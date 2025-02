Bando Guida turistica 2025: come prepararsi all’esame di abilitazione

Come è ormai noto, la settimana scorsa è stato pubblicato il Bando Guida turistica 2025, che era molto atteso perché rappresenta una grande opportunità per coloro che desiderano ottenere l’abilitazione ufficiale per esercitare questa professione in Italia. Il bando era così atteso che in soli 5 giorni sono state presentate più di 2500 domande.



L’esame di abilitazione è strutturato in tre prove (prova scritta, prova orale e prova tecnico-pratica) e richiede una preparazione approfondita su varie materie: vediamo quali sono i requisiti per iscriversi, come si svolge l’esame e alcuni consigli per la preparazione (>> intanto su Amazon è già pre-ordinabile un manuale di preparazione per tutte le prove).

Per la preparazione suggeriamo: FORMATO CARTACEO Concorso Guida turistica Esame di abilitazione 2025 – TEORIA e TEST Il Manuale è un ottimo strumento per la preparazione alle prove del nuovo esame per il conseguimento del titolo abilitativo all’esercizio della professione, alla luce della Nuova disciplina della professione di guida turistica (Decreto del Ministero del Turismo del 26 giugno 2024, n. 88).Il Manuale offre, infatti, una trattazione completa e aggiornata su tutte le materie richieste dal bando: • Storia dell’arte; • Geografia; • Storia; • Archeologia; • Diritto del turismo, accessibilità e inclusività della offerta turistica;• Disciplina dei beni culturali e del paesaggio.L’ultima parte del libro sarà dedicata alla prova tecnico-pratica con alcuni suggerimenti per la preparazione del candidato e una selezione di simulazionidi visita guidata. Nella sezione online collegata al volume sono disponibili: – simulatore online per ripassare gli argomenti di studio e esercitarsi in vista della prova scritta, – Tutor digitale per capire meglio gli argomenti, ripetere alcuni concetti, fare mappe e schemi, organizzare un piano studio e eseguire dei quiz sulle materie. Maggioli Editore 2025 32.30 € Scopri di più

Bando Guida turistica 2025: requisiti e domanda L’esercizio della professione di guida turistica in Italia è regolamentato dalla legge 13 dicembre 2023 n. 190 e dal DM 26 giugno 2024 n. 88. Per partecipare all’esame di abilitazione alla professione di guida turistica previsto dal bando 2025 è necessario possedere, oltre ai requisiti di carattere generale (cittadinanza italiana o UE, maggiore età, godimento dei diritti civili e politici, ecc.): diploma di istruzione secondaria di secondo grado o altro diploma dichiarato equipollente o equivalente dalle competenti autorità;

o altro diploma dichiarato equipollente o equivalente dalle competenti autorità; oppure una laurea triennale o una laurea specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento. La domanda di partecipazione va presentata esclusivamente online, attraverso il portale inPA (in questa pagina), entro il 27 febbraio 2025. È richiesto il versamento di una quota di partecipazione di 10 euro.



Chi supera tutte le prove ottiene l’abilitazione e viene iscritto nell’Elenco Nazionale delle Guide Turistiche.

Bando Guida turistica 2025: prove d’esame e materie L’esame per il conseguimento dell’abilitazione alla professione di guida turistica deve accertare la professionalità e le competenze specifiche dei candidati. Si articola in tre prove: una prova scritta, una prova orale e una prova tecnico-pratica. Per ogni prova può essere assegnato un punteggio massimo di 40 punti e la prova si intende superata (per il passaggio alla successiva) se il candidato ha riportato un punteggio pari o superiore a 25 punti.



La prova scritta (che consiste in un test a risposta multipla con 80 domande da risolvere in 90 minuti) e la prova orale (colloquio che valuta la capacità di comunicazione, la conoscenza e l’approfondimento dei contenuti) si concentreranno sulle seguenti materie: Storia dell’arte

Geografia

Storia

Archeologia

Diritto del turismo, accessibilità e inclusività dell’offerta turistica

Disciplina dei beni culturali e del paesaggio

Tute queste materie sono ampliamente trattate all’interno del volume, appositamente preparato, Concorso Guida turistica Esame di abilitazione 2025 – TEORIA e TEST, (>> questo il link per acquistarlo su Amazon), che contiene anche suggerimenti per la preparazione alla prova tecnico-pratica e una selezione di simulazioni di visita guidata.

La prova scritta si svolgerà esclusivamente mediante l’utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali, anche in sedi decentrate e anche con più sessioni consecutive non contestuali. La prova orale verificherà anche la conoscenza di almeno una lingua straniera (livello minimo B2).



La Commissione esaminatrice, almeno 40 giorni prima dello svolgimento delle prove d’esame, articolerà il programma delle materie oggetto delle prove d’esame, fissando i criteri per l’assegnazione dei punteggi e le modalità di valutazione delle prove. Almeno 30 giorni prima della data fissata per l’inizio delle prove orali la Commissione determinerà la lista dei contesti dei beni culturali, artistici, archeologici e del paesaggio che saranno oggetto della prova tecnico-pratica.



Bando Guida turistica 2025: prova tecnico-pratica La prova tecnico-pratica ha infine l’obiettivo di valutare le competenze pratiche dell’aspirante guida turistica, la sua capacità di condurre visite guidate e di fornire informazioni pertinenti, e consiste nella simulazione di una visita guidata in lingua italiana e nella lingua straniera scelta.



Nell’ultima sezione del volume Maggioli editore Concorso Guida turistica Esame di abilitazione 2025 – TEORIA e TEST sono presenti suggerimenti per la preparazione del candidato e una selezione di simulazioni

di visita guidata. Nella sezione online collegata al volume sono inoltre disponibili un simulatore online per ripassare gli argomenti di studio e esercitarsi in vista della prova scritta, e un tutor digitale per capire meglio gli argomenti, ripetere alcuni concetti, fare mappe e schemi, organizzare un piano studio e eseguire quiz sulle materie d’esame.

