Affidamenti sotto soglia: quando è possibile derogare al principio di rotazione

Il d.lgs. 36/2023 ha specificato, all’articolo 49, comma 1, l’applicabilità del principio di rotazione agli affidamenti di lavori, servizi e forniture sotto-soglia.
La prima lettura della norma disciplina, in prima istanza, una procedura che vieta l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi di due affidamenti consecutivi che abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico (CPV) – Common Procurement Vocabulary), oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.
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Riconoscimento della tipologia di appalto
Il riconoscimento della tipologia dell’appalto, pertanto, viene individuata secondo tre fattori:
- stesso settore merceologico (forniture quindi CPV);
- stessa categoria di opere (lavori quindi categorie OG e OS);
- stesso settore di servizi (sempre CPV).
L’individuazione della eventuale analogia degli affidamenti è, pertanto, riconducibile ai dei dati certi che vedono già codificati sia i lavori che i servizi e forniture, senza alcuna possibilità di errore rispetto agli ambiti di appartenenza delle opere, servizi o prodotti.
Strumenti preparatori della stazione appaltante
Ai fini dello svolgimento dell’attività della stazione appaltante un primo suggerimento, di natura operativa, è costituito dalla predisposizione di:
- elenchi di professionisti suddivisi per le diverse tipologie di prestazioni professionali;
- regolamento interno della stazione appaltante con le prescrizioni operative per le varie di fasi di progettazione, direzione lavori, collaudo, sicurezza che si possono rendere necessarie;
- fasce per l’affidamento in base al valore economico in modo di poter applicare la verifica della rotazione solo alle fasce omogenee.
Resta, comunque, applicabile la condizione derogatoria al principio indicato e che si basa sulla possibilità di dimostrare e motivare le ragioni della mancata applicazione della rotazione:
In dettaglio si tratta:
- fare riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché della qualità della prestazione resa e accurata esecuzione del precedente contratto; in questi casi il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto;
- per le procedure negoziate per lavori e servizi (sotto-soglia – contratti affidati con le procedure di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), si può disapplicare il principio di rotazione quando l’indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata;
- di derogare all’applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.
La motivazione della deroga
Con riferimento ad una serie di pronunciamenti giurisdizionali (ex multis sentenza C. Stato 8030/2020) seguiti all’entrata in vigore del precedente d.lgs. 50/2016 (ora abrogato), sono stati riconosciuti alcuni elementi di oggettiva fondatezza e di concreta utilità per le stazioni appaltanti, che potevano costituire condizioni idonee per affidamenti sotto-soglia affidati in continuità al contraente uscente nell’interesse e in considerazione di aspetti oggettivi del tutto condivisibili e finalizzati ad attuare dinamiche più logiche sia da un punto di vista tecnico, economico e temporale.
In questo senso la sentenza del Consiglio di Stato n. 4897 del 5 giugno 2025 può rappresentare un significativo momento di sintesi a conferma di quanto fin qui indicato. In un procedimento in cui il Consiglio di Stato si è dovuto pronunciare sulla legittimità di un nuovo affidamento diretto allo stesso contraente uscente destinatario del precedente incarico relativo a prestazione analoga, il riconoscimento di illegittimità espresso ha fatto riferimento all’applicabilità dell’articolo 36 del d.lgs. 50/2016 che prevedeva l’attivazione del principio di rotazione in presenza di affidamento in continuità che comunque avrebbe richiesto una procedura negoziata, non sussistendo, peraltro, la possibilità di invocare l’applicazione della deroga prevista dall’articolo 49, comma 4 del d.lgs. 36/2023 per inapplicabilità della norma ratione temporis (l’affidamento diretto era stato disposto nel 2022).
Le motivazioni di questa sentenza rafforzano quanto ora stabilito dall’articolo 49, comma 4 del d.lgs. 36/2023 in relazione alla possibilità della deroga al principio, ma a condizione che sia stata prodotta una motivazione incentrata sui fattori di:
- possibilità di reinvito del contrente uscente con affidamento diretto;
- qualità della prestazione resa – affidabilità dell’operatore;
- assenza di alternative;
- convenienza economica;
- riduzioni dei tempi di esecuzione.
Il riferimento a questi aspetti assolve ad un obiettivo primario che resta quello della realizzazione dell’affidamento nella piena regolarità normativa senza determinare forzature o condizioni di criticità, semplificando le modalità di scelta che possono contribuire ad una gestione più efficace di individuazione del contraente che resta, comunque, fortemente ancorata ai vincoli della trasparenza, buona fede e dell’accesso al mercato.
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