Gazebo chiuso con VEPA: non è edilizia libera

Come è noto, secondo la giurisprudenza[1], per “gazebo” si intende, nella sua configurazione tipica, una struttura leggera, non aderente ad altro immobile, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati, realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimuovibili.



Nel rispetto di tali caratteristiche, il gazebo non richiede un titolo edilizio, come nel caso di una struttura precaria dotata di quattro rotelle dalle modeste dimensioni (4,00 x 4,80 ed h. m.2,50), non ancorata al suolo, priva di base, aperta su tutti i lati e funzionale a soddisfare esigenze non permanenti nel tempo (in quanto utilizzato negli anni solo durante l’estate e poi smontato), non idoneo ad alterare lo stato dei luoghi con un incremento del carico urbanistico[2].



Il glossario delle opere libere, di cui al D.M. del 2.3.2018 prevede, altresì, che il gazebo realizzabile senza titoli edificatori debba essere di limitate dimensioni e non stabilmente ancorato al suolo.



Struttura chiusa da vetrate panoramiche: non è un gazebo liberamente installabile

Non rientra nella nozione di gazebo, invece, una struttura in legno coperta con tetto a padiglione e completamente chiusa da vetrate panoramiche (VEPA), bullonata a delle piastre in acciaio saldamente ancorate al suolo, per una superficie di circa 23 mq., con una altezza alla gronda di circa 2.60 mt.: è quanto affermato dal TAR Campania, Salerno, sez. II, nella sent. 27 novembre 2025, n. 1973.



Secondo i giudici, il manufatto in questione non presentava i caratteri di precarietà ed amovibilità e non era, quindi, liberamente installabile (secondo il Comune, sarebbe stata necessaria una SCIA).



L’art. 6 del Testo Unico Edilizia (d.P.R. n. 380/2001) annovera l’installazione libera di VEPA quando è finalizzata alla protezione “…dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio, di logge rientranti all’interno dell’edificio o di porticati…”, ad esclusione dei casi in cui genera la creazione di spazi stabilmente chiusi e volume, visto che tali elementi non devono configurare “spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile”.



Nel caso di specie, invece, il gazebo, stabilmente ancorato al suolo e chiuso su tutti i lati da tali VE.PA., era divenuto un vero e proprio volume, necessitante – dunque – di idoneo titolo edilizio. Peraltro, secondo consolidata giurisprudenza, la precarietà dell’opera, che esonera dall’obbligo del possesso del permesso di costruire, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera e.5, del Testo Unico Edilizia, postula un uso specifico e temporalmente delimitato del bene e non ammette che lo stesso possa essere finalizzato al soddisfacimento di esigenze (non eccezionali e contingenti, ma) permanenti nel tempo. Non possono, infatti, essere considerati manufatti destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee quelli destinati a un’utilizzazione perdurante nel tempo, di talché l’alterazione del territorio non può essere considerata temporanea, precaria o irrilevante[3].



In altri termini, ove le opere siano state realizzate, come nel caso in esame, per soddisfare esigenze di carattere permanente alle stesse non potrà attribuirsi carattere precario, con la conseguente necessità del titolo abilitativo, perché riconducibile agli interventi di cui alla lettera e.5) dell’art. 3 del Testo Unico, ossia “l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti”.



In argomento, è sufficiente ricordare la costante giurisprudenza secondo cui “Nella nozione di “manufatti leggeri” annoverabili nell’area dell’edilizia libera rientrano esclusivamente tende o gazebo che non abbiano autonomia funzionale e non realizzino uno spazio chiuso stabile”[4].