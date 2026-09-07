Concorso RIPAM Coesione 2026: 882 posti per specialisti tecnici nel Sud Italia, come prepararsi

Il Concorso RIPAM Coesione 2026 mette a disposizione 882 posti da Specialista tecnico a tempo indeterminato in sette regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Ad assumere sono i Comuni, le città metropolitane, le province, le unioni di comuni e le stesse Regioni interessate, che hanno necessità di rafforzare la capacità tecnica sui progetti finanziati dai fondi europei per la coesione.
Il profilo richiesto è quello di un laureato in ingegneria, architettura o pianificazione territoriale. I vincitori saranno inquadrati nel livello iniziale dell’Area dei funzionari prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali – Triennio 2019-2021. Vediamo come sono ripartiti i posti per regione, i requisiti di ammissione al concorso, la struttura della prova scritta e le materie da preparare.
Per la preparazione consigliamo il manuale dedicato:
Concorso 2026 RIPAM coesione 882 – specialisti tecnici
Il manuale si presenta come un ottimo strumento di preparazione alla prova scritta unica per 882 Funzionari, Specialisti tecnici. La prova scritta consiste in un test sui seguenti argomenti:- Regolamenti comunitari in materia di Fondi strutturali con particolare riferimento al Regolamento (UE) 2021/1057, al Regolamento (UE) 2021/1058, al Regolamento (UE) 2021/1060;- Lingua inglese livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue- Conoscenza e uso delle tecnologie informatiche e delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché delle competenze digitali;- Normativa in materia di rischio idrogeologico, sismico, valutazione ambientale, di lavori pubblici e gestione del territorio;- Normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro;- Progettazione e manutenzione delle infrastrutture viarie e relative norme tecniche;- Tecnica delle costruzioni;- Pianificazione urbanistica del territorio;- Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici;- Tutela e valorizzazione dei beni culturali;- Legislazione nazionale e regionale in materia di edilizia e urbanistica;- Nozioni di estimo, catasto e topografia;- Occupazione ed espropriazione per pubblica utilità.- Logica (online);- Test situazionali (online). Il volume tratta in modo chiaro ed esaustivo tutti gli argomenti che saranno oggetto della prova e permette di ripassare gli argomenti di studio ed esercitarsi in vista del test concorsuale grazie al simulatore di quiz online, presente nella sezione online collegata al libro.
Autori Vari | Maggioli Editore 2026
Indice
Concorso RIPAM Coesione 2026: posti disponibili
Il concorso è organizzato su base territoriale: a ciascuna delle sette regioni coinvolte corrisponde un codice di concorso distinto, e ogni candidato può presentare domanda per un solo codice, scegliendo così l’area geografica di suo interesse.
I posti seguenti sono distribuiti tra Comuni, città metropolitane, province, unioni di comuni, comunità montane e le Regioni stesse:
|Regione
|Codice concorso
|Posti
|Basilicata
|ST/BAS
|35
|Calabria
|ST/CAL
|104
|Campania
|ST/CAM
|237
|Molise
|ST/MOL
|8
|Puglia
|ST/PUG
|168
|Sardegna
|ST/SAR
|61
|Sicilia
|ST/SIC
|269
|Totale
|—
|882
Concorso RIPAM Coesione 2026: requisiti di partecipazione
Oltre ai requisiti di carattere generale validi per tutti i concorsi, per partecipare occorre possedere un titolo di studio che rientra in una delle seguenti classi di laurea, conseguite in Italia o riconosciute equipollenti:
- Laurea magistrale (LM) nelle classi: LM-3 Architettura del paesaggio, LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura, LM-22 Ingegneria chimica, LM-23 Ingegneria civile, LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi, LM-26 Ingegneria della sicurezza, LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni, LM-28 Ingegneria elettrica, LM-30 Ingegneria energetica e nucleare, LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio, LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale, LM-75 Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio.
- Laurea (L) nelle classi: L-7 Ingegneria civile e ambientale, L-17 Scienze dell’architettura, L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale, L-23 Scienze e tecniche dell’edilizia, L-32 Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura.
