Architectural Prompting: Nano Banana (Gemini 2.5 Flash) per l’editing di immagini

Cari lettori, bentornati al nostro consueto appuntamento! Dopo la pausa estiva, il mondo dell’intelligenza artificiale non ha di certo rallentato. Anzi: ci troviamo di fronte a un nuovo strumento che potrebbe cambiare ancora una volta il nostro approccio di lavorazione con le immagini. Questa volta, per la prima volta, esco momentaneamente da Midjourney per parlarvi di un’altra AI: Gemini 2.5 Flash, soprannominata Nano Banana.
Questo modello di ai generativa è l’ultimo tool di Google che ci permette non solo di generare immagini ma soprattutto di modificarle con una precisione sorprendente. Editing di oggetti, luci, colori, cambi di prospettiva, il tutto con prompt scritti in linguaggio naturale, anche in italiano, e in pochissimi secondi. Il bello? Funziona online, gratuitamente, direttamente all’interno di Gemini.
Per capire da subito le potenzialità di questo strumento, ho voluto creare come al solito un piccolo esempio per mostrarvi come Nano Banana possa integrarsi perfettamente nel nostro workflow, anche partendo da una base generata in Midjourney.
Immagine 1 – Generata in Midjourney
Questa è l’immagine di partenza, generata interamente con Midjourney. Come sappiamo, per la creazione di scenari o inquadrature da zero, MJ resta ancora uno degli strumenti migliori per qualità e controllo. Ho voluto partire da qui per poi passare alla modifica tramite Gemini.
Immagine 2 – Colore aggiunto con Gemini
Con un prompt semplice e diretto (“puoi rendermi la foto a colori?”), Gemini ha colorizzato l’immagine mantenendo la coerenza visiva: nessuna variazione nella disposizione degli oggetti, ma una reinterpretazione cromatica molto equilibrata, perfettamente integrata.
Immagine 3 – Inserimento di oggetto realistico
E qui arriva il vero salto di qualità: ho chiesto di inserire una lampada reale (presa da una foto di prodotto) nel contesto della scena. Il risultato è sorprendente: proporzioni, ombre e riflessi coerenti con la luce ambientale, senza alterazioni strane alla geometria del mobile.
Chi ha provato a fare qualcosa di simile in Midjourney sa quanto possa essere laborioso o impreciso: qui bastano pochi secondi.
Immagine 4 – Cambio d’illuminazione: versione notturna
Ultima trasformazione: ho chiesto di passare alla modalità notturna. La stanza si è scurita, la lampada si è accesa, creando una scena perfettamente leggibile e realistica. Chi lavora con Photoshop o in ambienti 3D sa quanto tempo può richiedere un cambio di luce ben fatto. Qui, tutto avviene in pochi secondi.
Conclusioni sull’uso di Nano Banana
Questo piccolo test dimostra chiaramente come Gemini 2.5 Flash, o Nano Banana, possa diventare un alleato potente per chi lavora con le immagini in modo progettuale. Non è pensato per sostituire Midjourney — che rimane, a oggi, lo strumento migliore per la generazione di immagini da zero e per qualità estetica — ma è perfetto per affiancarlo nella fase di editing, adattamento e rifinitura.
Il vantaggio principale? La precisione. Modificare un dettaglio, cambiare un oggetto, variare l’illuminazione o reinterpretare una scena già esistente: tutte operazioni che, in Midjourney, possono richiedere diversi tentativi, mentre qui si ottengono con un solo prompt, scritto in modo naturale.
I limiti di Nano Banana
Certo, qualche limite c’è. La qualità delle immagini generate da Nano Banana, ad oggi, non è paragonabile a quella di Midjourney. Se si prova a ingrandire l’immagine o ad usarla per stampa ad alta risoluzione, emergono pixel e artefatti. È uno strumento che lavora al meglio su scala “schermo”, quindi perfetto per concept, idee, revisioni rapide o moodboard visivi.
Ma il potenziale è enorme, e l’integrazione con strumenti come Midjourney apre scenari sempre più fluidi per chi lavora nella visualizzazione architettonica, nel design o nella comunicazione visiva.
Nei prossimi appuntamenti torneremo anche su MidJourney (che continua ad aggiornarsi), ma intanto vi invito a sperimentare Nano Banana. Che si tratti di una modifica su un render, un test su una planimetria o una proposta visiva alternativa, questo strumento può semplificare davvero tante fasi del nostro processo creativo.
Vi aspetto alla prossima newsletter con nuovi strumenti, test e combinazioni interessanti da esplorare, e vi invito a lasciare commenti qui sotto in caso abbiate dubbi o domande pratiche.
La rubrica settimanale “Architectural Prompting” è a cura degli esperti Luciana Mastrolia, Giovanna Panucci e Andrea Tinazzo
