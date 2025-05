Demolizione opere abusive: quando compete al Prefetto?

Il vigente art. 41 del Testo Unico Edilizia (D.P.R. n. 380 del 2001) dispone che:

“1. In caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di centottanta giorni dall’accertamento dell’abuso, la competenza è trasferita all’ufficio del prefetto che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l’abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale. Per la materiale esecuzione dell’intervento, il prefetto può avvalersi del concorso del Genio militare, previa intesa con le competenti autorità militari e ferme restando le prioritarie esigenze istituzionali delle Forze armate.

2.Entro il termine di cui al comma 1, i responsabili del comune hanno l’obbligo di trasferire all’ufficio del prefetto tutte le informazioni relative agli abusi edilizi per provvedere alla loro demolizione”.



Avuto riguardo alla sua formulazione letterale, la norma dispone uno spostamento automatico di competenza in sostanziale deroga all’Ordinamento degli Enti Locali, che presuppone e si giustifica nell’inerzia dei relativi uffici e che, in quanto avente natura sostitutiva di questi ultimi, richiede una interpretazione rigorosa e non estensiva.



>> Vorresti ricevere articoli come questo? Clicca qui, è gratis

Consigliamo FORMATO CARTACEO Come sanare gli abusi edilizi L’opera contiene tutti gli strumenti utili al professionista per affrontare le criticità legate ad abusi edilizi e sanatorie, anche in considerazione della recente giurisprudenza e delle significative novità normative in materia. L’ottava edizione del volume è stata ampliata con le nuove disposizioni del Decreto Salva Casa, volte a sanare (o comunque a facilitare la sanatoria) di diverse irregolarità edilizie. Tra queste, il superamento del requisito della doppia conformità per la sanatoria, la particolare disciplina in tema di tolleranze costruttive e le aumentate possibilità di ottenere il cambio di destinazione d’uso. Con formulario, giurisprudenza, tabelle e schemi esemplificativi, il testo guida il professionista tra le violazioni in cui potrebbe imbattersi: attraverso l’analisi di casi concreti, l’Autore illustra operativamente come affrontare la fattispecie e quale procedura di sanatoria eseguire. Ciascun capitolo si compone di una prima parte in cui è riportata la ratio delle questioni in oggetto, con indicazione delle fonti normative; una seconda parte di commento, che intende identificare nella pratica gli ambiti applicativi degli istituti e le procedure di sanatoria e un’esauriente rassegna giurisprudenziale per argomento. Nicola D’AngeloMagistrato, autore di testi di diritto, collabora su tematiche giuridiche con diverse riviste tra cui “Progetto sicurezza”, “Rivista Giuridica di Po- lizia” e “L’Ufficio Tecnico”, pubblicate da Maggioli Editore. Nicola D’Angelo | Maggioli Editore 2024 39.90 € Scopri di più

La condizione perché possa sussistere la competenza del Prefetto Secondo la giurisprudenza, “L’ordine di demolizione/riduzione in pristino (come reso palese dalla distinzione tra le due attività contenuta nei commi 2 e 3 dell’art. 27, d.P.R. n. 380/2001) presuppone (e non costituisce) l’accertamento dell’abuso, che deriva dai verbali di sopralluogo e di riscontro che individuano e descrivono l’opera realizzata. Ne deriva che, laddove l’ente locale abbia emanato l’ordine di demolizione (che costituisce quindi l’avvio della procedura esecutiva, posta la sua esecutività e imperatività, tale da determinare, in caso di inosservanza, effetti ex lege di ablazione della proprietà privata e di sua acquisizione in capo all’ente locale procedente) entro 180 giorni dall’accertamento dell’abuso (operato nell’ambito della funzione della “vigilanza” di cui all’art. 27, d.P.R. n. 380/2001 da parte del personale verbalizzante), la competenza sostitutiva del Prefetto non si radica”[1].



In sostanza, come ribadito recentemente dal TAR Calabria, Reggio Calabria, nella sent. 18 marzo 2025, n. 184, il presupposto perché operi il trasferimento della competenza a disporre le procedure demolitorie dal Comune al Prefetto è costituito dal mancato avvio di tale procedura entro 180 giorni dall’accertamento dell’abuso e, in concreto, ciò è da individuarsi non nell’omesso avvio delle procedure di evidenza pubblica per l’affidamento dei lavori di demolizione bensì nell’omessa emanazione dell’ordine di demolizione, che costituisce appunto l’avvio della procedura esecutiva, nei 180 giorni successivi all’accertamento.

Il caso specifico Nel caso specifico valutato dai giudici reggini si era avuta la seguente sequenza: in data 4.10.2017 la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio segnalava al Comune la presenza di molteplici trasformazioni , consistenti in modifiche e ampliamenti su alcuni manufatti;

Archeologica, Belle Arti e Paesaggio , consistenti in modifiche e ampliamenti su alcuni manufatti; in data 8.3.2018 veniva effettuato il sopralluogo da parte del Comune con l’individuazione e l’accertamento degli abusi e l’individuazione dei responsabili;

con l’individuazione e l’accertamento degli abusi e l’individuazione dei responsabili; in data 4.4.2018 veniva adottato l’ordine di demolizione delle opere abusive ivi indicate;

delle opere abusive ivi indicate; il 30.5.2022 il Comune, acclarato il mancato adempimento dell’ordine di demolizione, adottava il verbale di inadempienza spontanea oggetto di impugnazione. Da quanto ora esposto si evince che nella fattispecie esisteva un provvedimento di demolizione (l’ordine adottato in data 4.4.2018) mai venuto meno e che, con il verbale, è stato accertato come non eseguito spontaneamente, con tutte le conseguenze previste dalla legge.



Orbene, a prescindere dalla valenza del trasferimento del potere previsto dall’art. 41 del D.P.R. n. 380 del 2001 – se cioè alternativo, come affermato in alcune pronunce[2] o concorrente, come evidenziato in altre sentenze[3], nel caso specifico affrontato dai giudici reggini il trasferimento della competenza al Prefetto non poteva ritenersi avvenuto non sussistendone i relativi presupposti, visto che l’ordine di demolizione era stato adottato tempestivamente, ossia entro i 180 giorni dall’accertamento dell’abuso, e mai era venuto meno.

>> Se vuoi ricevere notizie come questa direttamente sul tuo smartphone iscriviti al nostro nuovo canale Telegram!

Iscriviti Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter Settimanale Patologie Edilizie Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



Note [1] TAR Lazio, Roma, sez. II, sent. 13 marzo 2023, n. 4422.

[2] TAR Lazio, Roma, sez. II, sent 13 marzo 2023, n. 4422.

[3] TAR Lazio, Latina, sez. II, sent. 26 ottobre 2023, n.751: “la competenza specifica a porre in essere le procedure di demolizione appare conferita dalla legge in via concorrente sia al Comune sia al Prefetto, come si evince dal combinato disposto degli artt. 27, 31, comma 5 e 41, D.P.R. n. 380/2001 cit. (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 17 aprile 2023, n. 861)”.

In collaborazione con studiolegalepetrulli.it