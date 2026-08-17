Categorie principali
Altre categorie
Network Maggioli
    Registrarsi conviene

    Tanti vantaggi subito accessibili

  • 1

    Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato PDF

  • 2

    Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

  • 3

    Iscrizione al network dei professionisti

  • 4

    Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

Quale Bonus per: pannelli fotovoltaici, anche da balcone

Dai pannelli sul tetto ai moduli da balcone, fino alle batterie di accumulo: ecco quali sono i requisiti da rispettare per accedere alle agevolazioni, le spese detraibili e le regole da rispettare.

Lisa De Simone 17/08/26
Scarica PDF Stampa

Pannelli e batterie di accumulo con il bonus fiscale. Che sia impianto sul tetto o pannello da balcone, per il fotovoltaico è ancora possibile, fino a fine anno, avere la detrazione del 50% per la prima casa o del 36% per gli altri appartamenti.

Il cosiddetto Bonus Pannelli rientra nel Bonus Casa in quanto intervento di risparmio energetico, a prescindere da qualunque altra opera edilizia. Ecco il riepilogo delle regole.

>> Ti interessano articoli come questo? Ricevili direttamente

Indice

Suggeriamo:

VOLUME

Il sole in casa: risparmia soldi con il fotovoltaico domestico

Non importa che tu sia già a conoscenza di questa tecnologia o che, invece, non abbia idea di cosa sia un impianto fotovoltaico. Con questo libro inizieremo dalle basi per arrivare a comprendere cosa scegliere e perché, come tenere attivo, manutenere e migliorare (revamping e repowering), nei lunghi anni a venire, il tuo impianto fotovoltaico domestico, facendoti risparmiare sulla bolletta energetica.I recenti cambiamenti nel mercato dell’energia hanno fatto crescere notevolmente la sensibilità sugli aspetti energetici e sulle soluzioni che ognuno di noi può adottare per difendersi dal “mercato” ed avere, al contempo, maggiore libertà di vivere la propria casa: una di queste soluzioni, è, indubbiamente, l’acquisto di un impianto fotovoltaico.Come districarsi tra le varie tecnologie, tra gli annunci pubblicitari, i falsi miti, le innovazioni e le statistiche, gli accessori, l’accumulo di energia in batterie, insomma, come scegliere consapevolmente il nostro impianto fotovoltaico? Questo libro fornisce una risposta a tutte queste domande e a molte altre. L’indice è molto dettagliato per permettere di trovare facilmente l’argomento che si cerca. Per chi lo necessita, è possibile saltare al punto desiderato e anticiparlo nella lettura rispetto al resto della trattazione. Infatti, ogni capitolo è pensato in modo da abbracciare il mondo che lo riguarda, rendendolo quasi un libro nel libro. L’Autore ha trattato tutti gli aspetti degni di nota, non solo nel preacquisto, ma anche nel post-acquisto, mantenendo sempre la lettura veloce, immediata e non troppo tecnica, quindi fruibile e discorsiva, ma comunque esauriente e rigorosa.Enrico De RonziIngegnere che dal 2007 si occupa di impianti fotovoltaici, nasce come progettista dipendente, poi ha avuto una fase da imprenditore nel fotovoltaico chiavi in mano e da libero professionista. Per la lunga esperienza nel campo del fotovoltaico residenziale, maturata in quasi tutti gli aspetti che caratterizzano questa tipologia di impianti, al momento si dedica al ruolo di trouble solver (gestisce e risolve problematiche di complessità elevata) presso un’azienda di rilevanza ed operatività a livello nazionale.

 

Enrico De Ronzi | Maggioli Editore 2024

19.95 €

Scopri di più

Sul tetto di casa ma non solo

La detrazione è riservata agli impianti per uso domestico, ossia a quelli installati per produrre energia per i propri consumi, non per venderla. Per questo la potenza massima deve essere di 20 KW. Oltre questa soglia non è possibile richiedere agevolazioni fiscali.

Quanto all’installazione, i pannelli possono essere posizionati in qualsiasi porzione di proprietà, anche non necessariamente sulla copertura dell’abitazione tetto, purché siano collegati all’impianto elettrico. Quindi si possono mettere anche sulle coperture di pertinenze, come i tetti di box auto, ma anche tettoie, pensiline, pergolati o altre strutture. E anche installati a terra nel proprio giardino, a patto che, appunto, l’uso domestico sia certificato.

Pannelli fotovoltaici da balcone

Il fotovoltaico è agevolato anche quando si tratta di piccola taglia, senza alcuna differenza da questo punto di vista, purché si tratti di un impianto vero e proprio, ossia anche in questo caso deve essere collegato al contatore, in quanto l’obiettivo dell’agevolazione è quello di favorire l’autoconsumo.

Il bonus, dunque, è ammesso a pieno titolo anche per i pannelli da balcone o da ringhiera (i cosiddetti moduli Plug & Play, o mini-fotovoltaico), che in genere hanno una taglia tra i 300 e i 450W e ormai costano poche centinaia di euro. Si possono quindi acquistare uno o più pannelli separati e installarli come è più opportuno senza particolari problematiche.

