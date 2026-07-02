Concorso MAECI 2026 per 95 funzionari, posti anche per architetti e ingegneri

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale MAECI ha bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 95 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell’Area dei funzionari.



I posti sono suddivisi in tre famiglie professionali: 60 unità per attività di amministrazione, contabili e consolari (profilo ACC), 20 unità per attività economiche, commerciali e statistiche (profilo EXPORT-STAT) e 15 unità per architetti e ingegneri (profilo ARCH/ING). Quest’ultimo profilo è quello di maggiore interesse per i professionisti tecnici: le attività potranno riguardare gli uffici centrali del MAECI e le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all’estero, con competenze nei settori edile, civile, elettrico e meccanico, appalti, sicurezza, progettazione e gestione di interventi.



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Per la preparazione suggeriamo: VOLUME Concorso MAECI 60 Funzionari amministrativi contabili consolari – Manuale completo per le prove preselettiva e scritta Il manuale presenta in maniera chiara, completa e approfondita tutti gli argomenti richiesti dal bando di concorso indetto dal MAECI (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale) per 60 Funzionari per le attività di amministrazione, contabili e consolari (cod. ACC). Il volume presenta, in particolare, le materie che saranno oggetto della prova preselettiva e della prova scritta, ovvero:- Diritto amministrativo- Contabilità di Stato- Diritto consolare- Logica deduttiva e ragionamento critico-verbale- Quesiti situazionali (problematiche organizzative e gestionali). Nella sezione online, raggiungibile seguendo le istruzioni in fondo al libro, sono disponibili anche:- Tutor digitale- Simulatore di quiz per esercitarsi sulla prova preselettiva e scritta tramite strumenti informatici- Sezione di quiz di lingua inglese (per la prova scritta di livello C1)- Videolezioni di Logica a cura di Giuseppe Cotruvo. Autori Vari | Maggioli Editore 2026 36.10 € Scopri di più

Chi può partecipare: requisiti generali e profili ammessi Per tutti i profili sono richiesti, tra gli altri requisiti, la cittadinanza italiana, la maggiore età, il godimento dei diritti civili e politici, l’idoneità fisica allo specifico impiego, il possesso delle qualità morali e di condotta, e l’assenza di cause ostative all’assunzione presso una Pubblica Amministrazione. I requisiti devono essere posseduti sia alla scadenza del termine per la presentazione delle domande sia al momento della sottoscrizione del contratto.



Per i profili ACC ed EXPORT-STAT è richiesto il possesso di una laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, laurea a ciclo unico o titoli equiparati, in qualsiasi disciplina (quindi anche laureati in architettura o ingegneria possono candidarsi). Per il profilo ARCH/ING, invece, il bando indica requisiti più specifici: sono ammessi candidati con lauree magistrali in architettura, ingegneria, pianificazione, ambiente, edilizia, informatica, sicurezza, energia, materiali e altri indirizzi tecnici espressamente elencati, oppure con lauree triennali in classi coerenti, tra cui ingegneria civile e ambientale, ingegneria dell’informazione, ingegneria industriale, scienze dell’architettura, pianificazione territoriale, scienze e tecniche dell’edilizia, informatica e scienze ambientali.

Focus architetti e ingegneri: abilitazione e iscrizione all’Albo Per il profilo ARCH/ING, inoltre, non basta il solo titolo universitario. Il bando richiede anche l’abilitazione all’esercizio della professione di architetto o ingegnere e l’iscrizione all’Albo professionale. Per chi accede con laurea magistrale è richiesta l’iscrizione alla Sezione A dell’Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori o dell’Albo degli Ingegneri; per chi accede con laurea triennale è richiesta l’iscrizione alla Sezione B. L’iscrizione può essere perfezionata prima della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.



Il profilo tecnico richiede competenze specialistiche nei settori edile e civile, oltre che nei settori elettrico e meccanico, conoscenze in materia di diritto amministrativo, appalti, sicurezza nei luoghi di lavoro, acquisizione di servizi di ingegneria e architettura, affidamento di lavori e utilizzo di software per la gestione di processi tecnici e progetti. Sono inoltre richieste capacità di progettazione, redazione di atti tecnici, coordinamento di gruppi di lavoro, gestione delle priorità e attività in contesti anche internazionali.

Domande su InPA: scadenza e modalità La domanda deve essere presentata esclusivamente online tramite il Portale InPA, autenticandosi con SPID, CIE, CNS o eIDAS e compilando il format di candidatura. Il candidato deve essere in possesso di un indirizzo PEC intestato o di un domicilio digitale. Il termine per la presentazione delle domande è il 30 luglio 2026 alle ore 23:59.



È possibile presentare domanda per più codici di concorso, ma in tal caso occorre versare la quota di partecipazione di 10 euro per ciascun codice. Le comunicazioni relative al concorso, compresi calendario delle prove ed esiti, saranno pubblicate sul Portale InPA con valore di notifica a tutti gli effetti.

Scarica qui il bando di concorso Bando-RIPAM-MAECI-95-funzionari.pdf 486 KB

Prove di selezione e materie d’esame La procedura – gestita dalla Commissione RIPAM, con il supporto di Formez PA – prevede, per ciascun codice di concorso, una possibile prova preselettiva (se il numero delle domande sarà pari o superiore a dieci volte i posti disponibili per il singolo codice), una prova scritta, una prova orale, una eventuale prova facoltativa in lingua straniera, oltre alla valutazione dei titoli.



La prova preselettiva, se attivata, consisterà in 50 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti, con domande sulle materie della prova scritta, quesiti logico-deduttivi e quesiti situazionali. La prova scritta consisterà in uno o più quesiti a risposta aperta e sintetica, da svolgere in tre ore. Per il profilo ARCH/ING le materie sono: diritto amministrativo, contabilità di Stato e normativa degli appalti all’estero; normativa edilizia e sicurezza sui luoghi di lavoro; progettazione e gestione di interventi per l’edilizia in Italia e all’estero; lingua inglese di livello C1, con risposta a uno o più quesiti in inglese su temi attinenti alla Pubblica Amministrazione, alle attività del MAECI o all’attualità internazionale. La prova orale sarà un colloquio interdisciplinare sulle materie della prova scritta e su ulteriori argomenti. Per architetti e ingegneri sono previsti metodi e strumenti digitali per edilizia, progettazione e facility management, con riferimento al DM 560/2017, alla UNI 11337 e al project management; ordinamento del MAECI; seconda lingua straniera a scelta tra francese, spagnolo, tedesco, arabo, russo, portoghese, cinese o giapponese, livello B2; tecnologie informatiche e competenze digitali.

Come prepararsi

Per la preparazione, in particolare per il profilo con codice ACC, suggeriamo il volume Concorso MAECI 60 Funzionari amministrativi contabili consolari – Manuale completo per le prove preselettiva e scritta, appositamente preparato per questo bando di concorso.

Il volume tratta le materie che saranno oggetto della prova preselettiva e della prova scritta, ovvero: Diritto amministrativo, Contabilità di Stato, Diritto consolare, Logica deduttiva e ragionamento critico-verbale, quesiti situazionali (problematiche organizzative e gestionali). Nella sezione online sono disponibili anche un Tutor digitale, un simulatore di quiz per esercitarsi sulla prova preselettiva e scritta e una sezione di quiz di lingua inglese (per la prova scritta di livello C1), oltre alle videolezioni di logica a cura di Giuseppe Cotruvo:

VOLUME Concorso MAECI 60 Funzionari amministrativi contabili consolari – Manuale completo per le prove preselettiva e scritta Il manuale presenta in maniera chiara, completa e approfondita tutti gli argomenti richiesti dal bando di concorso indetto dal MAECI (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale) per 60 Funzionari per le attività di amministrazione, contabili e consolari (cod. ACC). Il volume presenta, in particolare, le materie che saranno oggetto della prova preselettiva e della prova scritta, ovvero:- Diritto amministrativo- Contabilità di Stato- Diritto consolare- Logica deduttiva e ragionamento critico-verbale- Quesiti situazionali (problematiche organizzative e gestionali). Nella sezione online, raggiungibile seguendo le istruzioni in fondo al libro, sono disponibili anche:- Tutor digitale- Simulatore di quiz per esercitarsi sulla prova preselettiva e scritta tramite strumenti informatici- Sezione di quiz di lingua inglese (per la prova scritta di livello C1)- Videolezioni di Logica a cura di Giuseppe Cotruvo. Autori Vari | Maggioli Editore 2026 36.10 € Scopri di più

Per il profilo ARCH/ING suggeriamo anche: VOLUME Contratti Pubblici dopo il Decreto Correttivo (D.Lgs. 209/2024) Il Manuale è un ottimo strumento di preparazione e aggiornamento sul Codice dei Contratti pubblici alla luce delle novità normative introdotte dal D.Lgs. 209/2024, decreto Correttivo al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023).I Contratti pubblici sono da sempre uno degli argomenti più richiesti durante le prove dei concorsi pubblici e le recenti novità normative sono e saranno oggetto delle prove concorsuali.Questo volume si presenta come lo strumento di studio e aggiornamento ideale per i candidati:- illustra in maniera chiara e completa i principi, le regole e le disposizioni fondamentali introdotte dal nuovo Codice dei contratti; – sintetizza i concetti fondamentali grazie alle utilissime mappe concettuali collegate alle videolezioni di spiegazione e commento a cura dell’autore;- permette di ripassare gli argomenti principali grazie ad un questionario con risposta commentata. Luigi Tramontano | Maggioli Editore 2025 33.25 € Scopri di più

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