Architectural Prompting: con Gemini 3 Pro arriva Nano Banana Pro, cosa cambia

Nuovo appuntamento con la rubrica settimanale “Architectural Prompting”: Andrea Tinazzo torna a parlarci di Nano Banana, per illustrarci le novità portate dalla nuova versione.

Andrea Tinazzo 19/12/25
Bentornati nella nostra rubrica! Abbiamo grandi novità per questa edizione natalizia, e arrivano direttamente da Google. È stata infatti lanciata Gemini 3 Pro, la nuova versione del motore AI alla base di quello che molti conoscono come Nano Banana. Un salto di qualità che ci aspettavamo, sì, ma non così presto!

Il modello, che già offriva ottime prestazioni, oggi si evolve in modo sorprendente, aprendo nuove possibilità per chi lavora con progettazione, visualizzazione e racconto per immagini. Qui sotto ho voluto mettere una sintesi di alcune delle nuove funzionalità che possono essere per noi più interessanti… e naturalmente, come sempre, un esempio pratico per metterle alla prova.

Cosa cambia con la versione Pro?

Con l’arrivo di Nano Banana Pro, il salto di qualità è evidente. Lo strumento si fa più potente, preciso e pensato per chi lavora in ambito creativo e progettuale. Ecco le novità principali da conoscere:

Controllo dell’immagine più avanzato
Adesso è possibile guidare l’AI con maggiore precisione, specificando:

  • L’angolo di ripresa desiderato (dal basso, dall’alto, vista laterale, ecc.)
  • La messa a fuoco (per enfatizzare dettagli architettonici o sfumare lo sfondo)
  • La gestione di luci e colori, per ottenere l’atmosfera esatta che immaginiamo

Il tutto con output in alta definizione, fino al 4K, perfetto anche per usi professionali e stampa.

Intelligenza visiva e testuale connessa
Con l’integrazione di Google Search, la nuova versione può:

  • Creare infografiche e schemi visivi a partire da dati reali
  • Scrivere testi leggibili, in diversi stili e lingue, direttamente dentro l’immagine
  • Unire immagini, testo e dati in modo coerente e personalizzabile

Funzioni utili non solo per la comunicazione, ma anche per concorsi, concept o educational.

Maggiore coerenza tra immagini
Nano Banana Pro migliora anche nella gestione di scene complesse, garantendo:

  • Coerenza visiva tra i soggetti (fino a 14 in una sola immagine)
  • Maggiore fedeltà ai riferimenti forniti (immagini o scene precedenti)
  • Un’opzione per rimuovere il watermark per gli utenti Pro/Ultra

Interior design assistito dall’AI: da spazio vuoto a scena mid-century

Questa volta il nostro test ci porta nel mondo dell’interior design. Con l’arrivo della versione Pro di Gemini, ho deciso di metterlo subito alla prova su un tema molto pratico: l’arredamento coerente di uno spazio architettonico a partire da una reference di stile.
 
Ecco com’è andata.

1. Creazione dello spazio vuoto

Architectural Prompting: con Gemini 3 Pro arriva Nano Banana Pro, cosa cambia IMG01 DigitalalchemyStudio GeminiPro

Lo spazio di partenza è stato generato direttamente in Gemini, con una composizione pulita e minimale: un interno neutro, ben illuminato, con solo elementi architettonici. Il classico foglio bianco su cui lavorare. Mentre, come riferimento visivo, ho scelto una foto trovata su Pinterest in perfetto stile mid-century vintage. Caldo, materico, con accenti pop e una palette molto riconoscibile.

2. Scomposizione automatica della reference

Architectural Prompting: con Gemini 3 Pro arriva Nano Banana Pro, cosa cambia IMG02 DigitalalchemyStudio GeminiPro

Con Gemini Pro ho testato la nuova funzione di scomposizione visiva. A partire dall’immagine reference, ho chiesto una moodboard con gli oggetti principali su fondo bianco, così da isolarli per ispirare il layout d’arredo. Il risultato è stato sorprendente per precisione e coerenza visiva.

3. Test su Gemini BASE

Architectural Prompting: con Gemini 3 Pro arriva Nano Banana Pro, cosa cambia IMG03 DigitalalchemyStudio GeminiPro

Ho poi provato a editare la stanza con la versione base di Gemini, chiedendo di inserire i mobili nel mio spazio. Il risultato? Coerente a livello stilistico ma povero in composizione: oggetti compressi sul fondo o duplicazioni poco logiche. Si intravede il potenziale, ma con margini di miglioramento.

4. Test su Gemini PRO

Architectural Prompting: con Gemini 3 Pro arriva Nano Banana Pro, cosa cambia IMG04 DigitalalchemyStudio GeminiPro

La stessa richiesta fatta su Gemini Pro cambia radicalmente il gioco. L’immagine prodotta è composita, armonica, ben illuminata e tridimensionale, con un miglior posizionamento degli arredi e dettagli coerenti. Il risultato sembra una scena di un render editoriale, pronta per la pubblicazione.

Risultati in sintesi

  • Gemini Base: Buona coerenza stilistica generale, ma con una composizione degli oggetti limitata e poco controllata.
  • Gemini Pro: Scena ben strutturata, illuminazione curata, oggetti disposti con logica spaziale e miglior qualità dell’immagine in output.

Conclusioni

Con la nuova versione Pro, Gemini alza ancora di più l’asticella e compie un passo deciso verso strumenti più maturi, controllabili e adatti al lavoro professionale. L’attenzione alla composizione, alla coerenza stilistica e alla qualità dell’immagine lo rende una risorsa preziosa per chi lavora con lo spazio e la rappresentazione. Si tratta di un aggiornamento che apre scenari interessanti per tutti noi che ci muoviamo tra concept design, visualizzazione e racconto del progetto.

In attesa della prossima uscita e di nuovi test, colgo l’occasione per augurare a tutti voi un Buon Natale e buone feste!

La rubrica settimanale "Architectural Prompting" è a cura degli esperti Luciana Mastrolia, Giovanna Panucci e Andrea Tinazzo
