Architectural Prompting: visualizzare in Nano Banana un modello 3D grezzo

Torniamo a parlare di Nano Banana, uno strumento che continua a stupire per la sua versatilità nella generazione di immagini architettoniche. In questo test ho voluto esplorare un campo diverso: partire da un modello base di SketchUp per verificarne le potenzialità in fase di visualizzazione immersiva.
Il mio punto di partenza? Un modello molto semplice, inserito in SketchUp. Una palazzina che ho immaginato su un lungomare tropicale, con forme rigide e geometrie riconoscibili. Da lì ho esportato alcune viste e le ho caricate su Nano Banana per chiedere diverse interpretazioni realistiche. Il risultato? Molto interessante.
>> Se vuoi ricevere notizie come questa direttamente sul tuo smartphone iscriviti al nostro nuovo canale Telegram!
Indice
Suggeriamo:
Progettare con le Intelligenze Artificiali
Midjourney non è solo uno strumento di intelligenza artificiale: è il nuovo compagno di viaggio per architetti, designer e creativi che vogliono dare forma alle idee più auda- ci. Questo libro guida il lettore passo dopo passo alla scoperta del suo potenziale, unendo pratica e visione critica, sperimentazione visiva e riflessione culturale. Dalla prima bozza al concept finale, dal fo- glio bianco alla suggestione generata, si apprenderà a dialogare con l’IA generativa come con un alleato creativo. Ma non solo: il lettore scoprirà come inte- grare Midjourney nel flusso di lavoro, come superare il blocco progettuale, come rendere unico ogni output, preservando stile, identità e sensibilità umana. Una guida operativa ma anche un manifesto per progettisti consapevoli, che non vogliono subire la tecnologia, ma usarla per spingersi oltre. Perché il futuro non lo costruisce chi lo aspetta. Ma chi lo immagina. Daniele VerdescaArchitetto. Direttore della Cassa Edile della provincia di Lecce e curatore della “Smart Ark Academy”. Membro del Comitato Scientifico della “Fondazione Umbra per l’Architettura” e Presidente dell’Associazione “Eligere Futuro”, per la promozione della cultura digitale nelle professioni. Fondatore di start-up sulla I.A. semantica, relatore in convegni ed eventi formativi, ha già pubblicato diversi articoli e libri sul tema della I.A. e del suo utilizzo nel mondo dell’architettura e del design.Giacomo SannaArchitetto. Laureato presso l’Università “La Sapienza” di Roma, con una solida formazione in disegno e progettazione (Maturità Artistica). Specializzato in intelligenza artificiale applicata, modellazione 3D parametrica e tecnologie avanzate per l’architettura, ha collaborato con rinomati studi internazionali (tra cui Zaha Hadid Architects e Schiattarella Associati). È fondatore di diverse startup innovative – tra cui Pop Pot, HDD Hemi Digital Design e Blueforward – dedicate a stampa 3D, realtà virtuale e soluzioni sostenibili per la ricettività turisti- ca. Docente in corsi accademici e seminari professionali, partecipa con progetti e prototipi a concorsi nazionali e internazionali, impegnandosi nelle ricerche sul design generativo e l’integrazione di sistemi IA nei processi creativi.
Daniele Verdesca, Giacomo Sanna. | Maggioli Editore 2025
29.45 €
Fase 1 – Esportazione e richiesta di ambientazione realistica
Per questo test sono partito da un modello SketchUp molto semplice, quasi uno “scheletro” del progetto: una torre vetrata con pochi dettagli e materiali. Una base di partenza perfetta per testare la capacità di Nano Banana di interpretare e arricchire una scena a partire da geometrie minime.
Il primo passaggio è stato quello di esportare un’inquadratura fissa del modello in formato immagine (senza sfondi o editing) e poi chiedere a Nano Banana di editare l’immagine in maniera realistica inserendo questo edificio in un contesto da waterfront contemporaneo.
Fase 2 – Cambio di prospettiva e materiali
Dopo aver verificato la fedeltà del primo output, ho voluto spingere un po’ di più il test. In questa seconda richiesta ho voluto cambiare completamente l’inquadratura con un cambio di materiali di rivestimento, chiedendo a Nano Banana uno scatto prospettico dal basso verso l’alto, capace di valorizzare la verticalità e la forma dell’edificio.
Fase 3 – Test vista dall’alto con riferimenti
Per il terzo test ho voluto cambiare ulteriormente vista, optando per una vista a volo d’uccello.
