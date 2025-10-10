Architectural Prompting: modellare in un prompt, AI e Architettura del Paesaggio

Bentornati a tutti! Anche questo mese continuo a esplorare le potenzialità delle AI nel nostro lavoro quotidiano di architetti e designer. In queste settimane ho continuato a sperimentare con Nano Banana (Gemini Flash 2.5) e oggi voglio condividere con voi uno dei test che mi ha colpito di più.
L’obiettivo? Simulare un flusso di lavoro che molti di noi affrontano: avere una base territoriale da cui partire per studiare, raccontare o presentare un progetto.
Il test
Tutto è cominciato da un semplice screenshot da Google Maps. Come spesso accade, mi sono immaginato in fase preliminare su un progetto da sviluppare in un’area rurale. Invece di passare ore a ricalcare una mappa o costruire il modello da zero, ho deciso di affidarmi a Nano Banana.
Fase 1 – Generazione della planimetria tecnica
Ho caricato lo screenshot in NanoBanana chiedendo: “Genera una planimetria tecnica in stile disegno CAD a partire da questa vista satellitare.”
Il risultato è stato molto interessante. La planimetria restituisce in modo molto fedele le strade, i lotti edificati, le alberature, perfino i confini agricoli. Ovviamente non è perfetta – alcune linee non seguono esattamente la realtà – ma considerando che è un output di primo livello, ottenuto in meno di 30 secondi, il potenziale è enorme.
Fase 3 – Confronto con l’immagine originale
Ho fatto una semplice sovrapposizione tra immagine originale e planimetria generata, per verificare la fedeltà. Il risultato? L’AI ha interpretato correttamente le geometrie e le proporzioni principali, ricostruendo un impianto coerente.
Fase 4 – Dal disegno al plastico in legno
A questo punto ho chiesto a NanoBanana: “Visualizza questa planimetria tecnica come un modello architettonico in legno, stile plastico da concorso, vista prospettica bassa.”
Ed ecco un modellino in scala che potremmo immaginare su un tavolo da revisione: edifici stilizzati, rilievo del terreno, alberature e coltivazioni. Alcuni edifici sono “inventati” (l’AI non ha dati volumetrici reali), ma la coerenza d’insieme resta straordinaria.
Fase 5 – Cambio stile e camera più alta
Sempre sullo stesso layout, ho chiesto: “Mantieni il layout ma cambia lo stile dei materiali, rendendolo più chiaro e minimal, con una camera più alta.”
Il risultato è un plastico elegante, pulito, con un look più nordico e da concorso. Utile per una rappresentazione generale.
Fase 6 – Close-up su verde e strada
Ultima richiesta: “Fornisci un dettaglio ravvicinato del plastico architettonico, con focus su vegetazione, strada ed edifici in primo piano.”
Ed ecco un close-up immersivo: materiali ben distinti, presenza umana, vegetazione modulata con grande gusto.
Quello che colpisce è quanto poco sia servito per ottenere tutto questo: uno screenshot da Google Maps e qualche richiesta ben formulata. In pochi minuti, la macchina ha costruito una sequenza completa – planimetria tecnica, plastico architettonico, e dettaglio immersivo – partendo da dati limitatissimi.
Certo, ci sono ancora margini di errore: alcune proporzioni possono non essere perfette, alcuni volumi sono interpretazioni. Ma ricordiamoci che parliamo di un modello lanciato da poco più di due mesi. E le prospettive, per chi lavora in ambito architettonico o paesaggistico, sono davvero entusiasmanti.
Conclusioni
Nano Banana non è (ancora) uno strumento di precisione. Ma è uno strumento potente di previsualizzazione: in pochi minuti si può ottenere un impianto territoriale chiaro, trasformarlo in plastico, testare viste e approcci di presentazione. Per architetti, urbanisti e progettisti, questa è una nuova grammatica del progetto, dove la velocità di visualizzazione può davvero fare la differenza in fase di concept o di dialogo con il cliente. E come sempre, siamo solo l’inizio! A presto con nuovi test!
La rubrica settimanale “Architectural Prompting” è a cura degli esperti Luciana Mastrolia, Giovanna Panucci e Andrea Tinazzo
