Case Green: più consapevolezza sui costi di riqualificazione energetica già dalla ricerca immobiliare

Immobiliare.it, principale portale immobiliare in Italia, e Harley&Dikkinson, realtà attiva da oltre 20 anni nella riqualificazione immobiliare, hanno siglato un accordo per introdurre un nuovo modello di valorizzazione degli immobili. La partnership prevede l’integrazione del motore di ricerca di Immobiliare.it con AgoràHD, l’ecosistema di piattaforme di Harley&Dikkinson che offre strumenti per la ristrutturazione, dal preventivatore ai servizi finanziari, fino alla gestione digitale del cantiere.



L’implementazione, articolata in più fasi nel corso dell’anno, permetterà agli utenti di accedere fin dall’inizio della ricerca immobiliare a informazioni dettagliate sui costi e sulle opportunità legate alla riqualificazione energetica, facilitando scelte più consapevoli.



Riqualificazione energetica: dati e strumenti per decisioni più consapevoli In un contesto nazionale dove oltre il 67% degli edifici residenziali (dati SIAPE di ENEA aggiornati al 20/01/2025) è classificato nelle tre classi con maggior dispendio di energia (E, F e G), l’accordo mira ad aumentare la consapevolezza sui costi e sulle opportunità legate alla ristrutturazione degli immobili.



L’obiettivo è consentire agli utenti di accedere, anche prima della decisione di acquisto, al patrimonio informativo di Immobiliare.it Insights – la proptech company del gruppo di Immobiliare.it, specializzata in big data e market intelligence per il settore real estate – e di AgoràHD, potendo così avere contezza del valore dell’unità immobiliare e dei costi necessari per massimizzarlo e mantenerlo nel tempo. Il report personalizzato per la ristrutturazione, creato dalla sinergia tra Insights e AgoràHD, accoglie inoltre le indicazioni della nuova normativa Case Green sulle prestazioni energetiche degli edifici.

Tecnologia e sostenibilità: un ecosistema integrato per la riqualificazione immobiliare Forti di queste informazioni, gli utenti che decideranno di affidarsi al supporto di AgoràHD, avranno l’accesso all’ecosistema Harley&Dikkinson e quindi la possibilità di monitorare il processo di progettazione ed esecuzione dei lavori nella sua interezza, inclusi i tempi di esecuzione ed i pagamenti.



“Crediamo fortemente che la sinergia derivante dall’integrazione tecnologica possa svolgere un ruolo centrale nella riqualificazione dello stock immobiliare italiano” – dichiara Luke Brucato, Chief Strategy Officer di Immobiliare.it Insights – “L’obiettivo di questa collaborazione di lungo orizzonte è aiutare chi sta cercando casa a valutare concretamente l’impatto degli interventi di ristrutturazione energetica, migliorandone l’esperienza decisionale e promuovendo scelte più consapevoli ed efficienti; un passo importante verso la trasformazione sostenibile del mercato immobiliare”.



“La collaborazione con Immobiliare.it ci consente di mettere a disposizione degli utenti nuovi strumenti per diventare più consapevoli del valore della propria casa e per affrontare un acquisto con ristrutturazione avendo ben chiaro, sin da subito, l’impegno economico necessario” – aggiunge Alessandro Ponti, Presidente di Harley&Dikkinson – “L’iniziativa si inserisce in un contesto più ampio, volto a promuovere un futuro più sostenibile: la riqualificazione degli edifici gioca un ruolo fondamentale nella transizione ecologica e nel raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale del nostro Paese”.



Grazie a una visione comune del futuro, Immobiliare.it e Harley&Dikkinson puntano a guidare la sostenibilità e il miglioramento delle performance energetiche degli edifici, in linea con gli obiettivi nazionali ed europei per la transizione ecologica e i nuovi requisiti di finanza sostenibile imposti dal sistema bancario europeo.

