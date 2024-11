Nuove assunzioni all’Agenzia Dogane: in arrivo altri concorsi per funzionari e assistenti

A poca distanza dalla conclusione della procedura per la copertura di 980 posti (di cui 160 per professionisti tecnici) e da quella per l’assunzione di 564 funzionari, ci si aspettano a breve nuovi concorsi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.



Secondo il PIAO 2024-2026, tra la fine del 2024 e l’inizio del 2026, infatti, dovranno essere coperti oltre 2800 posti, con procedure concorsuali, scorrimento di graduatore e progressioni di carriera.



Assunzioni già effettuate da ADM nel 2024 Nel primo semestre del 2024, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha già visto numerosi ingressi di personale da procedure avviate negli anni precedenti, e nel secondo semestre sono previsti ulteriori ingressi dai recenti concorsi. In particolare: 564 funzionari tramite concorso pubblico (Determinazione n. 88832/RU del 12 febbraio 2024);

tramite concorso pubblico (Determinazione n. 88832/RU del 12 febbraio 2024); 112 funzionari tramite scorrimento della graduatoria degli idonei della stessa procedura (20% dei 564 posti);

tramite scorrimento della graduatoria degli idonei della stessa procedura (20% dei 564 posti); 59 assistenti tramite scorrimento della graduatoria della procedura a 640 posti (Determinazione n. 390644/RU del 30 agosto 2022);

tramite scorrimento della graduatoria della procedura a 640 posti (Determinazione n. 390644/RU del 30 agosto 2022); 839 funzionari previsti in totale nell’Area Funzionari entro fine 2024, comprese le assunzioni interne e le progressioni verticali;

previsti in totale nell’Area Funzionari entro fine 2024, comprese le assunzioni interne e le progressioni verticali; 41 progressioni verticali nell’Area Assistenti, come da CCNL del comparto Funzioni Centrali.

Assunzioni previste nel 2025 e 2026 Per il 2025, ADM prevede l’assunzione di 163 funzionari e 381 assistenti, sia tramite nuovi concorsi pubblici sia attraverso lo scorrimento di graduatorie. Inoltre, si stanno pianificando nuove procedure di mobilità ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. n. 165/2001 per affrontare le criticità di specifiche aree territoriali, coinvolgendo anche personale da altre amministrazioni non soggette a vincoli assunzionali. In particolare: 163 funzionari tramite concorso pubblico ;

; 381 assistenti tramite concorso pubblico o scorrimento di graduatorie;

o scorrimento di graduatorie; 1 funzionario tramite differimento dell’immissione in servizio (Procedura a 766 posti, determinazione n. 341753 del 5 ottobre 2020)

1 assistente tramite differimento dell’immissione in servizio (Procedura a 640 posti, determinazione n. 390644/RU del 30 agosto 2022) Nel 2026, inoltre, l’agenzia mira a reclutare altri 366 funzionari e 294 assistenti tramite concorsi pubblici.

Concorsi Agenzia Dogane, come funzionano I concorsi dell’Agenzia Dogane e Monopoli vengono pubblicati sul sito adm.concorsismart.it. Nelle precedenti selezioni i posti dedicati ai professionisti dell’area tecnica (in particolare ingegneri, architetti e geometri) erano numerosi, e in alcuni casi era anche possibile candidarsi con qualsiasi laurea di primo livello, specialistica o magistrale. Attendiamo novità sull’uscita dei nuovi bandi.



La procedura di selezione solitamente consiste nelle seguenti prove: (eventuale) prova preselettiva (unica per tutti i codici di concorso) con quesiti a risposta multipla;

(unica per tutti i codici di concorso) con quesiti a risposta multipla; prova scritta (in passato composta da 2 quesiti a risposta aperta e 10 a risposta multipla);

(in passato composta da 2 quesiti a risposta aperta e 10 a risposta multipla); prova orale, un colloquio mirato ad accertare la preparazione del candidato nonché la sua attitudine all’espletamento delle funzioni previste dal profilo, su tutte o alcune delle materie previste dalle precedenti prove.

