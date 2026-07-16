Città Metropolitana di Roma Capitale: creazione di elenchi di idonei per geometri, funzionari tecnici e ambientali. Come funziona

La Città metropolitana di Roma Capitale ha pubblicato tre avvisi di selezione pubblica per la formazione di elenchi di idonei da cui attingere per future assunzioni, a tempo determinato o indeterminato, presso la stessa Città metropolitana o presso gli enti locali aderenti allo specifico accordo. I profili interessati sono Geometra, nell’Area degli Istruttori, Funzionario Tecnico e Funzionario Ambientale, entrambi nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione.



Le selezioni sono indette ai sensi dell’art. 3-bis del D.L. 80/2021, che disciplina le selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all’assunzione negli enti locali: è importante sottolineare che non si tratta di concorsi con un numero di posti già definito, ma della creazione di elenchi di persone “preselezionate” a cui attingeranno gli enti locali con appositi interpelli. Approfondiamo.



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A cosa servono gli elenchi di idonei Gli avvisi servono a costituire elenchi da cui la Città metropolitana di Roma Capitale e gli enti aderenti potranno attingere in base ai rispettivi fabbisogni. Per il profilo Geometra, l’elenco riguarda personale dell’Area degli Istruttori; per Funzionario Tecnico e Funzionario Ambientale, invece, l’inquadramento è nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione. Gli enti potranno utilizzare gli elenchi anche quando la denominazione del profilo nella propria amministrazione sia diversa, purché vi sia corrispondenza tra i requisiti di accesso all’elenco e quelli richiesti nel successivo interpello. La procedura prevede quindi una prima selezione per l’inserimento nell’elenco e una successiva fase di interpello (con nuova prova d’esame) da parte dell’ente interessato all’assunzione. Gli idonei restano iscritti negli elenchi fino all’assunzione a tempo indeterminato e, comunque, per un massimo di tre anni dall’approvazione dell’elenco; in caso di assunzione a tempo determinato, possono essere successivamente selezionati anche per un’assunzione a tempo indeterminato tramite il medesimo elenco.

Requisiti: chi può partecipare Per tutti e tre i profili sono richiesti i requisiti generali di accesso al pubblico impiego: cittadinanza italiana o altra condizione prevista dall’art. 38 del D.lgs. 165/2001, maggiore età, godimento dei diritti civili e politici, idoneità psico-fisica, regolarità rispetto agli obblighi di leva, assenza di cause ostative alla partecipazione e all’assunzione, assenza delle cause di inconferibilità previste dall’art. 35-bis del D.lgs. 165/2001 e patente di guida B in corso di validità. Sono inoltre richieste la conoscenza della lingua inglese e dell’uso delle principali strumentazioni e applicazioni informatiche. Per il profilo Geometra sono ammessi, tra gli altri, il diploma quinquennale di Geometra o Perito edile, il diploma tecnico indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio, titoli equipollenti, oppure titoli universitari assorbenti in architettura, ingegneria, urbanistica, pianificazione territoriale, edilizia e ambiti affini. Per il Funzionario Tecnico sono richiesti titoli universitari in architettura, ingegneria civile, edile, ambiente e territorio, meccanica, elettrica, elettronica, pianificazione territoriale e urbanistica, o classi equivalenti. Per il Funzionario Ambientale sono ammessi titoli universitari in ambiti ambientali, agrari, forestali, biologici, chimici, geologici, fisici, biotecnologici e di ingegneria per l’ambiente e il territorio. Per tutte le specifiche rimandiamo ai bandi di concorso.

Leggi e scarica qui i bandi: AVVISO-INTERPELLO-FUNZ-TECNICO-2026_-INPA.pdf 293 KB AVVISO-INTERPELLO-FUNZ-AMB-2026_INPA.pdf 297 KB AVVISO-INTERPELLO-GEOMETRA-2026_INPA.pdf 289 KB

Domande su InPA e contributo di partecipazione La domanda deve essere presentata esclusivamente online tramite il Portale del Reclutamento InPA (>> profilo Geometra – Profilo Funzionario Tecnico – Profilo Funzionario Ambientale), previa registrazione con SPID, CIE o CNS e compilazione delle sezioni richieste dalla procedura telematica. Non sono ammesse modalità diverse di invio. Il termine di presentazione è fissato al 12 agosto 2026, ore 23:59. Per partecipare è previsto il versamento di un contributo di 10 euro, secondo le indicazioni riportate sul Portale InPA. Il contributo non è rimborsabile. Dopo l’invio della candidatura, il candidato deve conservare il codice univoco rilasciato dal sistema, che sarà utilizzato come codice identificativo nelle successive comunicazioni. Tutti gli avvisi di carattere generale saranno pubblicati su InPA e sul sito istituzionale della Città metropolitana di Roma Capitale, con valore di notifica.

Prove e materie da studiare La selezione per la formazione degli elenchi prevede una prova scritta volta ad accertare l’attitudine e la capacità del candidato a svolgere le funzioni richieste dalla figura professionale, il possesso del grado di professionalità e le competenze necessarie per l’accesso al profilo, nonché le capacità di applicare le conoscenze possedute rispetto a specifiche situazioni e alla soluzione di casi problematici di ordine teorico e pratico-



In particolare, la prova consisterà nella somministrazione di una serie di quesiti a risposta chiusa e/o a risposta aperta e/o nella redazione di un elaborato o di un progetto, oltre alla verifica della conoscenza della lingua inglese (art. 37, comma 1, D.lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 7 del D.lgs. n. 75/2017) e dell’uso di strumentazioni informatiche più diffuse (Word, Excel, posta elettronica, PEC, firma digitale, ecc.). La prova potrà essere svolta con modalità semplificate e mediante utilizzo di strumenti informatici e digitali. Le materie comuni riguardano ordinamento degli enti locali, riordino di Province e Città metropolitane, anticorruzione e trasparenza, privacy, pubblico impiego, codice di comportamento, procedimento amministrativo, accesso agli atti, contabilità e bilancio degli enti locali, reati contro la Pubblica Amministrazione, informatica, inglese e appalti pubblici. Per Geometra e Funzionario Tecnico assumono particolare rilievo edilizia, urbanistica, sicurezza nei cantieri, appalti, beni culturali e paesaggio, norme tecniche per le costruzioni, rischio sismico ed edilizia scolastica; per il Funzionario Ambientale il programma insiste invece su normativa ambientale, autorizzazioni e concessioni di competenza metropolitana, tutela delle risorse, controllo e monitoraggio ambientale, rifiuti, acque, emissioni, bonifiche ed energia. Per tutte le specifiche rimandiamo ai bandi di concorso.

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