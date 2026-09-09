Realizzazione posto auto coperto: quando spetta la detrazione Irpef

L’Agenzia delle Entrate, con la recente risposta a un interpello (>> scaricabile a fine articolo), ha chiarito quando la realizzazione di una struttura destinata a posto auto può beneficiare della detrazione Irpef per il recupero del patrimonio edilizio (il cosiddetto Bonus Casa, al 50 o 36% per il 2025 e 2026).



Il caso riguarda un contribuente che nel 2025 ha costruito una capanna in legno su un cortile comune, sostenendo direttamente le spese per progettazione, IVA, oneri amministrativi e altri costi accessori, e chiedendo di poter fruire della detrazione prevista dall’articolo 16-bis del Tuir. Come vedremo, il punto critico non è l’utilizzo concreto del manufatto, dichiarato come posto auto a servizio della prima casa, ma la documentazione che consente di qualificare l’intervento come agevolabile.



>> Vorresti ricevere articoli come questo? Clicca qui, è gratis

Aggiungi Ediltecnico come fonte preferita su Google. Seguici su Google

Suggeriamo: EBOOK Bonus Edilizia 2026: detrazioni e agevolazioni fiscali – eBook Aliquote ridotte, differenze tra prima e seconda casa, nuovi tetti di spesa legati al reddito, bonus cancellati e altri confermati. Il 2026 segna un cambio di passo netto nelle agevolazioni fiscali per l’edilizia.Questo eBook offre una guida operativa completa ai bonus casa 2026, aggiornata alla normativa vigente e ai più recenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate. Un testo pensato per chi deve decidere, progettare, consigliare o semplicemente non sbagliare. Il testo, rivolto a studi tecnici, contribuenti, esperti fiscali, operatori dei CAF, ecc., contiene tutti gli argomenti legati alle agevolazioni edilizie:- tutte le aliquote e i limiti di spesa applicabili nel 2026;- le regole per prima e seconda casa, familiari conviventi, comodatari e inquilini;- il nuovo tetto alle detrazioni in base al reddito e le strategie per ridurre l’impatto fiscale;- IVA agevolata, bonifico parlante, spese a cavallo d’anno e passaggi di proprietà;- un’ampia raccolta di 140 casi pratici commentati, per affrontare le situazioni reali con sicurezza Lisa De Simone, Esperta in materia legislativa, si occupa di disposizioni normative e di giurisprudenza di interesse per il cittadino e il tecnico. Collabora da anni con Maggioli Editore, curando alcune rubriche on line di informazione quotidiana con particolare attenzione alle materie fiscali ed edilizie. Lisa De Simone | Maggioli Editore 2026 16.07 € Scopri di più

Posto auto pertinenziale: quando la nuova costruzione è agevolabile e con quale aliquota La regola generale richiamata dall’Agenzia è che gli interventi agevolabili ai fini del recupero edilizio riguardano edifici esistenti e non nuove costruzioni. Fa eccezione proprio la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, per i quali la detrazione (del 50% per gli interventi eseguiti sull’abitazione principale dal proprietario o dal titolare di un diritto reale di godimento, o del 36% per gli interventi eseguiti sulle seconde case o da chi non è il proprietario) può spettare anche in caso di nuova costruzione, se ricorrono i requisiti richiesti. Per ottenere il beneficio non basta infatti dimostrare che la tettoia, la capanna o altra struttura, sia usata di fatto come ricovero per l’auto: è necessario che il bene sia riconoscibile anche sul piano giuridico, edilizio e catastale come posto auto o autorimessa pertinenziale rispetto a una unità immobiliare abitativa.



In particolare, l’Agenzia richiama la necessità che dalla concessione o licenza edilizia risulti espressamente il vincolo di pertinenzialità con l’abitazione e che la classificazione catastale sia in categoria C/6, attribuibile invece a stalle, scuderie, rimesse e, appunto, autorimesse.

Perché il bonus non spetta nel caso esaminato Nel caso sottoposto all’Agenzia, la detrazione è stata esclusa per due ragioni principali. La prima riguarda il titolo edilizio: la licenza non conteneva l’indicazione della pertinenzialità della struttura rispetto all’abitazione. La seconda riguarda la classificazione catastale: la capanna in legno era censita come C/2, categoria relativa a magazzini e locali di deposito, e non come C/6, categoria riferita anche ad autorimesse e rimesse. La conclusione è operativa: per accedere alla detrazione sulla realizzazione di un posto auto pertinenziale occorre curare fin dall’inizio la coerenza tra uso dichiarato, titolo edilizio e accatastamento. Una struttura usata in concreto come parcheggio, ma priva del vincolo pertinenziale indicato nel titolo edilizio e non censita come autorimessa, non rientra tra le spese agevolabili al 50 o 36%.

>> Se vuoi ricevere notizie come questa direttamente sul tuo smartphone iscriviti al nostro nuovo canale Telegram!