Pergotende in condominio: distanze, decoro architettonico e diritto al panorama, i limiti da rispettare

Le pergotende sono ormai uno dei manufatti che più frequentemente generano tensioni nei condomini: da un lato i proprietari che intendono valorizzare gli spazi esterni con strutture leggere e moderne; dall’altro i vicini che temono violazioni del regolamento, alterazioni del decoro architettonico o compressioni della propria visuale.

La distinzione tra intervento consentito e opera non ammissibile non è sempre immediata, soprattutto quando il regolamento condominiale contiene divieti generici o risalenti nel tempo, spesso non più adeguati alle trasformazioni dell’edilizia leggera.



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Il problema della vista in appiombo

L’art. 907 c.c. stabilisce un divieto assoluto di costruire a meno di tre metri dalle vedute dirette, oblique e in appiombo, senza alcuna valutazione concreta dell’ostacolo. Il proprietario di un piano dell’edificio condominiale può quindi esercitare dalle proprie aperture la veduta in appiombo fino alla base dell’edificio e opporsi a qualsiasi opera del vicino che, anche indirettamente, limiti tale facoltà. Non rilevano esigenze di contemperamento con il diritto di proprietà o con la riservatezza del vicino, perché il bilanciamento tra questi interessi è già stato compiuto dal legislatore: l’art. 907 c.c. tutela la funzione essenziale della veduta, che garantisce luce e aria, elementi indispensabili per l’igiene degli edifici e per i bisogni primari di chi li abita (Cass. civ., sez. II, 27/02/2019, n. 5732).

La giurisprudenza ha più volte riconosciuto che anche strutture leggere, come tende o pergotende, possono costituire “fabbrica” rilevante ai fini della norma quando siano stabilmente ancorate all’edificio. Recentemente il Tribunale di Macerata ha ritenuto illegittime alcune strutture in alluminio con copertura retrattile, ancorate alla facciata mediante staffe e piastre, dotate di pilastri anteriori appoggiati su fioriere o su un mattone, e munite di tettucci rigidi di protezione larghi circa 60 cm. Le misurazioni del CTU hanno confermato che tali tettucci si trovavano a distanze inferiori ai tre metri dalle finestre dei ricorrenti. Il giudice ha anche rilevato un ulteriore profilo di pregiudizio: la parte rigida delle pergotende, sporgendo per circa 60 cm, avrebbe potuto agevolare la salita verso il balcone dei ricorrenti, creando un rischio per la sicurezza dell’abitazione soprastante (Trib. Macerata 14/01/2026 n. 27).

In tema di condominio, quando un manufatto (pergotenda o struttura analoga) è realizzato su una porzione di proprietà esclusiva e in appoggio al muro perimetrale dell’edificio, trova piena applicazione l’art. 907 c.c.: il condomino deve rispettare la distanza minima di tre metri dalle vedute dell’unità immobiliare sovrastante. In tali casi non rileva la disciplina dell’uso della cosa comune ex art. 1102 c.c., poiché il rapporto tra la proprietà esclusiva e le vedute dell’appartamento vicino è assimilato a quello tra proprietà contigue, con conseguente operatività delle norme sulle distanze legali (Cass., sez. II, 21/03/2024, n. 7622).