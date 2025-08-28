La consegna parziale dei lavori nei contratti pubblici: evoluzione normativa

Questo articolo prende spunto dal mio ultimo libro, edito da Maggioli, dal titolo La conduzione in corso d’opera di appalti pubblici già disponile in preordine e la cui uscita è prevista a settembre 2025 ( >> questo il link per acquistarlo direttamente su Amazon ). Nel testo abbiamo analizzato i principali momenti di conduzione di un appalto pubblico , ovvero la consegna , la sospensione/ripresa , l’ ordine di servizio e l’ ultimazione .

Questi punti cardine sono quelli che mi piace definire i “4 pilastri” della gestione in corso di esecuzione di un’opera pubblica, ma non solo, anche di un contratto di servizi e di forniture, oggi sempre più sullo stesso piano e vicini negli adempimenti amministrativi. L’ordine con cui li abbiamo analizzati nel libro è quello si ha seguendo una linea temporale ma anche una logica come avveniva nel tema che scrivevamo a scuola: inizio, svolgimento e fine.



Passiamo ora a verificare il quadro normativo dopo averlo visto in sintesi, mettendo in luce gli articoli, i commi ed i periodi che più ci interessano in riferimento al tema odierno e verificando i punti di contatto, le conferme e le novità.

L’articolo vuole esaminare e mettere in evidenza come è variata nel tempo , fotografando evidentemente anche la situazione vigente, la possibilità di attivare o meno una consegna di tipo parziale . Affronteremo questo tema alla luce dell’evoluzione normativa partendo dal D.Lgs 36/2023 per tornare a ritroso fino al D.P.R. 554/1999. Nell’analisi ci soffermeremo principalmente nel settore lavori , anche perché maggiormente disciplinato, fermo restando che ove applicabile oggi è possibile gestire analogamente anche l’ambito dei servizi e delle forniture . Innanzitutto, inquadriamo il quadro normativo di riferimento per quanto riguarda il tema delle consegne parziali, alla luce degli ultimi passaggi: Lavori :

“9. Il direttore dei lavori provvede alla consegna parziale dei lavori nel caso in cui il capitolato speciale d’appalto lo preveda in relazione alla natura dei lavori da eseguire ovvero nei casi di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili. Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l’esecutore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori. Nei casi di consegna parziale, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell’ultimo verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei lavori. Quando il direttore dei lavori provvede alla consegna d’urgenza, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l’esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali.”

Art. 5, comma 9, del D.M. 49/2018 – “Consegna dei lavori”

Nel passaggio dal D.M. 49/2018 al D.Lgs 36/2023 non ci sono in realtà novità da segnalare al riguardo, quindi per vedere cosa si è modificato dobbiamo andare a vedere la normativa pregressa, ovvero il D.P.R. 207/2010 ed infine il D.P.R. 554/1999.



Detto ciò, partiamo con il dire che quanto sopra ci restituisce una doppia opzione di scelta:

“Il direttore dei lavori provvede alla consegna parziale dei lavori nel caso in cui il capitolato speciale d’appalto lo preveda in relazione alla natura dei lavori da eseguire …”;

“Il direttore dei lavori provvede alla consegna parziale dei lavori … nei casi di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili.”.

Quindi nei casi di “temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili” non è necessaria che vi sia una previsione capitolare, e questo è corretto in quanto potrebbe essere una fattispecie non nota al momento della redazione del progetto e che si manifesta in maniera imprevista o imprevedibile solo successivamente, addirittura anche dopo l’attestazione del direttore dei lavori propedeutica alla fase di affidamento, o infine rilevata al momento della consegna stessa, come difformità dello stato dei luoghi rispetto al progetto.



D’altra parte, intendere anche la seconda fattispecie ricompresa all’interno della prima, ovvero se prevista nel capitolato, non sarebbe coerente con il lessico della norma, che possiamo leggere in questi termini:

“Il direttore dei lavori provvede alla consegna parziale dei lavori nel caso in cui il capitolato speciale d’appalto lo preveda in relazione … nei casi di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili.”.

Come vedete non suonerebbe bene la frase e la sintassi e del resto anche i termini “nel caso” e “nei casi”, determinano già loro una doppia indicazione alternativa. Torniamo ora un po’ indietro nel tempo per vedere se qualcosa è cambiato, ed iniziamo dal D.P.R. 207/2010 per approdare infine al D.P.R. 554/1999.