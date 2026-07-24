Annullamento SCIA: quando il Comune può agire in autotutela e quando no

Annullamento d’ufficio della SCIA, quando i Comuni possono agire in autotutela e quando no. Con una interessante sentenza il Consiglio di Stato fissa i limiti del controllo edilizio: sono illegittimi i motivi estranei all’avvio del procedimento e le interpretazioni restrittive che non rispettano la normativa edilizia generale.

Il punto nella sentenza 05210/2026 che di fatto vincola i Comuni a rigidi presupposti di trasparenza procedimentale e di coordinamento normativo. Bloccati in particolare interventi “a sorpresa”, contestazioni tardive e palesi travisamenti della normativa primaria.



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Comuni e annullamento della SCIA Il caso affrontato nella sentenza riguardava il no opposto dal Comune alla SCIA presentata per il recupero a fini abitativi di un sottotetto. Il costruttore intendeva recuperare ad uso residenziale la copertura piana, attraverso la realizzazione di opere interne, consistenti nella demolizione di parte della soletta del pavimento, per lo spessore di cm 28, in modo tale da raggiungere un’altezza del piano pari a 2,60 metri, e nella realizzazione di vani finestra/portafinestra lungo le murature perimetrali.



L’amministrazione aveva motivato il divieto ai lavori sollevando una pluralità di eccezioni, che andavano dal mancato rispetto delle altezze minime alla carenza documentale circa la realizzazione dei parcheggi di pertinenza. Nel giudizio di secondo grado la posizione del Comune era stata confermata. I giudici di Palazzo Spada hanno invece dato ragione al costruttore fissando principi interpretativi specifici che impongono all’amministrazione un comportamento rigoroso nell’esaminare la SCIA.

No alla richiesta di integrazione postuma Il primo pilastro della decisione riguarda il rispetto delle garanzie partecipative sancite dall’art. 7 della legge 241/1990 in materia di procedimento amministrativo. Il Consiglio di Stato ha chiarito che il provvedimento finale di annullamento non si può fondare su rilievi critici che non siano stati preventivamente enunciati nella comunicazione di avvio del procedimento.



Nel caso in questione, infatti, contestazioni sostanziali relative all’adeguamento dell’isolamento termico (ex L. 10/91) e alle difformità cartolari sulla stratigrafia della soletta erano state sollevate dal Comune soltanto nell’atto conclusivo. Tale modus operandi è stato giudicato illegittimo poiché priva il privato e il progettista della possibilità di controdedurre o di procedere a una regolare sanatoria cartolare in corso d’opera.

Limiti dei regolamenti edilizi locali rispetto alla legge regionale Un secondo profilo di rilievo investe il rapporto gerarchico tra le fonti normative. Il Regolamento Edilizio del Comune di Milano (art. 114, comma 16) condizionava la presentazione della SCIA al deposito preventivo dell’atto notarile registrato e trascritto relativo alla pertinenzialità dei parcheggi. Il Collegio ha rilevato l’irrazionalità di tale previsione rispetto alla norma di legge primaria (art. 64, comma 3, della L.R. Lombardia n. 12/2005). La legge regionale prevede infatti la facoltà di ricorrere alla monetizzazione dei parcheggi qualora l’istruttoria tecnica dimostri l’impossibilità di reperire spazi idonei. Pretendere la stipula e la trascrizione anticipata dell’atto notarile nega la stessa natura del procedimento istruttorio e viola il principio di semplificazione procedimentale.

No a valutazioni restrittive sulle altezze nei sottotetti La sentenza offre inoltre un chiarimento testuale in merito ai requisiti minimi di abitabilità. L’amministrazione comunale aveva contestato la non conformità del progetto poiché prevedeva un’altezza interna dei locali pari a 2,60 metri, a fronte del parametro di 2,40 metri indicato dall’art. 63, comma 6, della L.R. 12/2005. Il Consiglio di Stato ha rigettato l’interpretazione restrittiva del Comune, ribadendo che la misura di 2,40 metri costituisce un requisito minimo inderogabile per l’ammissibilità del recupero, e di conseguenza al privato è pienamente consentito configurare quote superiori, volte a garantire una migliore salubrità e abitabilità dei locali. Infine, anche le contestazioni inerenti alla documentazione sulle modalità di smaltimento dei materiali di risulta sono state dichiarate inidonee a fondare l’autotutela: se il privato dichiara l’osservanza del D.Lgs. 152/2006, la verifica sull’effettivo adempimento spetta all’ente locale solo a consuntivo, a conclusione dei lavori.

Quadro generale di autotutela sulla SCIA: poteri e limiti dei Comuni Vediamo una tabella di riepilogo dei limiti del Comune sull’annullabilità della SCIA edilizia:

Il Comune NON PUÒ annullare la Scia Il Comune PUÒ annullare la Scia e ordinare la demolizione Vizi procedurali (Effetto sorpresa): Se inserisce nuove contestazioni tecniche direttamente nel provvedimento finale, omettendole nella comunicazione di avvio del procedimento. Dichiarazioni mendaci: Se accerta false attestazioni, omissioni dolose o dichiarazioni non veritiere e determinanti nei grafici o nello stato di fatto. Irregolarità formali o cartolari: Se si tratta di difformità meramente documentali, errori grafici o carenze suscettibili di facile sanatoria o integrazione in corso d’opera. Abusi sostanziali e insanabili: Se l’intervento viola in modo manifesto e strutturale gli indici urbanistici generali, le destinazioni d’uso o i vincoli di zona. Controlli postumi differiti: Se pretende adempimenti (es. tracciamento effettivo delle macerie o requisiti acustici) verificabili per legge solo a cantiere ultimato e a consuntivo. Mancanza dei requisiti minimi: Se l’immobile non rispetta i parametri igienico-sanitari e di abitabilità minimi e inderogabili fissati dalla legge (es. altezze inferiori ai minimi). Contrasto con fonti primarie: Se applica regolamenti edilizi comunali interni che limitano o contrastano le facoltà concesse dalla legge regionale o statale (es. escludere la monetizzazione). Termini di legge e interesse pubblico: Se interviene motivando un interesse pubblico attuale e concreto, notificando il provvedimento entro i termini massimi previsti per l’autotutela.

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