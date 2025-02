Abilitazione Guida Turistica 2025: come preparare la simulazione di visita guidata

Come sappiamo, il 27 febbraio 2025 scadono le iscrizioni al Bando Guida turistica 2025 (>> ne parliamo in questo articolo). Come detto, l’esame di abilitazione richiede una preparazione approfondita su varie materie, ed è strutturato in tre prove: prova scritta, prova orale e prova tecnico-pratica (>> su Amazon è disponibile un manuale di preparazione per tutte le prove).



In questo articolo ci focalizziamo sulla prova finale, che sostanzialmente consiste nella simulazione di una visita guidata. Ricordiamo che chi supera tutte le tre prove ottiene l’abilitazione e viene iscritto nell’Elenco Nazionale delle Guide Turistiche.

Per la preparazione suggeriamo: FORMATO CARTACEO Concorso Guida turistica Esame di abilitazione 2025 – TEORIA e TEST Il Manuale è un ottimo strumento per la preparazione alle prove del nuovo esame per il conseguimento del titolo abilitativo all’esercizio della professione, alla luce della Nuova disciplina della professione di guida turistica (Decreto del Ministero del Turismo del 26 giugno 2024, n. 88).Il Manuale offre, infatti, una trattazione completa e aggiornata su tutte le materie richieste dal bando: • Storia dell’arte; • Geografia; • Storia; • Archeologia; • Diritto del turismo, accessibilità e inclusività della offerta turistica;• Disciplina dei beni culturali e del paesaggio.L’ultima parte del libro sarà dedicata alla prova tecnico-pratica con alcuni suggerimenti per la preparazione del candidato e una selezione di simulazionidi visita guidata. Nella sezione online collegata al volume sono disponibili: – simulatore online per ripassare gli argomenti di studio e esercitarsi in vista della prova scritta, – Tutor digitale per capire meglio gli argomenti, ripetere alcuni concetti, fare mappe e schemi, organizzare un piano studio e eseguire dei quiz sulle materie. Maggioli Editore 2025 32.30 € Scopri di più

Abilitazione Guida turistica 2025: prove d’esame e materie L’esame per il conseguimento dell’abilitazione alla professione di guida turistica deve accertare la professionalità e le competenze specifiche dei candidati. Come detto, si articola in tre prove: una prova scritta, una prova orale e una prova tecnico-pratica (visita guidata simulata). Per ogni prova può essere assegnato un punteggio massimo di 40 punti e la prova si intende superata (per il passaggio alla prova successiva) se il candidato ha riportato un punteggio di almeno 25 punti.



La prova scritta (test a risposta multipla con 80 domande da risolvere in 90 minuti) e la prova orale (colloquio che valuta la capacità di comunicazione, la conoscenza e l’approfondimento dei contenuti, oltre alla conoscenza di almeno una lingua straniera al livello B2) si concentreranno sulle seguenti materie: Storia dell’arte

Geografia

Storia

Archeologia

Diritto del turismo, accessibilità e inclusività dell’offerta turistica

Disciplina dei beni culturali e del paesaggio

Tute queste materie sono ampliamente trattate all’interno del volume, appositamente preparato, Concorso Guida turistica Esame di abilitazione 2025 – TEORIA e TEST, (>> questo il link per acquistarlo su Amazon), che contiene anche suggerimenti per la preparazione alla prova tecnico-pratica e una selezione di simulazioni di visita guidata. L’acquisto del volume include anche un simulatore online per ripassare gli argomenti di studio e un vero e proprio tutor digitale.

Abilitazione Guida turistica 2025, prova tecnico-pratica: simulazione visita guidata L’ultima prova, quella tecnico-pratica, ha l’obiettivo di valutare le competenze pratiche dell’aspirante guida turistica, la sua capacità di condurre visite guidate e di fornire informazioni pertinenti e di gestire gli imprevisti, e consiste nella simulazione di una visita guidata in lingua italiana e nella lingua straniera scelta.



Nell’ultima sezione del volume Maggioli editore Concorso Guida turistica Esame di abilitazione 2025 – TEORIA e TEST sono presenti suggerimenti mirati per la preparazione del candidato e una selezione di simulazioni di visita guidata. Cosa ancora più importante, nella sezione online collegata al volume è incluso un vero e proprio tutor digitale che riesce ad aiutare il candidato a capire meglio gli argomenti, ripetere alcuni concetti, fare mappe e schemi, organizzare un piano studio, eseguire quiz sulle materie d’esame e – non da ultimo – preparare una visita guidata completa. Capiamo meglio come sfruttarlo.

Simulazione visita guidata: come sfruttare il tutor digitale Maggioli Ecco quali sono i punti di forza del tutor digitale che Maggioli include con l’acquisto del suo manuale di preparazione: Possibilità di prepararsi con guide turistiche esperte : simulazioni realizzate da guide turistiche certificate di tutta Italia (da Catania a Bologna, Torino e molte altre città). Un supporto prezioso per esercitarsi da subito con prove pratiche strutturate.

: simulazioni realizzate da guide turistiche certificate di tutta Italia (da Catania a Bologna, Torino e molte altre città). Un supporto prezioso per esercitarsi da subito con prove pratiche strutturate. Possibilità di esercitarsi modo completo e mirato : inizialmente le simulazioni sono generiche, ideali per familiarizzare con la prova tecnico-pratica; ma il vero valore aggiunto arriva 20 giorni prima del concorso, quando la Commissione avrà diffuso la lista dei contesti dei beni culturali, artistici, archeologici e del paesaggio che saranno concretamente oggetto della prova tecnico-pratica.

: inizialmente le simulazioni sono generiche, ideali per familiarizzare con la prova tecnico-pratica; ma il vero valore aggiunto arriva 20 giorni prima del concorso, quando la Commissione avrà diffuso la lista dei contesti dei beni culturali, artistici, archeologici e del paesaggio che saranno concretamente oggetto della prova tecnico-pratica. Aggiornamento in tempo reale sui temi ufficiali: quando il Ministero pubblica l’elenco delle 40 destinazioni ufficiali, un sistema avanzato di intelligenza artificiale genererà 40 simulazioni aggiornate e specifiche. Niente più esercizi generici: sarà possibile allenarsi direttamente sui contenuti effettivi del test. Per capire ancora meglio il funzionamento del tutor digitale scarica qui sotto una rapida guida all’uso e un esempio di visita guidata creata con l’aiuto del tutor:

