Inoltre, stiamo chiedendo all’AI uno sforzo interpretativo altissimo: inventare un percorso di volo fluido e tridimensionale all’interno di uno spazio, avendo a disposizione esclusivamente un’immagine 2D piatta. Un limite che fino a ieri sembrava invalicabile.
Per noi architetti e designer, questo significa poter iniziare a immaginare di mostrare ai clienti non solo l’estetica di un progetto, ma l’esperienza di attraversarlo, partendo magari da un semplice schizzo o da un render statico. Continuerò a spingere questo strumento al limite nelle prossime settimane per scoprire tutte le sue potenzialità applicate al nostro flusso di lavoro. Alla prossima visualizzazione!
La rubrica settimanale “Architectural Prompting” è a cura degli esperti Luciana Mastrolia, Giovanna Panucci e Andrea Tinazzo
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Dai prompt alle immagini: integrare MidJourney, ChatGPT e l’AI nel design e nell’architettura Registrato a marzo 202519 Mar 2025 – 19 Mar 2026 Durata n. 10 ore
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