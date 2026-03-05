Occupazione suolo pubblico: niente silenzio-assenso e regolamento comunale decisivo

L’autorizzazione per l’occupazione di una porzione di suolo pubblico è un provvedimento discrezionale e non vincolato con il quale l’amministrazione locale sottrae il predetto bene alla fruizione comune e lo mette a disposizione di soggetti particolari (c.d. uso particolare), al fine di perseguire il bene pubblico in via primaria o comprimaria unitamente alla tutela degli interessi privati coinvolti[1].



Vediamo due recenti sentenze che chiariscono l’importanza del regolamento comunale e la non operatività del silenzio-assenso per questo tipo di utorizzazione.



L’importanza del regolamento comunale

Nella corretta gestione del relativo procedimento di rilascio dell’autorizzazione in discorso, un ruolo fondamentale è ricoperto dal relativo regolamento comunale: è quanto evidenziato dalla sent. 5 febbraio 2026, n. 231, del TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, nella quale è stato è stato ritenuto legittimo il diniego del rilascio del provvedimento per contrasto con le disposizioni del regolamento.



Nel caso specifico, l’istanza si poneva in contrasto con la norma regolamentare che subordinava il rilascio della autorizzazione alla condizione che “l’occupazione non ecceda un terzo della larghezza utile del marciapiedi e comunque garantisca una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria”.



La norma, secondo il chiaro tenore letterale, delineava un doppio “vincolo” per l’occupazione dei marciapiedi, ossia:

il limite massimo di un terzo della larghezza calpestabile, che rappresentava un parametro oggettivo di legittimità dell’occupazione;

una riduzione del limite di un terzo, qualora necessario per garantire “la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria”.

Né tale previsione poteva considerarsi eccessivamente restrittiva, operando, invece, un ragionevole bilanciamento tra l’esercizio delle attività economiche e la tutela del transito pedonale.



L’importanza del regolamento è un elemento spesso evidenziato dalla giurisprudenza: ad esempio, è stata ritenuta legittima la norma del regolamento comunale che, nel disciplinare l’istruttoria volta al rilascio dell’atto di concessione, prevede espressamente criteri per la scelta in caso di più domande aventi ad oggetto l’occupazione della medesima area, criteri che non si risolvono in un automatismo bensì in una valutazione che coinvolge, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all’interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività[2].