Concorso Ministero del Turismo 2025: 5 posti per Funzionari Tecnici ingegneri e architetti

Il Ministero del Turismo ha pubblicato un nuovo concorso pubblico per titoli ed esami finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di 180 unità di personale, tra cui 5 posti specificamente riservati al profilo Funzionari Tecnici (Codice TUR-TEC), e quindi rivolto a ingegneri, architetti e tecnici ambientali.



Vediamo i requisiti richiesti per la partecipazione e come funziona la selezione.



FORMATO CARTACEO Contratti Pubblici dopo il Decreto Correttivo (D.Lgs. 209/2024)

Concorso Ministero del Turismo 2025: requisiti per Funzionari Tecnici Per partecipare al Concorso Ministero Turismo 2025 per il profilo TUR-TEC è necessario essere in possesso di una laurea triennale o magistrale tra quelle espressamente indicate nel bando. In particolare:



Lauree triennali ammesse: L-7 Ingegneria civile e ambientale

Ingegneria civile e ambientale L-8 Ingegneria dell’informazione

Ingegneria dell’informazione L-9 Ingegneria industriale

Ingegneria industriale L-17 Scienze dell’architettura

Scienze dell’architettura L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale

Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale L-23 Scienze e tecniche dell’edilizia

Scienze e tecniche dell’edilizia L-34 Scienze geologiche

Scienze geologiche L-32 Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura Lauree magistrali ammesse: LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura

Architettura e ingegneria edile-architettura LM-23 Ingegneria civile

Ingegneria civile LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi

Ingegneria dei sistemi edilizi LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio

Ingegneria per l’ambiente e il territorio LM-48 Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale

Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale e numerose altre appartenenti all’ambito tecnico-ingegneristico, edilizio e ambientale (vedi elenco completo nel bando, scaricabile a seguire) È ammesso anche il possesso di titoli equiparati secondo la normativa vigente.

Concorso Ministero del Turismo 2025: come candidarsi La partecipazione al concorso è interamente digitale, gestita attraverso il Portale del Reclutamento inPA. Per candidarsi è necessario essere in possesso di SPID, CIE, CNS o credenziali eIDAS.

Il candidato deve: Registrarsi sulla piattaforma inPA, compilando il proprio curriculum vitae in formato dichiarazione sostitutiva.

in formato dichiarazione sostitutiva. Selezionare il codice concorso TUR-TEC , corrispondente al profilo per Funzionari Tecnici (è possibile candidarsi a un solo profilo per l’area dei Funzionari, quindi una volta scelta l’opzione TUR-TEC, non sarà possibile presentare domanda per altri codici della stessa area.).

, corrispondente al profilo per Funzionari Tecnici (è possibile candidarsi a un solo profilo per l’area dei Funzionari, quindi una volta scelta l’opzione TUR-TEC, non sarà possibile presentare domanda per altri codici della stessa area.). Compilare e inviare la domanda entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando su inPA.

dalla data di pubblicazione del bando su inPA. Pagare un contributo di partecipazione di 10 euro, non rimborsabile. Oltre ai 5 posti riservati ai Funzionari Tecnici (TUR-TEC), il concorso del Ministero del Turismo prevede l’assunzione di altre 175 unità di personale suddivise in altri profili professionali. In particolare, tra i Funzionari (ex Area III – F1) sono previsti posti per: giuridico-amministrativi (40), economico-finanziari (30), informatici e statistici (25), esperti in valorizzazione e sostegno del turismo (35), comunicazione istituzionale (5). Per quanto riguarda l’Area Assistenti (ex Area II – F2), sono disponibili 40 posizioni totali, equamente divise tra profili giuridico-amministrativi e contabili. Ogni profilo ha requisiti specifici e prove dedicate, consultabili nel bando completo.

Concorso Ministero del Turismo 2025: prove di selezione profilo TUR-TEC Il percorso selettivo per il profilo Funzionari Tecnici (TUR-TEC) si articola in diverse fasi. Eventuale prova preselettiva : attivata se il numero di domande per questo profilo dovesse superare di 30 volte il numero di posti disponibili (quindi oltre 150 candidature), consiste in 50 quesiti a risposta multipla, da risolvere in 60 minuti , suddivisi in:

: attivata se il numero di domande per questo profilo dovesse superare di 30 volte il numero di posti disponibili (quindi oltre 150 candidature), consiste in , suddivisi in: 10 quesiti di logica, ragionamento numerico e deduttivo



40 quesiti sulle materie della prova scritta (vedi sotto)

Prova scritta : la prova scritta sarà informatizzata e consisterà in 40 domande a risposta multipla, da completare in 60 minuti , così strutturata:

: la prova scritta sarà informatizzata e consisterà in , così strutturata: 6 quesiti valuteranno le capacità logico-deduttive e di ragionamento critico-verbale.

valuteranno le capacità logico-deduttive e di ragionamento critico-verbale.

4 quesiti situazionali metteranno alla prova il comportamento del candidato in contesti organizzativi realistici, chiedendo di scegliere il comportamento più efficace tra opzioni predefinite.

metteranno alla prova il comportamento del candidato in contesti organizzativi realistici, chiedendo di scegliere il comportamento più efficace tra opzioni predefinite.

30 quesiti sulle seguenti materie: Codice del turismo; Competenze, funzioni e organizzazione del Ministero del Turismo; Diritto amministrativo, con particolare attenzione al Codice dei contratti pubblici; Legislazione sui beni culturali e del paesaggio; Economia ed estimo per le valutazioni tecniche ed economiche dei progetti; Sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro; Conoscenza della lingua inglese (livello B2); Competenze ICT e strumenti digitali per la pubblica amministrazione.

sulle seguenti materie: Codice del turismo; Competenze, funzioni e organizzazione del Ministero del Turismo; Diritto amministrativo, con particolare attenzione al Codice dei contratti pubblici; Legislazione sui beni culturali e del paesaggio; Economia ed estimo per le valutazioni tecniche ed economiche dei progetti; Sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro; Conoscenza della lingua inglese (livello B2); Competenze ICT e strumenti digitali per la pubblica amministrazione. Valutazione dei titoli: solo i candidati che supereranno la prova scritta accederanno alla valutazione dei titoli.

Funzionari Tecnici al Ministero del Turismo: ruolo I candidati selezionati saranno impiegati in attività tecnico-progettuali a supporto delle politiche per la valorizzazione del patrimonio turistico, architettonico e ambientale italiano. Il Ministero del Turismo, infatti, punta a rafforzare la propria capacità tecnica anche in vista delle sfide legate al PNRR, al Giubileo 2025 e alla transizione digitale ed ecologica del settore.



Questa è un’occasione rara e qualificante per ingegneri e architetti interessati al settore pubblico e al rilancio del turismo sostenibile in Italia. Il concorso offre: Inquadramento stabile a tempo indeterminato

Contratto collettivo Funzioni Centrali

Lavoro in un contesto innovativo e in espansione

