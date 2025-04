TFA Sostegno 2025: decreto X ciclo in arrivo a breve. Opportunità anche per laureati tecnici e geometri

L’attesa per il TFA Sostegno 2025 (X ciclo) sta per concludersi: sebbene non vi sia ancora un decreto ministeriale ufficiale che ne definisca i contorni, le indicazioni e le scadenze previste fanno ipotizzare una pubblicazione imminente, verosimilmente entro la fine di aprile 2025.



Questo nuovo ciclo rappresenta un'opportunità cruciale per rispondere al crescente bisogno di personale qualificato nel settore dell'inclusione scolastica. Le istituzioni universitarie si preparano ad attivare i percorsi formativi, e gli aspiranti insegnanti di sostegno sono in attesa di conoscere tutti i dettagli del Decimo ciclo.



TFA Sostegno 2025: struttura del percorso e selezione Ricordiamo che il TFA Sostegno, o Tirocinio Formativo Attivo per insegnanti di sostegno, è un periodo di formazione teorico-pratico (60 CFU Crediti Formativi Universitari) della durata di minimo 8 mesi svolto presso le principali Università italiane. Il percorso del TFA Sostegno prevede generalmente lezioni teoriche, laboratori pratici e un tirocinio formativo presso le scuole. L’obiettivo è quello di fornire ai futuri insegnanti le competenze pedagogiche, didattiche e relazionali necessarie per supportare al meglio gli studenti con bisogni educativi speciali.



La selezione dei candidati avviene solitamente attraverso una prova preselettiva (quiz a risposta multipla), una o più prove scritte e una prova orale. I contenuti delle prove vertono sulle competenze linguistiche, logico-matematiche, normative e socio-psico-pedagogiche, con un focus specifico sulle tematiche dell’inclusione e del sostegno.

Un’opportunità anche per i laureati in discipline tecniche Anche quest’anno è importante ribadire che, in continuità con i cicli precedenti, anche i laureati in discipline tecniche come Architettura, Ingegneria (nelle sue diverse branche), Geologia e altre lauree affini possono accedere al TFA Sostegno.



Questo conferma il riconoscimento del valore di competenze diverse nell’ambito del sostegno, aprendo prospettive professionali nel mondo della scuola. È essenziale, tuttavia, verificare attentamente i bandi delle singole università per accertarsi delle specifiche classi di laurea ammesse per ogni grado di istruzione. I posti disponibili per ogni ciclo sono infatti distribuiti tra scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado. I laureati in discipline tecniche come ingegneria o architettura (è considerata solo la laurea quinquennale) possono però partecipare solo per scuola secondaria di primo e secondo grado.



Grazie al decreto Milleproroghe, il termine entro il quale gli Insegnanti Tecnico Pratici ITP possono accedere ai concorsi e al TFA Sostegno con il solo diploma è stato esteso fino al 31 dicembre 2025. Questo significa che per tutto il 2025, il diploma ad esempio da Geometra rimane un titolo di accesso valido per gli ITP.

TFA Sostegno 2025: FAQ X ciclo Quando uscirà il decreto per il X ciclo TFA Sostegno? Si prevede una pubblicazione entro aprile 2025, ma è consigliabile monitorare costantemente i canali ufficiali del Ministero dell'Istruzione e del Merito e delle università.

Chi può partecipare al TFA Sostegno 2025? Possono partecipare coloro in possesso dei requisiti specifici per l'accesso all'insegnamento nei diversi gradi scolastici (laurea, abilitazione in altra classe di concorso, ecc.). Anche i laureati in discipline tecniche come Architettura e Ingegneria possono candidarsi.

Quali sono i titoli di accesso richiesti? I titoli richiesti variano in base al grado di istruzione per cui si intende specializzarsi:

Scuola dell'infanzia e primaria: Laurea in Scienze della Formazione Primaria oppure Diploma Magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.

: Laurea in Scienze della Formazione Primaria oppure Diploma Magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002.

Scuola secondaria di primo e secondo grado: Laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma per ITP (Insegnante Tecnico Pratico, il 2025 è l'ultimo anno utile per partecipare con solo diploma, ad es. di geometra). Importante controllare sempre i bandi delle singole università.

Dove verranno attivati i corsi del TFA 2025? I corsi saranno attivati dalle università italiane accreditate dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR).

Come si svolge la selezione per il TFA 2025? La selezione prevede generalmente una prova preselettiva, prove scritte e una prova orale.

Dove posso trovare il bando ufficiale? I bandi saranno pubblicati sui siti web delle singole università.