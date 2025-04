Nuovo Concorso Agenzia Dogane 2025: 20 posti per Funzionari tecnici Ingegneri e Architetti

Mentre si stanno concludendo le selezioni per 569 assistenti, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha indetto un nuovo concorso pubblico per l’assunzione di 20 Funzionari Tecnici Professionali, con specializzazione nel settore delle gare e degli appalti pubblici.



Le 20 nuove figure – assunte a tempo pieno e indeterminato – saranno inquadrate nell’Area Funzionari e saranno distribuite tra sedi centrali e periferiche in tutta Italia. Questo bando di concorso ADM rappresenta una concreta opportunità per professionisti abilitati in ambito tecnico-ingegneristico e architettonico. Vediamo i dettagli della selezione.



Concorso Agenzia Dogane 20 Funzionari Tecnici Ingegneri e Architetti: requisiti Per la partecipazione al nuovo concorso dell’ADM, oltre ai requisiti di carattere generale (cittadinanza italiana o requisiti previsti dall’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, maggiore età, godimento dei diritti civili e politici, idoneità fisica all’impiego, ecc.), è necessario essere in possesso di uno dei seguenti requisiti specifici obbligatori: Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere (sezione A o B) nel settore “civile e ambientale”, con iscrizione all’albo ;

(sezione A o B) nel settore “civile e ambientale”, con ; Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto (sezione A o B) nel settore “architettura”, con iscrizione all’albo. È ammessa anche l’iscrizione all’albo professionale di un Paese dell’Unione europea, a condizione che si provveda all’iscrizione in Italia prima dell’assunzione.

Concorso Agenzia Dogane 20 Funzionari Tecnici Ingegneri e Architetti: bando e domanda La domanda di partecipazione al Concorso Agenzia Dogane 2025 per 20 Funzionari tecnici professionali deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso il Portale inPA, collegandosi alla pagina dedicata al concorso.



La piattaforma sarà attiva fino alle 23:59 del 5 maggio 2025. Per accedere alla candidatura è necessario autenticarsi con SPID, CIE o CNS. È possibile modificare la domanda entro la scadenza, ma sarà valida solo l’ultima inviata. Le domande compilate solo parzialmente, non inviate o inviate con modalità differenti non saranno considerate valide.

Concorso Agenzia Dogane 20 Funzionari Tecnici Ingegneri e Architetti: suddivisione posti I 20 posti messi a bando dall’ADM saranno così distribuiti: 1 posto è riservato alla Provincia autonoma di Bolzano (verrà pubblicato un bando separato a cura della Direzione Territoriale competente);

(verrà pubblicato un bando separato a cura della Direzione Territoriale competente); 12 posti , uno per ciascuna Direzione Territoriale, nelle seguenti regioni:

, uno per ciascuna Direzione Territoriale, nelle seguenti regioni: Lombardia (sede di Milano )

)

Piemonte e Valle d’Aosta (sede di Torino )

)

Liguria (sede di Genova )

)

Veneto e Friuli-Venezia Giulia (sede di Venezia )

)

Lazio e Abruzzo (sede di Roma )

)

Emilia-Romagna e Marche (sede di Bologna )

)

Sicilia (sede di Palermo )

)

Campania (sede di Napoli )

)

Puglia, Molise e Basilicata (sede di Bari )

)

Toscana e Umbria (sede di Firenze )

)

Calabria (sede di Reggio Calabria )

)

Sardegna (sede di Cagliari )

) 7 posti presso le Strutture Centrali di Roma.

Concorso Agenzia Dogane 20 Funzionari Tecnici Ingegneri e Architetti: prove di selezione e materie La selezione si articolerà nelle seguenti fasi: Eventuale prova preselettiva (in caso di numero di candidati almeno 30 volte superiore ai posti disponibili): test a risposta multipla da 50 quesiti da risolvere in 50 minuti

(in caso di numero di candidati almeno 30 volte superiore ai posti disponibili): da 50 quesiti da risolvere in 50 minuti 30 domande di logica (logico-deduttiva e matematico-razionale);



10 domande di informatica



10 domande per verificare la conoscenza della lingua inglese

Prova scritta : redazione di un elaborato su tutte o parte delle seguenti materie:

: su tutte o parte delle seguenti materie: Elementi di tecnica e scienza delle costruzioni;



Elementi di logistica, approvvigionamento e tecnologia dei materiali;



Scienza dei materiali;



Building Information Modeling (BIM);



Tecniche di progettazione dei lavori e pianificazione di servizi/forniture;



Collaudo tecnico, amministrativo e strutturale di opere pubbliche e regolare esecuzione;



Sicurezza nei luoghi di lavoro;



Problem solving e organizzazione;



Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023 e correttivo D.lgs. 209/2024) >> su questo tema consigliamo questo volume redatto appositamente per la preparazione ai concorsi

Prova orale : colloquio sulle stesse materie della prova scritta, con l’aggiunta di:

: colloquio sulle stesse materie della prova scritta, con l’aggiunta di: Ordinamento, fini istituzionali e attribuzioni di ADM;



Conoscenza della lingua inglese;



Uso del personal computer e software più diffusi.

Funzionari Tecnici Professionali Agenzia Dogane: mansioni e stipendio I vincitori del nuovo Concorso dell’Agenzia Dogane saranno assunti con contratto a tempo pieno e indeterminato nell’Area dei Funzionari, famiglia professionale “Funzionario tecnico professionale – esperto nel settore delle gare e degli appalti pubblici”. La posizione prevede un ampio spettro di attività tecnico-amministrative, tra cui: pianificazione ed espletamento di gare per l’acquisizione di beni e servizi;

predisposizione, pubblicazione e gestione dei bandi di gara;

monitoraggio e verifica dell’esecuzione contrattuale e delle fasi di collaudo;

analisi della conformità tecnico-strutturale degli immobili ADM rispetto alla normativa vigente (inclusa quella sulla vulnerabilità sismica);

supporto alla gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare;

attività in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il trattamento economico previsto è quello stabilito dal CCNL Funzioni Centrali 2022–2024 per l’Area Funzionari: Stipendio annuo base di 25.363,13 euro , suddiviso in 12 mensilità;

, suddiviso in 12 mensilità; Tredicesima mensilità : prevista come da normativa vigente;

: prevista come da normativa vigente; Indennità di amministrazione: 677,38 euro mensili , da sommare alla retribuzione base;

, da sommare alla retribuzione base; Altre indennità : possono essere previste ulteriori voci accessorie, in base alla sede e alla specificità delle mansioni.

: possono essere previste ulteriori voci accessorie, in base alla sede e alla specificità delle mansioni. Per il posto riservato alla Provincia autonoma di Bolzano, è prevista inoltre una indennità di bilinguismo, come da normativa vigente.

