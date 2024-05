Sono aperte anche quest’anno le candidature ai Premi che il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori CNAPPC bandisce da oltre 10 anni: Architetto/a Italiano/a e Giovane Talento dell’Architettura Italiana (per gli under 40). È possibile candidarsi fino al 25 luglio 2024.



La finalità di questi premi, giunti alla dodicesima edizione, è quella di dare visibilità a quei professionisti che, attraverso il loro progetto e a partire da qualsiasi scala, abbiano innescato processi trasformativi virtuosi, in grado di dare una risposta alla necessità di qualità della vita quotidiana, intervenendo nello spazio in cui viviamo e generando una ricaduta benefica sulla vita di una comunità in Italia e all’estero.



>> Vorresti ricevere notizie come questa? Clicca qui, è gratis

Premio Architetto/a italiano/a Questo premio è volto a selezionare professionisti architetti, pianificatori, paesaggisti o conservatori – iscritti ad un Ordine italiano, cittadini italiani e presenti sull’Albo Unico Nazionale – sulla base di un’attività contraddistinta da elevata qualità disciplinare e rappresentativa di un esemplare percorso professionale e civile, svolta singolarmente o in team, anche internazionale.



Come si legge nel bando, “i candidati saranno valutati sulla base dell’apporto alla disciplina, sostanziato da progetti realizzati che abbiano contribuito a salvaguardare, promuovere e diffondere la cultura, il territorio italiano e l’innovazione architettonica soprattutto in processi trasformativi”. Verrà riservata particolare attenzione all’attività svolta e alle opere realizzate e completate dai candidati negli ultimi 3 anni, in Italia e all’estero.

Giovane Talento dell’Architettura Italiana Il premio Giovane Talento dell’Architettura Italiana è invece volto a selezionare architetti, pianificatori, paesaggisti o conservatori, con meno di 40 anni di età al momento della pubblicazione del Bando – iscritti ad un Ordine italiano, cittadini italiani, e presenti sull’Albo Unico nazionale – che singolarmente o in team, anche internazionale, si distinguano per l’attività professionale svolta con particolar attenzione alla promozione e diffusione della cultura architettonica in ambito trasformativo.

Come candidarsi Ai Premi è possibile autocandidarsi entro le ore 12:00 del 25 luglio 2024, tramite la piattaforma https://concorsiawn.it/festadellarchitetto-2024. Tramite la stessa piattaforma possono essere formulati quesiti e richieste di chiarimento (entro le ore 12:00 del 7 maggio 2024).



Le candidature possono essere proposte – entro il 17 maggio 2024, ore 12:00 – anche tramite: segnalazione di candidati da parte di colleghi registrati sull’Albo unico nazionale o soggetti laureati in architettura anche non iscritti all’Albo professionale;

registrati sull’Albo unico nazionale o soggetti laureati in architettura anche non iscritti all’Albo professionale; segnalazione da parte di un elenco di advisors selezionati dal CNAPPC, individuati nei direttori delle principali riviste di architettura in Italia (Casabella, Domus, Il Giornale dell’Architettura, The Plan, Interni). Queste segnalazioni andranno fatte via email, all’indirizzo premioarchitettoitaliano2024@cnappc.it.