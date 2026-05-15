Ricostruire lo stato legittimo: la SCIA consolidata blocca la demolizione

Stato legittimo e titoli edilizi: la SCIA consolidata vincola il Comune anche in sede repressiva. Prima di avviare qualsiasi intervento su un immobile esistente, ricostruire lo stato legittimo è un passaggio obbligato, e se tutti i titoli sono presenti ma il Comune non li verifica non può essere chiamato a risponderne chi ha seguito correttamente le regole e può facilmente dimostrarlo.



Se non ci sono “buchi” nella documentazione, dunque, le carenze di verifica fanno sì che il Comune non possa più emanare atti di rimessa in pristino senza una motivazione specifica e puntuale sulle difformità rispetto al titolo vigente.



La verifica dello stato legittimo non è una formalità: è la base su cui si regge l’intera strategia progettuale e, in caso di contenzioso, la prima linea di difesa del committente. Il Consiglio di Stato con la sentenza 3227/2026 ribadisce questo principio con chiarezza, ribaltando una decisione del TAR e annullando un’ordinanza di demolizione emessa dal Comune senza fare i conti con un titolo edilizio mai contestato, né annullato in autotutela, e quindi ormai consolidato.



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Il caso: due SCIA e un’ordinanza che ne ignora una La vicenda riguarda la realizzazione di una tettoia antidilavamento e dei muri di cinta in appoggio ad un edificio. Il Comune aveva emesso un’ordinanza di rimessa in pristino contestando la difformità dei manufatti rispetto al titolo abilitativo richiesto. Il proprietario aveva fatto ricorso al TAR contro l’ordine di demolizione, sottolineando che il Comune non aveva contestato gli atti a suo tempo depositati.



Il Tribunale aveva accolto parzialmente il ricorso del proprietario, ma non annullato l’ordine di demolizione. Aveva infatti ritenuto fondata la contestazione relativa all’abbattimento dei muri – per difetto di istruttoria – ma aveva respinto quella sulla tettoia, ritenendo che il suo stato attuale non corrispondesse al titolo originario, ossia alla SCIA del giugno 2021, che la descriveva come struttura provvisionale con copertura leggera a protezione del materiale inerte. Il TAR, però, aveva omesso di considerare l’esistenza di una seconda SCIA alternativa al permesso di costruire, presentata nel 2022, con la quale il proprietario aveva previsto espressamente il consolidamento definitivo della tettoia, con specifici elaborati progettuali. Quel titolo non era mai stato respinto dal Comune né annullato in autotutela. Eppure né l’ordinanza di demolizione né la sentenza di primo grado ne avevano tenuto conto. Di qui l’appello al Consiglio di Stato.

Per la demolizione la motivazione generica non basta Nella sentenza i giudici di Palazzo Spada accolgono la richiesta e annullano l’ordinanza di demolizione nella parte relativa alla tettoia, dando totalmente ragione al proprietario. La motivazione tiene conto del fatto che l’ordinanza si limita a un riferimento generico alle difformità rispetto ai titoli abilitativi, senza specificare in cosa consistano rispetto agli elaborati progettuali della SCIA 2022. Analogamente generico è il verbale di sopralluogo, che pure richiama quella SCIA senza poi confrontarsi con il suo contenuto.



Il Collegio afferma che il Comune avrebbe dovuto motivare sulla difformità specifica rispetto a quanto rappresentato negli elaborati progettuali allegati alla segnalazione del 2022, e che tale valutazione è invece mancata del tutto.



Va ricordato, del resto, che decorsi i trenta giorni dalla presentazione della SCIA senza che il Comune abbia esercitato i propri poteri inibitori, il titolo si consolida: l’amministrazione può ancora intervenire in autotutela (art. 21-nonies legge 241/1990), ma solo entro dodici mesi e con adeguata motivazione sull’interesse pubblico. Trascorso anche questo termine, la SCIA è definitivamente blindata, salvo il caso, del tutto eccezionale, di false rappresentazioni dei fatti costituenti reato accertato con sentenza passata in giudicato.

Il principio operativo: la SCIA consolidata vincola La pronuncia fissa un principio di immediata utilità pratica. Una SCIA mai annullata in autotutela costituisce un titolo edilizio a tutti gli effetti, e il Comune che intenda contestare lo stato di fatto di un manufatto non può ignorarla: deve confrontarsi con quella SCIA, identificare la difformità specifica rispetto ai suoi elaborati e motivare di conseguenza. Non è sufficiente richiamare il titolo originario se nel frattempo ne è intervenuto uno successivo che ha modificato o consolidato l’intervento.



Questo vale in entrambe le direzioni. Per il professionista che assiste il committente in fase progettuale, significa che la ricostruzione dello stato legittimo non si esaurisce nell’acquisizione dell’ultimo titolo edilizio disponibile: occorre ricostruire l’intera sequenza dei titoli – permessi di costruire, SCIA, comunicazioni di inizio lavori – verificando quali siano stati effettivamente consolidati: un titolo consolidato è uno scudo, ma lo è solo se è stato individuato, documentato e portato all’attenzione del procedimento.



Per il professionista che si trova invece a gestire un procedimento repressivo già avviato, la sentenza indica la strada: verificare se l’ordinanza si confronti realmente con tutti i titoli esistenti e se la difformità contestata sia motivata in modo specifico rispetto agli elaborati progettuali approvati. Un’ordinanza che si limiti a richiamare genericamente le difformità senza misurarsi con il titolo vigente è censurabile, e – come dimostra il caso trattato nella sentenza appena vista – diventa per questo annullabile.

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