Attenzione però al fatto che non è ammessa alla detrazione l’installazione fai da te, ossia per il semplice acquisto, anche se teoricamente gli impianti Plug & Play sono appunto quelli che funzionano semplicemente collegandoli al contatore. Poiché però si tratta di impianti elettrici a tutti gli effetti la spesa deve necessariamente comprendere la manodopera e la certificazione di messa a norma da parte di un tecnico abilitato. Senza questo documento la detrazione non è ammessa.

Le regole per l’accumulo

Rientra nel Bonus Pannelli anche la spesa per le batterie, ossia i sistemi di accumulo che servono a mettere da parte l’energia prodotta in eccesso durante il giorno per poterla poi utilizzare la sera.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, l’agevolazione per le batterie è ad ampio raggio. Possono infatti essere agevolate le batterie sia quando sono installate insieme all’impianto sia quando vengono aggiunte successivamente. In questo caso, però, si deve trattare di un impianto per il quale era già stata richiesta la detrazione, non di un impianto escluso dai bonus fiscali perché ammesso a suo tempo al Conto Energia. Il bonus per le le batterie insomma è legato al fatto che il pannello a sua volta risulti fiscalmente agevolato.

Bifamiliari e mini condomini

Nel caso in cui l’installazione di un unico impianto fotovoltaico sia destinato ad alimentare due o più unità immobiliari distinte, come ad esempio per villette bifamiliari e in mini condomini in genere, le regole sulla taglia dell’impianto cambiano. Infatti, se questo viene installato su una parte comune (ad esempio il tetto condiviso), il limite dei 20 kW per il regime residenziale non si applica all’intero edificio, ma è riferito a ciascuna unità immobiliare che trae godimento dall’impianto.

Nelle villette bifamiliari, quindi, è possibile installare un sistema centralizzato fino a 40 kW totali senza perdere la natura di “servizio dell’abitazione”, purché l’energia sia ripartita per soddisfare i consumi domestici delle due famiglie. In questo caso la detrazione del 50% o del 36% spetta ai singoli proprietari in misura proporzionale ai millesimi di proprietà o alle quote di spesa effettivamente sostenute.

Fatture e bonifici

Il Bonus Pannelli segue le regole standard previste per il Bonus Casa. Il tetto di spesa è dunque fissato a 96.000 euro, ma non è un tetto a sé in quanto i pannelli rientrano nel massimale complessivo.

Per il pagamento occorre sempre il bonifico dedicato agli interventi di ristrutturazione (art. 36-bis del TUIR), oltre, ovviamente, la fattura intestata. Nel caso del mini condominio o della bifamiliare la documentazione fiscale deve essere intestata al soggetto che effettua il pagamento, specificando nella causale il codice fiscale del condominio minimo o, in sua assenza, i codici fiscali di tutti i proprietari beneficiari della detrazione.

Bonus Pannelli e Bonus Mobili

Dal momento che il bonus rientra nell’ambito complessivo della detrazione per ristrutturazione, chi installa i pannelli può anche accedere al Bonus Mobili ed Elettrodomestici. Questa agevolazione è riconosciuta ovviamente anche in caso di pannelli da balcone e a prescindere dalla spesa complessiva. Si può quindi spendere fino a 5.000 euro per rinnovare gli arredi e gli elettrodomestici anche se per i pannelli la spesa è stata particolarmente contenuta.

>> Se vuoi ricevere notizie come questa direttamente sul tuo smartphone iscriviti al nostro nuovo canale Telegram!

Consigliamo anche:

Iscriviti alla newsletter

Si è verificato un errore durante la tua richiesta.

Scegli quale newsletter vuoi ricevere

Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa.

Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi.

Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy.

Iscriviti

Iscrizione completata

Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

Seguici sui social


Lisa De Simone

Esperta in materia legislativa, si occupa di disposizioni normative e di giurisprudenza di interesse per il cittadino. Collabora da anni con Maggioli Editore, curando alcune rubriche on line di informazione quotidiana con particolare attenzione alle sentenze della Corte di Cassaz…Continua a leggere

Tag

Energie Rinnovabili e Transizione Energetica
Risponde l'Esperta

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento

Leggi anche
Bonus Edilizia
Bonus Mobili
Bonus Ristrutturazioni
Ecobonus
Sismabonus
Bonus edilizi nel nuovo TUIR: la mappa delle novità

Dal 1° gennaio 2027 il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi riorganizza la disciplina dei bon…

Antonella Donati 10/08/26
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;
Bonus Edilizia
Termovalvole obbligatorie con il cambio caldaia: le nuove regole dal 3 agosto

Per accedere ai bonus fiscali e al Conto Termico 3.0 dal 3 agosto 2026 entrano in vigore nuovi requi…

Lisa De Simone 05/08/26
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;
Bonus Edilizia
Cambio caldaia: dal 3 agosto scatta l’obbligo di integrare le fonti rinnovabili

Dal 3 agosto 2026 il recepimento della Direttiva RED III estende gli obblighi di integrazione delle …

Lisa De Simone 03/08/26
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;
Bonus Edilizia
Bonus Ristrutturazioni
Quale Bonus per: tapparelle

Per la sostituzione delle tapparelle, si può usufruire del Bonus Ristrutturazioni, anche senza cambi…

Lisa De Simone 31/07/26
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;