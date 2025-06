250 Funzionari Tecnici Agenzia Entrate, nuovo concorso per Architetti e Ingegneri: come prepararsi

FORMATO CARTACEO

Il manuale è un ottimo strumento di studio e supporto per la preparazione alla prova scritta unica del concorso indetto dall’Agenzia delle Entrate per 250 Funzionari tecnici, per le attività catastali, cartografiche, estimative e dell’osservatorio del mercato immobiliare.Il manuale illustra in maniera chiara e approfondita le materie che saranno richieste, ovvero: – Geodesia, Topografia e Cartografia; – Estimo ed economia immobiliare; – Catasto; – Normativa in materia di Edilizia e urbanistica; – Elementi di diritto amministrativo; – Elementi di diritto tributario; – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; – Architettura tecnica (online). Nella sezione online, raggiungibile seguendo le istruzioni in fondo al libro, sono disponibili anche: – sezione di quiz di lingua inglese, – sezione dedicata all’informatica, – tutor digitale come supporto per ripasso, simulazioni quiz.

Autori Vari | Maggioli Editore 2025