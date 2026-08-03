Maxi Concorso ASMEL 2026: 39 elenchi di idonei, anche tecnici, prova da remoto

Il bando del Maxi Concorso ASMEL 2026 è stato finalmente pubblicato: la selezione pubblica riguarda la formazione e l’aggiornamento degli elenchi di idonei per assunzioni a tempo determinato e indeterminato negli enti locali aderenti, ai sensi dell’art. 3-bis del D.L. 80/2021, convertito nella Legge 113/2021. La principale novità rispetto al bando dell’anno scorso è che i profili da 37 sono diventati 39, con l’introduzione di due nuove figure specialistiche richieste dai Comuni per rafforzare le competenze nella gestione degli investimenti e degli appalti. I 39 profili sono articolati tra Area degli Operatori Esperti, Area degli Istruttori e Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione.



Il nuovo Avviso servirà ad aggiornare gli elenchi utilizzati da oltre 1.000 amministrazioni, nell’ambito di una procedura che ha già raccolto più di 500 mila candidature, con 50 mila idonei disponibili e oltre 1.700 assunzioni finalizzate. Vediamo come funziona e concentriamoci soprattutto sui profili di interesse per i professionisti tecnici.



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Come funziona il sistema degli elenchi ASMEL Il modello ASMEL non prevede un concorso tradizionale con un numero fisso di posti da coprire subito: la selezione serve a formare o aggiornare elenchi di candidati idonei, suddivisi per profilo professionale, ai quali gli enti locali aderenti potranno poi attingere – tramite successive selezioni – in base ai propri fabbisogni. In pratica, il candidato sceglie il profilo di interesse, partecipa alla selezione prevista dal Maxi Avviso e, se risulta idoneo, viene inserito nell’elenco corrispondente. Successivamente, i Comuni e gli altri enti aderenti possono attivare specifiche procedure di interpello per assumere personale a tempo determinato o indeterminato. ASMEL indica tempi medi di assunzione di 4-5 settimane, grazie a procedure semplificate e al supporto operativo nelle varie fasi.



L’iscrizione all’elenco ha validità triennale: il candidato viene cancellato allo scadere dei 3 anni oppure in seguito all’assunzione a tempo indeterminato presso uno degli enti aderenti.

Maxi Avviso 2026: cosa cambia rispetto al 2025 La novità più rilevante per il 2026 è l’aumento dei profili: dai 37 elenchi del 2025 si passa a 39 elenchi di idonei. Le due nuove figure annunciate sono il Funzionario esperto in contratti pubblici e il Funzionario esperto in finanziamenti europei, nazionali e regionali. Si tratta di profili particolarmente significativi per gli enti locali, perché incidono su due aree operative oggi centrali: gestione degli appalti e capacità di intercettare, programmare e rendicontare risorse per investimenti e opere pubbliche.

Domande dal 15 al 30 settembre 2026 Le candidature saranno aperte dalle ore 12:00 del 15 settembre 2026. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente online tramite la piattaforma asmelab.it. Per poter inviare la domanda servono SPID o CIE, una PEC intestata al candidato e il pagamento della tassa di concorso di 15 euro per ciascun profilo scelto, tramite PagoPA.



Il termine finale è fissato alle ore 12:00 del 30 settembre 2026: entro questa scadenza dovrà essere completata l’intera procedura di candidatura, che il bando segnala poter richiedere fino a 15 minuti. La candidatura si considera conclusa solo dopo la ricezione della PEC con il messaggio “Avvenuto invio domanda”.

Prova scritta: 60 quiz da remoto La selezione prevede una prova scritta a distanza, con quiz multidisciplinare da 60 quesiti a risposta multipla da svolgere in 60 minuti. La prova è composta da 30 domande sulle materie specifiche (diverse per ogni profilo professionale), 25 domande sulle materie comuni e 5 domande per accertare le conoscenze di lingua inglese e informatica.



Per essere iscritti nell’elenco di idonei del relativo profilo occorre rispondere correttamente ad almeno 42 quesiti su 60: il bando precisa infatti che non si tiene conto né delle risposte errate né dell’assenza di risposta, quindi sostanzialmente l’approccio migliore è quello di rispondere a tutte le domande.



La data e le modalità di svolgimento delle prove saranno pubblicate su InPA e comunicate via PEC ai candidati ammessi almeno 15 giorni prima. Ricordiamo che, essendo la prova da remoto, sarà obbligatorio effettuare la verifica tecnica della dotazione hardware e software prima della prova selettiva e secondo le istruzioni che verranno pubblicate su InPA.

Materie comuni Le materie comuni, oltre a inglese e informatica, sono: Diritto pubblico

Diritto amministrativo

Trasparenza, anticorruzione e Privacy

Diritto degli Enti locali

Contratti pubblici

Disciplina del Pubblico Impiego

Diritto dell’Unione europea

Diritto penale e reati contro la P.A.

