Tecniche e strumenti digitali per la progettazione integrata: un webinar che analizza un caso studio reale

Come integrare tecnologie digitali e approccio sostenibile nella pratica quotidiana della progettazione? Il seminario online Tecniche e strumenti digitali per la progettazione integrata: un caso studio reale– – che si terrà il 10 luglio 2025 (dalle 15:00 alle 17:30) – propone un approfondimento concreto su soluzioni e metodi applicati alla riqualificazione edilizia.



Attraverso l’analisi di un caso reale, verranno illustrati strumenti avanzati per la gestione del progetto edilizio, dalla selezione tecnica dei materiali fino alla redazione di capitolati, in ottica CAM, LEED e PNRR. Vediamo meglio i contenuti del corso.