In questo caso per mantenere maggiore coerenza visiva ho esportato una nuova vista dall’alto del mio modello SketchUp, mantenendo come riferimento visivo l’edificio renderizzato nella prima fase. Con l’obiettivo di mantenere fedeltà formale e stilistica anche da una nuova angolazione.
Il risultato anche in questo caso è molto interessante: riconoscibilità della forma, consistenza dell’ambiente, continuità nei materiali e nella vegetazione. Ancora una volta, un ottimo esempio di come l’AI possa essere guidata attraverso riferimenti strategici e un prompt ben costruito.
Ho continuato a produrre test seguendo questa stessa struttura di lavoro. Come si può vedere, è possibile ottenere facilmente variazioni atmosferiche o notturne sulla stessa inquadratura, ma anche nuove viste, come il close-up più ravvicinato qui sopra.
La cosa più interessante? L’output resta coerente sia formalmente che stilisticamente, mantenendo il design dell’edificio e la qualità visiva complessiva.
Conclusioni
Questo esperimento conferma ancora una volta le potenzialità di strumenti come Nanobanana per la visualizzazione rapida e flessibile di progetti architettonici, anche partendo da modelli semplici o non renderizzati.
Con poche indicazioni mirate è possibile ottenere ambientazioni, materiali, condizioni di luce e inquadrature personalizzate, con una coerenza progettuale che apre a nuovi scenari nel processo creativo.
Strumenti come questo non sostituiscono la progettazione, ma la amplificano, offrendo nuove possibilità di racconto, test e comunicazione visiva. Alla prossima visualizzazione!
La rubrica settimanale “Architectural Prompting” è a cura degli esperti Luciana Mastrolia, Giovanna Panucci e Andrea Tinazzo
>> Se ti interessano queste tematiche, iscriviti anche alla Newsletter Linkedin gratuita AI & Design per Tecnici, ne parliamo qui!
Consigliamo il corso online on demand:
Architectural Prompting: tecnologie di Intelligenza Artificiale per la creatività progettuale
Dai prompt alle immagini: integrare MidJourney, ChatGPT e l’AI nel design e nell’architettura Registrato a marzo 202519 Mar 2025 – 19 Mar 2026 Durata n. 10 ore
179.34 €
Suggeriamo anche:
Intelligenza Artificiale e Deontologia nel lavoro dell’Architetto
Strumenti, opportunità e responsabilità dell’architetto che progetta con l’IA generativa04 Dic 2025 ore 14.00 – 18.00
117.12 €
Intelligenza Artificiale per gli Studi tecnici professionali
Relazioni, capitolati, documenti di sicurezza; pratiche catastali, edilizie e urbanistiche, gestione dei cantieri, integrazione con BIM e CAD e comunicazioni con P.A. e clienti11 Feb 2026 – 25 Feb 2026 Ore 14.30 – 17.30
175.68 €
Automazione degli studi tecnici con l’intelligenza artificiale
In un contesto tecnico sempre più esigente in termini di tempi, precisione e competitività, l’adozione dell’intelligenza artificiale rappresenta una leva strategica fondamentale. Questo volume, rivolto a ingegneri, architetti, geometri, progettisti e tecnici, mostra con chiarezza e rigore come integrare in modo efficace ChatGPT e modelli generativi nei flussi operativi degli studi professionali. Attraverso un percorso progressivo e ricco di esempi, il testo accompagna il lettore dalla teoria all’applicazione concreta: dalla redazione automatica di relazioni e capitolati all’analisi normativa, dalla pianificazione dei progetti alla gestione clienti, fino alla generazione di documenti per la sicurezza nei cantieri.Una guida pensata non per promettere miracoli, ma per fornire strumenti pratici, configurabili e replicabili che aiutano a risparmiare tempo, aumentare la qualità e ridurre l’errore umano. Ricco di casi d’uso, suggerimenti operativi, riferimenti tecnici e indicazioni sull’uso consapevole degli strumenti AI, il volume è uno strumento indispensabile per chi intende sfruttare le potenzialità dell’intelligenza artificiale senza rinunciare al controllo umano e alla qualità professionale. Danilo Carpentieriè geometra libero professionista e titolare di uno studio tecnico a Roma. Svolge attività di consulente tecnico, progettista, direttore lavori e formatore, con esperienza pluriennale in ambito edilizio, catastale e urbanistico.Alessio Facciaè docente universitario e ricercatore in ambito finanziario e tecnologico. Esperto di intelligenza artificiale applicata al business, è autore di numerose pubblicazioni su AI generativa, contabilità e trasformazione digitale.
Danilo Carpentieri, Alessio Faccia | Maggioli Editore
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento