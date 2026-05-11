Rifiuti edili abbandonati in condominio: come costringere l’impresa a rimuoverli

Nei cantieri condominiali capita più spesso di quanto si pensi: l’impresa lascia cumuli di macerie nel cortile, accatasta sacchi di detriti vicino ai garage, abbandona materiali di risulta nelle aiuole o lungo i vialetti comuni “in attesa di portarli via”. A volte si tratta di pochi giorni, altre volte quei rifiuti non vengono più rimossi, trasformando le parti comuni in un deposito improvvisato.



Per i condomini è un disagio evidente, per l’amministratore un problema da gestire in fretta, ma sul piano giuridico la questione è molto più delicata: chi è responsabile dell’abbandono dei rifiuti edili? E come risolvere la situazione?



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Abbandono rifiuti edili in condominio: chi è responsabile La normativa ambientale è chiara: i rifiuti da costruzione e demolizione devono essere gestiti dall’impresa appaltatrice, con tracciabilità e smaltimento regolare. Il condominio non può essere trasformato in un deposito di cantiere, né può tollerare comportamenti illeciti dell’appaltatore. Come è stato affermato dalla Cassazione, l’appaltatore, per la natura del rapporto contrattuale che lo vincola al compimento di un’opera o alla prestazione di un servizio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio dell’intera attività, riveste generalmente la qualità di produttore del rifiuto e su di lui gravano gli obblighi di corretto smaltimento (Cass. civ., sez. III, 19/09/2022, n. 34397). L’impresa che abbandona rifiuti nelle parti comuni può essere soggetta a sanzioni pecuniarie e, nei casi più gravi, a responsabilità penale per gestione illecita di rifiuti, soprattutto se si tratta di rifiuti speciali o pericolosi. Al contrario il direttore dei lavori non è responsabile della gestione dei rifiuti prodotti dal cantiere. La sua funzione è tecnica e riguarda la corretta esecuzione dell’opera, non la movimentazione, la detenzione o lo smaltimento dei materiali di risulta. Ciò non significa, però, che il direttore dei lavori sia sempre estraneo alle violazioni. La Cassazione penale ha chiarito che la sua responsabilità scatta quando partecipa in modo attivo alla gestione illecita dei rifiuti, ad esempio accettandone l’utilizzo nella costruzione, contribuendo alla loro detenzione o inserendo nel processo esecutivo pratiche che integrano un illecito smaltimento. In questi casi, il DL non risponde per omessa vigilanza, ma per condotta propria, perché il suo intervento diventa parte integrante dell’attività vietata (Cass. pen., sez. III, 09/10/2025, n. 37511).

La reazione del condominio: soluzione consigliata Quando l’appaltatore abbandona rifiuti nelle parti comuni, il condominio non è costretto ad attendere i tempi lunghi di un giudizio ordinario: può reagire subito chiedendo un provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. Si tratta di uno strumento particolarmente efficace nei cantieri condominiali, dove l’accumulo di materiali di risulta può bloccare l’uso degli spazi comuni, creare pericoli e compromettere la prosecuzione dei lavori. Perché il giudice possa intervenire in via cautelare, devono però sussistere i due presupposti classici: fumus boni iuris e periculum in mora. Il primo richiede una valutazione sommaria della fondatezza del diritto fatto valere; il secondo impone di verificare l’esistenza di un pericolo attuale e concreto, tale da rendere insufficiente la tutela ordinaria. Se anche uno solo di questi requisiti manca, la misura d’urgenza non può essere concessa. Nella pratica condominiale, il fumus è spesso agevolmente dimostrabile: se l’impresa è stata regolarmente pagata, se il contratto è stato risolto per inadempimento o se il condominio ha più volte intimato lo sgombero senza ottenere risposta, la violazione del diritto appare evidente. Anche il periculum non presenta particolari difficoltà: l’art. 700 c.p.c. può essere utilizzato anche per diritti patrimoniali che, tuttavia, assolvono a una funzione non patrimoniale, come il libero godimento delle parti comuni o la tutela della sicurezza dei residenti. In presenza di rifiuti abbandonati, il pericolo è quasi sempre concreto: materiali potenzialmente tossici o infiammabili, rischio di inciampo o caduta, ostacolo al passaggio, possibilità di danni alle superfici o agli impianti.



A ciò si aggiunge un ulteriore profilo spesso trascurato: il condominio può avere urgenza di riacquisire la piena disponibilità del cantiere per completare i lavori, evitando che l’abbandono del materiale provochi deterioramenti, infiltrazioni o danni alle opere già eseguite. La giurisprudenza ha riconosciuto che questa esigenza integra pienamente il periculum, perché il tempo necessario per ottenere una sentenza ordinaria esporrebbe il condominio a pregiudizi irreversibili (Trib. Firenze 11 marzo 2025).



In tutte queste situazioni, la richiesta di un provvedimento d’urgenza che ordini all’impresa la rimozione immediata dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi è non solo legittima, ma spesso indispensabile per tutelare la sicurezza, la funzionalità e il decoro del condominio.

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