Disciplina in materia di Trasparenza e Anticorruzione

Contabilità pubblica

Diritto di Accesso

Tutela della Privacy

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Profili tecnici: titoli di accesso e materie da studiare Nella tabella seguente ecco un focus sui profili di maggiore interesse per i professionisti dell’area tecnica, sulla base della Tabella A – Titoli di studio e titoli di accesso e della Tabella B – Materie di esame allegate al Maxi Avviso 2026:

Profilo tecnico Titoli di accesso principali Materie specifiche Istruttore Tecnico – Geometra Diploma di geometra, oggi Diploma tecnico Costruzioni, Ambiente e Territorio; oppure laurea triennale o magistrale idonea all’iscrizione all’Albo dei Geometri laureati. Richiesta abilitazione all’esercizio della professione. Diritto urbanistico, BIM, diritto ambientale, tecnica delle costruzioni, catasto. Istruttore Tecnico in materie agrarie Diploma di Perito Agrario, Agrotecnico, Agraria, agroalimentare e agroindustria, Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale. Diritto agrario, diritto ambientale, realizzazione e gestione del verde pubblico. Funzionario Tecnico Lauree L-7, L-17, L-21, L-34, L-9, L-23 oppure diploma di laurea in ingegneria civile, edile, architettura, ingegneria edile-architettura, ingegneria per l’ambiente e il territorio, pianificazione territoriale e urbanistica, urbanistica. Richiesta abilitazione professionale. Diritto urbanistico, BIM, diritto ambientale, tecnica delle costruzioni, normativa sugli appalti. Funzionario Tecnico – Ingegnere ambientale Laurea L-7 o classe 8 DM 509/1999; oppure LM-35/38S in ingegneria per l’ambiente e il territorio, LM-23/28S in ingegneria civile; oppure vecchio ordinamento in ingegneria per l’ambiente e il territorio o ingegneria civile. Richiesta abilitazione professionale. Direttive UE in materia ambientale, Codice dell’ambiente, reati ambientali, tutela dell’ambiente, raccolta e smaltimento rifiuti. Ingegnere civile Laurea magistrale LM-23 Ingegneria civile. Richiesta abilitazione professionale relativa al titolo posseduto. Contratti pubblici, progettazione, direzione lavori e collaudo di opere pubbliche comunali, gestione e manutenzione di edifici pubblici, normativa sugli appalti. Funzionario Agronomo Lauree L-25, L-32, L-38 o lauree magistrali in scienze forestali, ambientali, agrarie, naturali o titoli equiparati. Richiesta abilitazione all’esercizio della professione di Agronomo o Agrotecnico laureato. Diritto urbanistico, diritto ambientale, agronomia, realizzazione e gestione del verde pubblico. Collaboratori tecnico-manutentivi Assolvimento obbligo scolastico con attestato professionale specifico e/o esperienza lavorativa almeno triennale coerente con il profilo. A seconda del profilo: manutenzione aree pubbliche, sicurezza nei luoghi di lavoro, elettrotecnica, impianti elettrici, giardinaggio, impianti idraulici, tecniche costruttive e disegno edile. Funzionario esperto in contratti pubblici Laurea magistrale in Giurisprudenza, corrispondente laurea specialistica o diploma di laurea vecchio ordinamento equiparato. Codice degli appalti, normativa comunitaria e regionale sugli appalti, gestione delle piattaforme digitali per gli acquisti. Funzionario esperto in finanziamenti fondi europei, nazionali e regionali Laurea triennale, diploma universitario triennale, laurea specialistica, magistrale o vecchio ordinamento. Progettazione europea, gestione e rendicontazione di progetti europei, elaborati di progetto, fondi europei, programmazione comunitaria, statale e regionale, Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Per il profilo di funzionario tecnico suggeriamo: VOLUME Moduli ASMEL – Funzionario tecnico Indispensabile per la preparazione al concorso pubblico indetto da ASMEL per il 2026, il Manuale tratta in modo approfondito le materie d’esame specifiche per il profilo di Funzionario Tecnico (Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni – ex Cat. D):- Diritto urbanistico: pianificazione territoriale e urbanistica, titoli abilitativi edilizi, vincoli paesaggistici e tutela del territorio, gestione dei procedimenti espropriativi e trasformazione del suolo.- Building Information Modeling (BIM): digitalizzazione e modellazione informativa nei lavori pubblici, processi interoperabili (openBIM), gestione dei dati, capitolati informativi e gestione dei flussi di lavoro tecnici.- Diritto ambientale: Testo Unico dell’Ambiente (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), procedure di VIA, VAS e AUA, gestione dei rifiuti, bonifiche e tutele idrogeologiche nelle opere pubbliche.- Tecnica delle costruzioni: principi di calcolo strutturale, normativa sismica (NTC), verifica e consolidamento degli edifici esistenti, sicurezza dei materiali e progettazione delle opere civili e infrastrutturali.- Normativa sugli appalti: disciplina dei contratti pubblici (Codice dei Contratti Pubblici), livelli di progettazione, affidamento di lavori e servizi di architettura e ingegneria, ruolo del RUP e direzione lavori. Il testo si configura come lo strumento ideale, mirato sulle discipline specialistiche di settore, per affrontare con cognizione di causa le prove d’esame e comprendere i profili operativi, gestionali e progettuali della Pubblica Amministrazione locale. <p style=”text-align: center;”><strong>Per la preparazione delle materie comuni a tutti i profili:</strong></p> <p style=”text-align: center;”><a style=”display: inline-block; padding: 10px 24px; font-size: 18px; font-weight: 600; color: #ffffff; text-decoration: none; border-radius: 10px; background: #01379D ;” href=”https://www.maggiolieditore.it/concorso-asmel-2026-selezione-idonei-enti-locali-manuale-completo-per-la-prova-scritta.html” target=”_blank” rel=”noopener”>Concorso Asmel 2026 Selezione idonei per Enti Locali – Manuale completo per la prova scritta </a></p> Autori Vari | Maggioli Editore 2026 24.70 € Disponibile su Amazon.it Acquista su Maggioli Editore

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