Direttiva Case Green: ecco cosa comprende il piano nazionale di ristrutturazione degli edifici

Tra i diversi temi disciplinati dalla Direttiva (UE) 2024/1275, meglio conosciuta come Direttiva Case Green, c’è il piano nazionale di ristrutturazione degli edifici.



Il piano nazionale di ristrutturazione degli edifici è una strategia delineata per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione e miglioramento dell’efficienza energetica entro il 2050. Ogni Stato membro stabilisce un piano per garantire la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici sia privati allo scopo di trasformare gli edifici esistenti in edifici a emissioni zero.



Ricordiamo che la Direttiva è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea ed entrerà in vigore il 29 maggio 2024, i Paesi avranno due anni di tempo per il recepimento. Vediamo meglio nel dettaglio cosa prevede il provvedimento normativo a proposito del piano nazionale di ristrutturazione degli edifici.



Analisi del parco immobiliare Il piano deve includere una rassegna dettagliata del parco immobiliare nazionale, considerando la tipologia di edifici, le epoche di costruzione e le zone climatiche.



Questa rassegna si basa su campionamenti statistici e dati provenienti dalla banca dati nazionale degli attestati di prestazione energetica.



Inoltre, deve valutare le barriere di mercato, le capacità del settore edilizio e la quota di famiglie vulnerabili.

Tabella di marcia Una componente essenziale del piano è la tabella di marcia con obiettivi nazionali e indicatori di progresso misurabili.



Questa tabella deve includere obiettivi per il 2030, il 2040 e il 2050 riguardanti il tasso annuo di ristrutturazione energetica, il consumo di energia primaria e finale e le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra operative.



Inoltre, deve prevedere scadenze specifiche per gli edifici non residenziali affinché rispettino soglie massime di prestazione energetica.

Politiche e misure di sostegno Il piano deve fornire una rassegna delle politiche e delle misure attuate e previste per supportare l’esecuzione della tabella di marcia.



Questo include anche una panoramica del fabbisogno d’investimenti, delle fonti di finanziamento e delle risorse amministrative necessarie.

Norme minime di prestazione energetica È fondamentale definire le norme minime di prestazione energetica per gli edifici non residenziali, basate su soglie massime di prestazione energetica.



Inoltre, a proposito di limitazioni, il piano nazionale di ristrutturazione deve comprendere le soglie delle emissioni operative di gas a effetto serra e per il consumo annuo di energia primaria di un edificio a emissioni zero, nuovo o ristrutturato.

Stima del risparmio energetico atteso Il piano deve anche tracciare una traiettoria nazionale per la ristrutturazione del parco immobiliare residenziale, con traguardi specifici per il 2030 e il 2035 in termini di consumo medio di energia primaria.



Inoltre, deve fornire una stima affidabile del risparmio energetico atteso e dei benefici associati, inclusi quelli relativi alla qualità degli ambienti interni.

Consultazione pubblica Per sostenere lo sviluppo del piano, ogni Stato membro deve organizzare una consultazione pubblica sulla proposta di piano nazionale.



Questa consultazione deve coinvolgere le autorità locali, regionali e altri partner socioeconomici, compresa la società civile e gli enti che si occupano delle famiglie vulnerabili.



I risultati della consultazione devono essere allegati alla proposta di piano nazionale.

Proposte quinquennali del piano Ogni cinque anni, gli Stati membri devono elaborare e trasmettere alla Commissione una proposta di piano nazionale di ristrutturazione degli edifici. Il piano deve essere aggiornato periodicamente per riflettere i progressi compiuti e includere informazioni sull’attuazione delle strategie di ristrutturazione a lungo termine.



La Commissione Europea valuta le proposte di piani nazionali di ristrutturazione degli edifici per verificarne l’ambizione degli obiettivi nazionali, la sufficienza delle politiche e misure previste, l’allocazione delle risorse di bilancio, amministrative e l’allineamento con la riduzione della povertà energetica.



Inoltre, la Commissione può formulare raccomandazioni specifiche per Paese per migliorare l’efficacia del piano.