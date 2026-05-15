Architectural Prompting: dal rendering al capitolato, dove si sta spostando davvero l’AI per l’architettura

Negli ultimi mesi abbiamo visto comparire decine di strumenti capaci di generare rendering, concept e immagini sempre più realistiche. È probabilmente l’aspetto più visibile dell’intelligenza artificiale applicata all’architettura. Ma mentre l’attenzione continua a concentrarsi sulle immagini, una parte molto più concreta del settore sta iniziando a muoversi altrove.
A raccontarlo è anche un recente articolo del Wall Street Journal, dedicato a Primepoint, startup americana che sviluppa sistemi AI capaci di leggere tavole tecniche, capitolati e documentazione di cantiere. Non per produrre nuove immagini, ma per orientarsi dentro l’enorme quantità di informazioni che accompagna ogni progetto. Ed è forse questo il passaggio più interessante.
>> Se vuoi ricevere notizie come questa direttamente sul tuo smartphone iscriviti al nostro nuovo canale Telegram!
Indice
Consigliamo:
Automazione degli studi tecnici con l’intelligenza artificiale
In un contesto tecnico sempre più esigente in termini di tempi, precisione e competitività, l’adozione dell’intelligenza artificiale rappresenta una leva strategica fondamentale. Questo volume, rivolto a ingegneri, architetti, geometri, progettisti e tecnici, mostra con chiarezza e rigore come integrare in modo efficace ChatGPT e modelli generativi nei flussi operativi degli studi professionali. Attraverso un percorso progressivo e ricco di esempi, il testo accompagna il lettore dalla teoria all’applicazione concreta: dalla redazione automatica di relazioni e capitolati all’analisi normativa, dalla pianificazione dei progetti alla gestione clienti, fino alla generazione di documenti per la sicurezza nei cantieri.Una guida pensata non per promettere miracoli, ma per fornire strumenti pratici, configurabili e replicabili che aiutano a risparmiare tempo, aumentare la qualità e ridurre l’errore umano. Ricco di casi d’uso, suggerimenti operativi, riferimenti tecnici e indicazioni sull’uso consapevole degli strumenti AI, il volume è uno strumento indispensabile per chi intende sfruttare le potenzialità dell’intelligenza artificiale senza rinunciare al controllo umano e alla qualità professionale. Danilo Carpentieriè geometra libero professionista e titolare di uno studio tecnico a Roma. Svolge attività di consulente tecnico, progettista, direttore lavori e formatore, con esperienza pluriennale in ambito edilizio, catastale e urbanistico.Alessio Facciaè docente universitario e ricercatore in ambito finanziario e tecnologico. Esperto di intelligenza artificiale applicata al business, è autore di numerose pubblicazioni su AI generativa, contabilità e trasformazione digitale.
Danilo Carpentieri, Alessio Faccia | Maggioli Editore
24.70 €
Le esigenze degli studi di progettazione
Nel lavoro quotidiano degli studi, infatti, il problema raramente coincide con la sola produzione del disegno. Più spesso riguarda il coordinamento tra versioni differenti, il controllo delle modifiche, la verifica delle incongruenze, il rapporto tra tavole, computi, mail, allegati e norme. Una quantità crescente di materiale che tende a disperdersi tra software, cartelle condivise e revisioni continue.
È qui che stanno entrando in gioco molti dei nuovi strumenti AI per il settore AECO. Alcuni sistemi sono già in grado di:
- confrontare automaticamente revisioni differenti dello stesso elaborato;
- estrarre dati da PDF tecnici;
- verificare incoerenze tra documenti;
- collegare tavole e specifiche;
- supportare l’analisi normativa e autorizzativa.
In molti casi non si tratta di tecnologie “spettacolari”, ma di strumenti pensati per ridurre errori e tempi operativi. Per chi lavora nella progettazione, il punto interessante è che il valore dell’AI sembra spostarsi dalla generazione delle immagini alla gestione delle informazioni. E questo ha conseguenze molto pratiche anche per gli studi.
Gli archivi iniziano a diventare una risorsa strategica
Molti strumenti AI funzionano bene solo se la documentazione è relativamente ordinata: naming coerente, cartelle leggibili, revisioni tracciabili, standard grafici abbastanza stabili. In altre parole, uno studio che negli anni ha costruito procedure interne solide potrebbe trovarsi avvantaggiato nell’adozione di questi sistemi. Un primo esercizio utile può essere molto semplice:
- verificare come vengono nominati i file;
- capire dove si perdono informazioni;
- individuare quali attività richiedono controlli ripetitivi;
- raccogliere template e standard interni.
Sono proprio queste attività, spesso considerate “secondarie”, a diventare oggi terreno fertile per l’automazione.
Il disegno tecnico sta diventando leggibile dalle macchine
Per decenni tavole e documentazione sono state pensate quasi esclusivamente come strumenti di comunicazione tra professionisti. Oggi stanno diventando anche oggetti interpretabili da sistemi AI. È un passaggio importante perché modifica il modo in cui il progetto viene organizzato. Non conta solo cosa rappresenta un elaborato, ma anche quanto è:
- strutturato;
- coerente;
- interrogabile;
- collegabile ad altri documenti.
Da questo punto di vista, il BIM aveva già aperto una direzione precisa. L’AI sta accelerando ulteriormente questo processo, soprattutto grazie all’integrazione con modelli linguistici capaci di lavorare contemporaneamente su testi, tabelle e disegni.
