Piscina di grandi dimensioni: perché la CILA non basta

Secondo un noto orientamento giurisprudenziale[1], di norma per una piscina serve il permesso di costruire, in quanto la sua realizzazione comporta un’importante e durevole trasformazione del territorio[2], potendosi qualificare come una nuova costruzione, e considerato che la piscina solitamente possiede anche una funzione autonoma rispetto all’edificio principale.



Vediamo i casi in cui il permesso di costruire è stato ritenuto necessario per la realizzazione di una piscina e quando invece gli è stata riconosciuta la natura pertinenziale, insieme ad una recente sentenza in merito.



>> Vorresti ricevere articoli come questo? Clicca qui, è gratis

Utilizzare al meglio gli spazi esterni è una legittima aspirazione di ogni proprietario e, normalmente, ciò avviene tramite l’installazione di strutture leggere idonee allo scopo: pergolati, tettoie, gazebo ed altri elementi di arredo. Ma quanti si domandano, prima di procedere, se sia necessario o meno premunirsi di un idoneo titolo abilitativo? La presente guida, aggiornata con le ultime novità normative (da ultimo la Legge n. 105/2024, c.d. SALVA CASA) e giurisprudenziali, si pone lo scopo di fornire la definizione delle diverse tipologie di installazioni possibili negli spazi esterni e di individuare il relativo titolo edilizio necessario alla luce della giurisprudenza più recente e del dato normativo: solo così, infatti, sarà possibile evitare errori e conseguenti sanzioni. Lo stile agile e veloce, l’utilizzo di un linguaggio chiaro, unitamente alle immagini e alla rassegna della casistica più interessante rappresentano le caratteristiche del presente volume, utile per professionisti e operatori del diritto, oltreché per tutti coloro che hanno la legittima aspirazione di migliorare i propri spazi esterni. La presente edizione contiene anche una trattazione degli interventi in regime di edilizia libera nelle regioni italiane a statuto ordinario e in quelle a statuto speciale, ivi comprese le Province Autonome di Trento e Bolzano. Mario Petrulli,Avvocato, esperto in edilizia, urbanistica e diritto degli enti locali; collabora con siti giuridici (tra i quali www.ediliziaurbanistica.it) e società di consulenza; è coautore, insieme ad Antonella Mafrica, di pubblicazioni per Maggioli Editore. Titolare dello Studio legale Petrulli (www.studiolegalepetrulli.it)

L’insufficienza della CILA nel caso di una piscina di notevoli dimensioni

La recente sent. 30 gennaio 2026, n. 106, del TAR Lombardia, Brescia, sez. II, conferma l’orientamento giurisprudenziale prima ricordato, secondo cui serve il permesso di costruire per la realizzazione di una piscina di notevoli dimensioni, non potendosi ritenere sufficiente allo scopo una comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).



Come ricordato dai giudici bresciani richiamando l’orientamento prima riportato[15], una piscina, interrata o meno, “non può classificarsi come pertinenza in senso urbanistico, in quanto: comporta trasformazione durevole del territorio; è in grado di svolgere una funzione autonoma rispetto a quella propria dell’edificio cui accede; non è necessariamente complementare all’uso delle abitazioni e non è solo una attrezzatura per lo svago, bensì dà luogo a una struttura edilizia che incide invasivamente sul sito di relativa ubicazione. Essa postula, pertanto, il previo rilascio dell’idoneo titolo ad aedificandum, costituito dal permesso di costruire, che l’amministrazione può rilasciare soltanto qualora la nuova costruzione sia compatibile con gli strumenti urbanistici e di tutela paesaggistica vigenti”.



I giudici hanno ricordato che, con specifico riferimento ad una piscina amovibile, si è affermato che “Analoghe considerazioni valgono per la piscina amovibile che non è mai stata oggetto di titolo edilizio e come affermato dalla giurisprudenza “integra una nuova costruzione quando dà luogo ad una struttura edilizia che incide invasivamente sul sito di relativa ubicazione, e postula pertanto, il previo rilascio del titolo ad aedificandum, costituito dal permesso di costruire” (cfr. TAR Campania Salerno 18.4.2019 sentenza n. 642). Più di recente, il Consiglio di Stato ha ribadito che, in via generale, la realizzazione di una piscina, interrata o fuori terra, realizzata in zona vincolata (come nella presente fattispecie), integri un intervento di nuova costruzione in quanto volumetricamente rilevante, che necessita del previo rilascio del permesso di costruire nonché dell’autorizzazione paesaggistica (Cons. Stato, Sez. IV, Sent., 13/06/2023, n. 5807)”[16].



Avendo riguardo al caso specifico analizzato, i giudici bresciani hanno affermato che non può considerarsi di modeste dimensioni “una piscina fuori terra, con struttura portante perimetrale in acciaio imbullonata a piastra di cemento sottostante, le cui dimensioni sono di 9,15 mt. x 5,10 mt. ed altezza di 1,20 mt., con pedana esterna in acciaio e plastica alta 60 cm.”; conseguentemente, non si è dinanzi ad un manufatto esonerato dalla necessità di un titolo edilizio.



Fermo restando che l’esatta individuazione della tipologia del titolo necessario spetta in primo luogo al Comune, sulla base di una valutazione complessiva della struttura e delle dimensioni dell’opera, nonché della funzione svolta dalla stessa, i giudici hanno escluso che per un’opera come quella sopra descritta fosse sufficiente presentare una semplice CILA: quest’ultima, infatti, è prevista per interventi oggettivamente di scarso impatto urbanistico ed è quindi utilizzabile solo quando non vi siano i presupposti per chiedere un permesso di costruire o per presentare una SCIA.