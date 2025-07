Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali: due recenti sentenze

Come è noto, il decreto Salva-Casa (DL n. 69/2024) ha introdotto il nuovo art. 36-bis[1] del Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001) che ha disciplinato l’accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali.



Segnaliamo ai lettori due recenti sentenze in materia, che contribuiscono a chiarire l’operatività delle nuove disposizioni.



Il comma 4 del nuovo art. 36 bis del Testo Unico Edilizia prevede che, qualora gli interventi di cui si tratta siano eseguiti in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica , l’autorità preposta alla gestione del vincolo esprime apposito parere vincolante in merito all’accertamento della compatibilità paesaggistica dell’intervento, anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati. Come evidenziato dal TAR Campania, Salerno, sez. II, nella sent. 12 giugno 2025, n. 1097 , la nuova norma, peraltro, deroga espressamente al divieto di accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria , recato dall’art. 167, comma 4, lettera a, del Codice dei beni culturali e del paesaggio che escludeva la possibilità di autorizzazione paesaggistica in sanatoria per le opere determinanti incremento di volumi e di superfici. L’antinomia legislativa deve essere risolta in base al criterio della successione delle leggi nel tempo , per cui la norma più recente prevale su quella antecedente e in base al criterio di specialità , per cui la disciplina speciale per la sanatoria degli abusi minori prevale sulla norma generale , recata dal Codice del paesaggio, tendente ad escludere qualsiasi sanatoria paesaggistica per le opere determinanti aumento di superfici e di volume [2] . In altri termini, viene in rilievo un nuovo schema di sanatoria, operante in aree paesaggisticamente vincolate, trattandosi di una chiara ipotesi di ius superveniens, con introduzione di nuovi criteri, parametri e condizioni per la sanabilità e la conservazione delle opere abusive ; al riguardo, è da ritenersi che, come rimarcato dalla giurisprudenza [3] , il ius superveniens costituito dalla disciplina “Salva Casa” (art. 1, comma 1, lett. h, del d.l. n. 69/2024, conv. in l. n. 105/2024) faccia premio, in omaggio al sotteso favor per la regolarizzazione degli illeciti edilizi , su tutti i procedimenti sanzionatori non ancora irreversibilmente conclusisi col ripristino dello stato dei luoghi [4] .

Mediante la sanatoria prevista dall’art. 36 bis TUED è possibile proporre la demolizione o comunque la modifica delle opere oggetto di sanatoria : è quanto evidenziato dal TAR Campania, Salerno, sez. II, nella sent. 29 maggio 2025, n. 1015 . Ed infatti, il comma 2 della stessa disposizione dispone che “Il permesso presentato ai sensi del comma 1 può essere rilasciato dallo sportello unico per l’edilizia di cui all’articolo 5, comma 4-bis, subordinatamente alla preventiva attuazione, entro il termine assegnato dallo sportello unico, degli interventi di cui al secondo periodo del presente comma. In sede di esame delle richieste di permesso in sanatoria lo sportello unico può condizionare il rilascio del provvedimento alla realizzazione , da parte del richiedente, degli interventi edilizi, anche strutturali, necessari per assicurare l’osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza [igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, al superamento delle barriere architettoniche] e alla rimozione delle opere che non possono essere sanate ai sensi del presente articolo. Per le segnalazioni certificate di inizio attività presentate ai sensi del comma 1, lo sportello unico individua tra gli interventi di cui al secondo periodo del presente comma le misure da prescrivere ai sensi dell’articolo 19, comma 3, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che costituiscono condizioni per la formazione del titolo”. Nel caso specifico, era accaduta una situazione particolare: l’istanza in sanatoria era stata presentata utilizzando il modello previsto per l’accertamento di conformità ex art. 36 TUED , mentre nell’oggetto della relazione tecnica illustrativa è stato chiaramente indicato il riferimento all’art. 37 TUED . Addentrandosi nell’esame dei contenuti dell’istanza, la sanatoria richiesta consisteva non solo nell’ accertamento della conformità sotto i profili venuti in rilievo (urbanistico, edilizio, paesaggistico, idrogeologico), ma anche nella prospettazione , sottoposta all’esame dello Sportello Unico, di possibili attività di demolizione e comunque di modifiche tali da rendere compatibili le opere sotto i profili ritenuti inadeguati dal Comune . Ebbene, proprio questa seconda tipologia di prospettazione, correlata alla parziale demolizione e, comunque, all’esecuzione di talune modifiche, non risultava compatibile con il modello dell’art. 36 TUED: quest’ultimo, difatti, come emerge dalla piana lettura della norma, ai fini della sanatoria, consente soltanto di descrivere dettagliatamente le opere realizzate in assenza di titolo e farne valutare la conformità al Comune sotto i diversi profili che ne vengono in rilievo. Al contrario, la possibilità di modifiche e/o demolizioni parziali è ammissibile nel caso della sanatoria ex art. 36-bis.

Note