Alcuni approfondimenti utili
Per chi vuole capire meglio dove si sta spostando il settore, può essere interessante osservare alcuni casi specifici:
- Primepoint: AI per lettura e correlazione di documentazione tecnica (>> Wall Street Journal)
- GreenLite: utilizzo dell’AI nei processi autorizzativi e nella verifica normativa (>> GreenLite)
Più che strumenti da adottare immediatamente, possono essere letti come segnali di una direzione più ampia. Perché la trasformazione più rilevante dell’intelligenza artificiale in architettura non riguarda soltanto la produzione automatica delle immagini, ma la possibilità di rendere finalmente interrogabile l’enorme infrastruttura documentale che sostiene ogni progetto.
La rubrica settimanale “Architectural Prompting” è a cura degli esperti Luciana Mastrolia, Giovanna Panucci e Andrea Tinazzo
>> Se ti interessano queste tematiche, iscriviti anche alla Newsletter Linkedin gratuita AI & Design per Tecnici, ne parliamo qui!
Consigliamo anche:
Intelligenza artificiale generativa per professionisti
Questo non è (solo) un libro sull’AI generativa: è un manuale di metodo per passare dall’uso “a tentativi” a un uso professionale, replicabile e sicuro. Una guida operativa per imparare a dialogare con i modelli, costruire workflow efficaci e verificare gli output, anche in contesti regolati Vantaggi chiave Impari il Legal Prompting: come impostare richieste efficaci, capire come “nasce” una risposta e usare l’AI con maggiore controllo Riduci rischi ed errori: focus su allucinazioni, bias, finestra di contesto e tecniche pratiche di mitigazione (con regole operative) Costruisci un workflow, non un trucco: dall’uso “solo ChatGPT” a un metodo strutturato per redazione, ricerca, analisi e comunicazione Tecniche di scrittura con l’AI: prompt di redazione, dialogo iterativo, revisione assistita e casi pratici per arrivare a testi finali migliori Ricerca e verifica delle fonti: livelli di ricerca, strumenti e approcci per trovare, controllare e consolidare informazioni in modo professionale Privacy e compliance: indicazioni concrete su piattaforme, minimizzazione, policy interne e adempimenti GDPR Appendici operative: questionari, modelli e documenti pronti all’uso (informative e policy) + vademecum finale dei termini essenziali Contenuti aggiuntivi online: modelli, guide pratiche e aggiornamenti inclusi nei 24 mesi successivi alla pubblicazione Caratteristiche Autrice: Giovanna Panucci Pagine: 310 ISBN: 978-88-916-7807-2 Accesso a contenuti digitali inclusi (piattaforma Maggioli Cloud, con codice nel volume) Se vuoi ottenere risultati concreti con l’AI generativa senza improvvisare e con un metodo che resta valido anche quando cambiano modelli e strumenti, questo è il volume da tenere sulla scrivania. Acquistalo ora per avere subito la guida e l’accesso ai contenuti online in aggiornamento per 24 mesi.
Giovanna Panucci | Maggioli Editore 2026
29.45 €
Progettare con le Intelligenze Artificiali
Midjourney non è solo uno strumento di intelligenza artificiale: è il nuovo compagno di viaggio per architetti, designer e creativi che vogliono dare forma alle idee più auda- ci. Questo libro guida il lettore passo dopo passo alla scoperta del suo potenziale, unendo pratica e visione critica, sperimentazione visiva e riflessione culturale. Dalla prima bozza al concept finale, dal fo- glio bianco alla suggestione generata, si apprenderà a dialogare con l’IA generativa come con un alleato creativo. Ma non solo: il lettore scoprirà come inte- grare Midjourney nel flusso di lavoro, come superare il blocco progettuale, come rendere unico ogni output, preservando stile, identità e sensibilità umana. Una guida operativa ma anche un manifesto per progettisti consapevoli, che non vogliono subire la tecnologia, ma usarla per spingersi oltre. Perché il futuro non lo costruisce chi lo aspetta. Ma chi lo immagina. Daniele VerdescaArchitetto. Direttore della Cassa Edile della provincia di Lecce e curatore della “Smart Ark Academy”. Membro del Comitato Scientifico della “Fondazione Umbra per l’Architettura” e Presidente dell’Associazione “Eligere Futuro”, per la promozione della cultura digitale nelle professioni. Fondatore di start-up sulla I.A. semantica, relatore in convegni ed eventi formativi, ha già pubblicato diversi articoli e libri sul tema della I.A. e del suo utilizzo nel mondo dell’architettura e del design.Giacomo SannaArchitetto. Laureato presso l’Università “La Sapienza” di Roma, con una solida formazione in disegno e progettazione (Maturità Artistica). Specializzato in intelligenza artificiale applicata, modellazione 3D parametrica e tecnologie avanzate per l’architettura, ha collaborato con rinomati studi internazionali (tra cui Zaha Hadid Architects e Schiattarella Associati). È fondatore di diverse startup innovative – tra cui Pop Pot, HDD Hemi Digital Design e Blueforward – dedicate a stampa 3D, realtà virtuale e soluzioni sostenibili per la ricettività turisti- ca. Docente in corsi accademici e seminari professionali, partecipa con progetti e prototipi a concorsi nazionali e internazionali, impegnandosi nelle ricerche sul design generativo e l’integrazione di sistemi IA nei processi creativi.
Daniele Verdesca, Giacomo Sanna. | Maggioli Editore 2025
29.45 €
Intelligenza Artificiale per gli Studi tecnici professionali
Relazioni, capitolati, documenti di sicurezza; partiche catastali, edilizie e urbanistiche, gestione dei cantieri, integrazione con BIM e CAD e comunicazioni con P.A. e clienti Registrato a febbraio 202611 Feb 2026 – 11 Feb 2027 Durata n. 9 ore
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento