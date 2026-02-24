Concorso Vigili del Fuoco 2026 in arrivo: 400 posti per diplomati

Grazie a varie fonti – tra cui una nota del Ministero dell’Interno, del 27 gennaio scorso, in risposta alle sollecitazioni sindacali riguardanti la carenza di organico – è stato confermato che a breve sarà bandito un nuovo concorso pubblico da 400 posti di Vigile del Fuoco.
Queste 400 nuove assunzioni dovranno essere assorbite nelle assunzioni da autorizzare per l’anno 2026 a copertura delle cessazioni da turn over del 2024, 1404 in totale. Nel 2026, inoltre, si potrà attingere dalla graduatoria del concorso da 350 posti del 2024.
Vediamo cosa sappiamo finora e quali sono le risorse per la preparazione all’imminente concorso.
Indice
Concorso Vigili del Fuoco 400 posti – Manuale Completo per tutte le prove
Il volume è un indispensabile strumento per la preparazione a tutte le prove del Concorso indetto dal Ministero dell'Interno per 400 Vigili del Fuoco. Il bando prevede di selezionare i candidati attraverso le seguenti prove: – prova preselettiva: test contenente domande di storia d'Italia dal 1861 ad oggi, elementi di chimica, quesiti di tipo logico-deduttivo e analitico, informatica e lingua inglese;- 3 prove motorio-attitudinali.
Concorso Vigili del Fuoco 2026: il PIAO del Ministero dell’Interno
L’Allegato 5 del PIAO (pianificazione strategica del personale 2026–2028) illustra:
- una carenza complessiva di 3829 unità al 31 dicembre 2025 (organico reale: 36878, a fronte di dotazione teorica 40707).
- 4025 cessazioni stimate nel triennio 2026–2028 (stima basata sui limiti di età pensionabile).
Il documento spiega anche che il fabbisogno assunzionale del triennio deriva da più fattori (cessazioni, ripianamento deficit, potenziamenti, ecc.).
Sul lato concorsi, l’Allegato 5 indica tra le procedure concorsuali programmate 2026–2028 anche il profilo “Vigile del fuoco – concorso pubblico”, senza un’indicazione dei posti. Il chiarimento arriva poi con la nota del Ministero del 27 gennaio 2026, con cui si specifica che l’amministrazione ha chiesto al Dipartimento della Funzione Pubblica l’autorizzazione a bandire un nuovo concorso pubblico a 400 posti di Vigile del Fuoco.
Oltre al nuovo bando da 400 posti, come accennato, ci saranno altre assunzioni per Vigili del Fuoco nel 2026:
- Assunzioni 2026: 1404 unità di Vigile del Fuoco (turn over 2024), in attesa del DPCM autorizzativo – di cui 400 con il concorso in arrivo:
- Possibile utilizzo della graduatoria del concorso da 350 posti del 2024: risultano 2.739 candidati in posizione utile, con 850 già assunti nel 2025.
Concorso Vigili del Fuoco 2026: come funzionerà la selezione
Per capire come potrebbe essere strutturata la selezione, il riferimento più immediato è l’ultimo bando del 2024 per 350 posti (decreto dipartimentale n. 239 del 12 giugno 2024).
Nel 2024 la selezione era per titoli ed esami, ed erano richiesti, oltre ai requisiti di carattere generale:
- diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- età non superiore a 26 anni, con elevazione fino a 37 anni per i volontari VVF (oltre a regole di elevazione collegate al servizio militare, entro determinati limiti).
La domanda era telematica tramite il portale dei concorsi dei VVF, con accesso via SPID o CIE e finestra temporale di 30 giorni dalla pubblicazione su inPA.
La precedente selezione era così articolata:
- Prova preselettiva;
- Prove motorio-attitudinali;
- Valutazione dei titoli.
La prova preselettiva consisteva nella risoluzione di quesiti a risposta multipla sulle seguenti materie:
- storia d’Italia dal 1861 ad oggi;
- elementi di chimica e fisica;
- quesiti di tipo logico-deduttivo e analitico, volti a esplorare le capacità intellettive e di ragionamento;
- quesiti finalizzati ad accertare la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.
Concorso Vigili del Fuoco 2026: come prepararsi in attesa del bando
In questa fase, oltre a monitorare InPA e il portale concorsi dei VVF, è importante iniziare a studiare per la preselettiva, preparandosi sulle materie richieste nel concorso del 2024, affiancando lo studio alla preparazione fisica in vista delle prove motorie (dirette ad accertare il possesso dell’efficienza fisica e la predisposizione all’esercizio delle funzioni del ruolo di vigile del fuoco).
In questa fase, oltre a monitorare InPA e il portale concorsi dei VVF, è importante iniziare a studiare per la preselettiva, preparandosi sulle materie richieste nel concorso del 2024, affiancando lo studio alla preparazione fisica in vista delle prove motorie (dirette ad accertare il possesso dell'efficienza fisica e la predisposizione all'esercizio delle funzioni del ruolo di vigile del fuoco).
Concorso Vigili del Fuoco 400 posti – Manuale Completo per tutte le prove
Il volume è un indispensabile strumento per la preparazione a tutte le prove del Concorso indetto dal Ministero dell’Interno per 400 Vigili del Fuoco. Il bando prevede di selezionare i candidati attraverso le seguenti prove: – prova preselettiva: test contenente domande di storia d’Italia dal 1861 ad oggi, elementi di chimica, quesiti di tipo logico-deduttivo e analitico, informatica e lingua inglese;- 3 prove motorio-attitudinali. Il testo affronta nella prima parte i quesiti a risposta multipla di carattere psicoattitudinale e di logica:- numeri romani; – esercizi di aritmetica; – problemi di aritmetica; – comprensione delle tabelle; – calcolo delle combinazioni; – calcolo delle probabilità; – esercizi di algebra; – problemi di algebra; – quiz di logica matematica; – serie numeriche; – serie alfanumeriche e alfabetiche; – ragionamento verbale (o critico-verbale o logico-verbale); – ragionamento logico-deduttivo; – relazioni insiemistiche; – ragionamento logico-figurale e attenzione ai particolari. Tutti i quesiti sono accompagnati dalle soluzioni con spiegazioni dettagliate, che chiariscono il procedimento logico per individuare la risposta esatta e forniscono consigli per le tecniche di risoluzione. La seconda parte presenta una sezione teorica sulle altre materie oggetto della prova preselettiva:- elementi di chimica e fisica; – informatica; – lingua inglese; – storia d’Italia dal 1861 ad oggi. Il testo è completato da una sezione online contenente:- video esemplificativi delle prove motorio-attitudinali dei precedenti concorsi; – videolezioni di logica a cura di Giuseppe Cotruvo basati su quiz ufficiali dei precedenti concorsi; – simulatore online. Giuseppe CotruvoUno dei più conosciuti e apprezzati esperti nazionali di Didattica e Manualistica concorsuale: vanta un’esperienza ultradecennale nell’insegnamento della Quizzistica di logica ed è autore di decine di manuali editi da Maggioli.