Chi possiede un titolo accademico rilasciato da un Paese UE o extra-UE partecipa alle prove con riserva, in attesa della dichiarazione di equipollenza o equivalenza rilasciata da un ateneo italiano o dal Dipartimento della funzione pubblica.
Come fare domanda
La domanda si presenta esclusivamente online sul Portale inPA – entro il 23 settembre 2026, ore 23:59 – previa registrazione e autenticazione tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS. È necessario disporre di un indirizzo PEC personale o di un domicilio digitale, indispensabile per ricevere le comunicazioni relative al concorso.
È necessario versare un contributo di partecipazione di 10 euro (non rimborsabile). In caso di più invii, fa fede esclusivamente l’ultima domanda presentata in ordine cronologico; le precedenti si considerano revocate. Per l’assistenza tecnica sulla procedura di iscrizione è attivo un modulo dedicato sul Portale inPA.
Concorso RIPAM Coesione 2026: come funziona la selezione
La selezione del Concorso RIPAM Coesione Sud 2026 prevede un’unica prova scritta, uguale per tutti i codici concorso, che si svolgerà tramite strumenti informatici (anche in sedi decentrate e in più sessioni). Il test è composto da 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti, per un punteggio massimo di 30 punti:
- 25 quesiti sulle materie tecniche indicate nel bando: 0,75 punti per risposta esatta, 0 punti per la mancata risposta, -0,25 punti per la risposta errata.
- 8 quesiti di logica e ragionamento critico-verbale, con lo stesso schema di punteggio.
- 7 quesiti situazionali su problematiche organizzative e gestionali: 0,75 punti per la risposta più efficace, 0,375 per quella neutra, 0 per quella meno efficace.
La prova si considera superata con un punteggio minimo di 21/30. Data e sede di svolgimento vengono comunicate sul Portale inPA almeno quindici giorni prima, e ogni comunicazione relativa al concorso, incluso l’esito della prova, avviene esclusivamente tramite il portale.
Materie e preparazione
La preparazione alla prova scritta richiede lo studio di un ampio ventaglio di materie tecniche e normative legate alla gestione del territorio e alle opere pubbliche:
- Regolamenti UE sui fondi strutturali, in particolare i Regolamenti (UE) 2021/1057, 2021/1058 e 2021/1060;
- Normativa su rischio idrogeologico, rischio sismico, valutazione ambientale, lavori pubblici e gestione del territorio;
- Normativa su tutela della salute e sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro;
- Progettazione e manutenzione delle infrastrutture viarie;
- Tecnica delle costruzioni e pianificazione urbanistica del territorio;
- Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici e tutela e valorizzazione dei beni culturali;
- Legislazione su edilizia e urbanistica, nozioni di estimo, catasto e topografia, occupazione ed espropriazione per pubblica utilità;
- Lingua inglese, livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue;
- Competenze digitali e conoscenza delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
A queste si aggiungono i quesiti di logica e i quesiti situazionali, che non richiedono uno studio nozionistico ma un allenamento specifico sul ragionamento critico e sulla gestione di casi organizzativi concreti.
Pere la preparazione consigliamo il Manuale Maggioli editore Concorso 2026 RIPAM coesione 882 – specialisti tecnici, che tratta in maniera approfondita tutte le materie richieste per la prova scritta unica della selezione (>> clicca qui per ordinarlo su Amazon):
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Graduatoria e assunzione
Al termine della prova, la commissione esaminatrice formerà una graduatoria finale di merito per ciascun codice concorso, che sarà pubblicata sul Portale inPA e sul sito del Dipartimento per le politiche di coesione.
I vincitori verranno assegnati alle amministrazioni di destinazione in base alle preferenze espresse, seguendo l’ordine di graduatoria, e saranno assunti a tempo indeterminato nell’area dei funzionari del comparto Funzioni locali. Prima dell’ingresso in servizio frequenteranno un corso di formazione sulle politiche di coesione, della durata massima di tre mesi, con una borsa di studio di 1000 euro lordi mensili.
Chi supera il concorso ma resta fuori dai posti disponibili verrà inserito in un elenco presso il Dipartimento per le politiche di coesione, utilizzabile per ulteriori assunzioni nei limiti di legge. Il personale assunto con questa procedura non potrà accedere alla mobilità verso altre amministrazioni fino al 31 dicembre 2029.
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