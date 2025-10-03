Pavimentazione di aree esterne: rientra sempre nell’attività di edilizia libera?

Come è noto, l’art 6, comma 1, lett. e-ter del Testo Unico Edilizia [1] dispone che, “Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”, non è richiesto un titolo abilitativo per “le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati.”



Allo stesso modo, ai sensi del d.m. 2 marzo 2018, il rifacimento e/o sostituzione della “pavimentazione esterna pertinenziale” rientra pure nell’edilizia libera.



Pavimentazione aree esterne: edilizia libera o no? La giurisprudenza consolidata

L’argomento relativo alla pavimentazione di aree esterne è spesso stato oggetto di valutazione da parte della giurisprudenza ed è stato affermato, ad esempio, che le opere di pavimentazione costituenti attività di edilizia libera sono configurabili quando costituiscono opere accessorie pertinenziali di edifici in zone edificabili e, pertanto, sono di entità minima, svolgono una funzione accessoria ed essenziale rispetto al bene principale e non incidono in modo significativo sul territorio.



Le stesse, invece, non possono essere ricondotte nell’ambito dell’attività edilizia libera quando:

hanno notevole estensione,

comportano la permanente trasformazione del suolo inedificato,

sono funzionali al mutamento della destinazione d’uso del terreno[2].

Ad esempio, secondo la giurisprudenza, è riconducibile nel genus dell’edilizia libera, sia ai fini edilizi, ex art. 6 del D.P.R. n. 380/2001, sia ai fini paesaggistici, ai sensi del D.P.R. n. 31/2017 – allegato A, la posa sul terreno di “piastrelloni”, per una complessiva superfice di soli 75 mq che incidono su un fondo di oltre 30.000 mq[3].



Due recenti sentenze ci offrono lo spunto per confermare tali principi.