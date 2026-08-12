Climatizzatori sul torrino scale: quando il condomino non può installarli

Il torrino è uno di quei manufatti che, pur essendo piccoli e apparentemente marginali, finiscono spesso al centro di controversie condominiali. A prima vista sembra solo un volume accessorio, quasi una semplice appendice del lastrico; in realtà, dal punto di vista giuridico, è un corpo edilizio autonomo, dotato di una propria funzione e di una propria disciplina.

Tale manufatto quindi non costituisce un volume tecnico (non computabile nella volumetria dell’edificio se destinato alla installazione ed accesso a impianti tecnologici necessari alle esigenze abitative), bensì il contenitore di un vano scala finalizzato a consentire l’accesso da un appartamento ad una terrazza praticabile.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito più volte che il torrino non può essere confuso con il lastrico solare: è un manufatto distinto, spesso essenziale per l’accesso alle parti comuni o per la protezione degli impianti (Cass. civ., sez. II, 06/05/2019, n. 11771). Per questo, nella regola generale, rientra tra le parti comuni dell’edificio ai sensi dell’art. 1117 c.c., anche quando si trovi sopra un lastrico in uso esclusivo. Ma questa regola non è assoluta, e una recente sentenza del Tribunale di Trapani (n. 539 del 30 giugno 2026) lo dimostra in modo esemplare.



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Il volume illustra la nuova elencazione delle parti comuni (art. 1117 c.c.) che, oltre a considerare il multiproprietario come condomino, estende in modo evidente la disciplina condominiale al fenomeno del supercondominio ma anche al condhotel, fattispecie recentemente introdotta nel nostro ordinamento. Si prendono in considerazione anche le parti comuni del supercondominio, condominio minimo e condominio parziale. Sono analizzate inoltre le modifiche in materia di mutamento di destinazione d’uso delle parti comuni. Non manca poi un capitolo dedicato all’uso delle parti comuni, evidenziando il nuovo orientamento della Cassazione che sembra favorire sempre più un utilizzo maggiormente rispondente all’esigenze dei condomini. Vengono prese in considerazione inoltre le innovazioni con particolare riguardo a quelle di “interesse sociale” e a quelle legate al fenomeno superbonus 110% (fotovoltaico, colonnine di ricarica, cappotto termico, ecc.), prendendo in considerazione le importanti novità legate all’installazione di un ascensore. Viene approfondito poi il tema della sopraelevazione in condominio con accurato esame delle questioni legate ai limiti del sopralzo. Infine viene affrontato il tema del perimento dell’edificio condominiale; conclude l’opera il problema delle opere nelle parti esclusive e dei limiti regolamentari all’utilizzo delle porzioni private. Giuseppe Bordolli Mediatore e docente in corsi di formazione per le professioni immobiliari, è esperto di Diritto immobiliare con pluriennale esperienza in attività di consulenza per amministrazioni condominiali e società di intermediazione immobiliare. Attualmente è direttore editoriale del sito Condominioweb. È collaboratore del Quotidiano condominio 24 ore, di Diritto.it e di varie riviste di diritto immobiliare. Autore di numerose pubblicazioni in materia.

La vicenda: il problema dei climatizzatori privati sul torrino scale

La controversia prendeva forma quando i proprietari del primo piano sostenevano che la società titolare del locale commerciale al piano terra avesse alterato l’esercizio della servitù di passaggio sullo spiazzo comune e, soprattutto, avesse collocato le unità esterne dei climatizzatori sul torrino scala sovrastante il loro appartamento. Gli attori lamentavano che la porta del locale commerciale era stata modificata, che era stato ricavato un box gas con sportello apribile verso lo spiazzo e che una presa d’aria invadeva l’area comune, aggravando la servitù. Parallelamente, denunciavano che le unità esterne dei climatizzatori erano state installate sul torrino senza alcun titolo.

La società convenuta negava ogni illecito: sosteneva che la porta non fosse stata ampliata, che il box gas fosse interno alla propria proprietà e che la presa d’aria insistesse su una preesistente apertura. Quanto ai climatizzatori, affermava che il lastrico fosse condominiale e che gli attori avessero solo un diritto d’uso, sicché l’installazione sarebbe stata legittima ai sensi dell’art. 1102 c.c.

Durante il giudizio, la convenuta eseguiva vari interventi correttivi: chiudeva la presa d’aria, sostituiva la porta con un infisso apribile verso l’interno, rendeva non accessibile dall’esterno il box gas. Questi interventi riducevano il conflitto, lasciando come unico nodo la presenza dei climatizzatori sul torrino scala.

La consulenza tecnica chiariva la struttura dell’edificio e i rapporti tra le proprietà. Dai titoli emergeva che l’androne e il vano scala erano di pertinenza esclusiva dei due appartamenti del primo piano, e che l’uso dei lastrici sovrastanti era riservato alle medesime unità. Il torrino, quale naturale prosecuzione del vano scala, risultava dunque legato funzionalmente a una parte dell’edificio non comune.